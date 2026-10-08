MSB lập đỉnh mới, 624 triệu cổ phiếu phát hành thêm sẽ giao dịch từ ngày 15/10

Theo thông báo số 2012/TB-SGDHCM ngày 06/10/2026 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 624 triệu cổ phiếu phát hành thêm của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) sẽ chính thức được giao dịch vào ngày 15/10/2026. Đây là số cổ phiếu được MSB phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2026. Với tỷ lệ phát hành 20%, phương án này nâng vốn điều lệ của ngân hàng từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng.

Thông tin về lượng cổ phiếu phát hành thêm được đưa ra trong bối cảnh cổ phiếu MSB đang có diễn biến tương đối tích cực với mức tăng trưởng 42.79% từ đầu năm 2026. Đóng cửa phiên 8/10, giá cổ phiếu MSB là 14.750 đồng/cổ phiếu (giá sau điều chỉnh). Với mức giá này, vốn hóa của MSB đạt 55.224 tỷ đồng, tương đương vốn hóa đạt trên 2,1 tỷ USD và đây là mức vốn hóa cao nhất (tính theo giá đóng cửa) từ khi niêm yết.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu MSB diễn ra trong bối cảnh ngân hàng tiếp tục duy trì tăng trưởng hoạt động kinh doanh và triển khai các định hướng đầu tư dài hạn.

Trong đó, chuyển đổi số, ứng dụng AI là một trong những hướng đầu tư trọng tâm của MSB trong giai đoạn hiện nay. Năm 2026, lần đầu tiên, ngân hàng đưa vào vận hành song song hai nền tảng số mới dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp là MSB Digital Bank và MSB Business Banking, được xây dựng trên nền tảng Backbase. Cùng với đó, ngân hàng đang đẩy mạnh khai thác dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hoạt động kinh doanh, vận hành và quản trị.

Việc nâng vốn điều lệ lên 37.440 tỷ đồng không chỉ bổ sung nguồn lực cho tăng trưởng tín dụng và củng cố năng lực tài chính, mà còn tạo thêm dư địa để MSB tiếp tục đầu tư cho công nghệ, dữ liệu, AI, phát triển sản phẩm và mở rộng các lĩnh vực kinh doanh ưu tiên.