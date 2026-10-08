Lộ diện doanh nghiệp 3 tháng tuổi trúng dự án khu đô thị 15.600 tỷ đồng, rộng 86ha tại Hưng Yên

Theo kết quả được phê duyệt, nhà đầu tư đề xuất tỷ lệ nộp ngân sách Nhà nước từ hiệu quả sử dụng đất (M) ở mức 0,1%.

Dự án Khu đô thị Mễ Sở có tổng vốn đầu tư hơn 15.608 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất khoảng 86ha, được triển khai trên địa bàn xã Mễ Sở, tỉnh Hưng Yên.

Về vị trí, phía Bắc dự án giáp đường Vành đai 4; phía Nam giáp xã Hoàn Long; phía Đông giáp xã Văn Giang, đất nông nghiệp và khu dân cư xã Mễ Sở; phía Tây giáp đất nông nghiệp và xã Hoàn Long.

Tại dự án sẽ xây 1.219 căn liền kề cao 6 tầng (11 ha), 129 căn biệt thự cao 3 tầng (3,6 ha), toà chung cư cao 15 - 30 tầng với quy mô 6.607 căn hộ (6,4 ha).

Ngoài ra còn 27,2 ha đất công trình hạ tầng xã hội, 1,3 ha đất công trình văn hóa cao 3 tầng, 0,3 ha đất công trình y tế cao 3 tầng, 5,3 ha đất giáo dục, 1,7 ha đất công trình thể thao, 0,6 ha đất công trình thương mại dịch vụ cao 5 tầng, 18,7 ha đất cây xanh, mặt nước..

Theo kế hoạch, dự án được phát triển theo mô hình khu đô thị phục vụ hỗn hợp, với hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, bao gồm các chức năng về nhà ở và các công trình phục vụ nhu cầu của cư dân.

Dự án được kỳ vọng cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt, góp phần đưa Mễ Sở trở thành đô thị trung tâm khu vực phía Tây Hưng Yên, phát triển theo hướng sinh thái, thông minh và hiện đại.

Một trong những lợi thế được nhấn mạnh là khả năng kết nối với các tuyến giao thông lớn như Vành đai 3,5 và Vành đai 4 vùng Thủ đô, qua đó tăng kết nối giữa Hưng Yên với khu vực phía Đông và phía Nam Hà Nội, đồng thời thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Bắc của tỉnh.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mễ Sở thành lập vào tháng 7/2026 có địa chỉ tại xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.