'Đại bàng' Samsung hé lộ kế hoạch mở rộng chuỗi cung ứng, tìm thêm doanh nghiệp ở Phú Thọ, Hải Phòng, Thái Nguyên…

Tại Tọa đàm Kết nối doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng toàn cầu sáng 8/10, ông Cha Ji Ho, Phó Tổng giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam, cho biết chuỗi cung ứng toàn cầu đang trải qua quá trình tái cơ cấu nhanh. Theo ông, trong bối cảnh này, việc hình thành chuỗi cung ứng ổn định và có sức cạnh tranh trở thành một trong những yêu cầu quan trọng đối với hệ sinh thái công nghiệp.

Liên quan đến định hướng mới của Việt Nam trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị, ông Cha Ji Ho cho biết Samsung đang triển khai các chương trình phối hợp với Chính phủ và ngành công nghiệp nhằm nâng cao năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam, qua đó tạo thêm điều kiện để những doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của tập đoàn.

Theo ông, mục tiêu của Samsung không chỉ là tăng số lượng doanh nghiệp giao dịch mà còn hướng tới việc hình thành một hệ thống sản xuất có khả năng duy trì và phát triển trong dài hạn.

Trong những năm qua, Samsung đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất và nhân lực. Ở giai đoạn I, tập trung củng cố nền tảng, Samsung đã tư vấn đổi mới sản xuất cho 379 doanh nghiệp trong giai đoạn 2015-2021, đồng thời đào tạo 406 chuyên gia đổi mới sản xuất trong giai đoạn 2018-2021.

Từ năm 2020 đến 2024, Samsung tiếp tục đào tạo nhân lực chuyên môn về khuôn mẫu, với tổng cộng 209 chuyên gia được đào tạo.

Sang giai đoạn II, bắt đầu từ năm 2022, chương trình được mở rộng sang phát triển năng lực cốt lõi, trong đó có hỗ trợ xây dựng nhà máy thông minh. Riêng năm 2026, Samsung hỗ trợ thêm 14 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp được hỗ trợ về nhà máy thông minh lên 96. Số chuyên gia được đào tạo cũng tăng thêm 40 người, nâng tổng số chuyên gia về nhà máy thông minh được đào tạo lên 241 người.

Các chương trình sau đó tiếp tục được mở rộng sang khuôn mẫu thông minh và tự động hóa. Samsung đã hỗ trợ 6 doanh nghiệp về khuôn mẫu thông minh và 5 doanh nghiệp về tự động hóa; đồng thời đào tạo 13 nhân sự thực hành về khuôn mẫu thông minh và 23 nhân sự về tự động hóa.

Ông Cha Ji Ho cho biết các chương trình được mở rộng từ cải tiến nền tảng sản xuất sang nhà máy thông minh, khuôn mẫu thông minh và tự động hóa. Việc đào tạo nhân lực được đặt trọng tâm nhằm giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động cải tiến và đổi mới sau khi chương trình hỗ trợ của Samsung kết thúc, dựa trên đội ngũ nhân sự của chính doanh nghiệp.

Ông Cha Ji Ho, Phó tổng giám đốc phụ trách Trung tâm Mua hàng Samsung Việt Nam. Ảnh: Báo Đầu tư

Chia sẻ về định hướng của Samsung trong thời gian tới, ông Cha Ji Ho cho biết tập đoàn mong muốn phát triển hoạt động hợp tác theo ba định hướng: “rộng hơn’, ‘sâu hơn’ và ‘có hệ thống hơn’”.

Ngay cả với từng chương trình cụ thể, phạm vi hợp tác cũng sẽ rộng hơn. Chẳng hạn, với nhà máy thông minh, Samsung sẽ mở rộng địa bàn và số lượng doanh nghiệp tham gia; đối với khuôn mẫu thông minh, tăng số doanh nghiệp áp dụng cải tiến và củng cố quan hệ đối tác tại địa phương; đối với tư vấn tự động hóa, xây dựng hệ thống hỗ trợ có khả năng mở rộng nhằm nâng phạm vi bao phủ về địa bàn; còn đối với đổi mới sản xuất, mở rộng sự tham gia để củng cố mạnh mẽ hơn mạng lưới đổi mới.

Thứ hai, Samsung cũng sẽ bồi dưỡng năng lực theo chiều sâu hơn. Theo đại diện tập đoàn, để việc cải tiến tiếp tục được duy trì ngay cả sau khi hoạt động tư vấn kết thúc, điều cốt yếu là phải có những người có thể dẫn dắt hiện trường. Vì vậy, Samsung định hướng tiếp cận theo ba bước: phát hiện nhân sự nòng cốt tại hiện trường, nâng cao năng lực thực tiễn và bồi dưỡng họ trở thành những người lãnh đạo nội bộ.

Và thứ ba, Samsung sẽ thúc đẩy hợp tác một cách có hệ thống hơn.

Để kết nối tất cả những kế hoạch nêu trên thành cơ hội tham gia thực tế vào chuỗi cung ứng, đại diện Samsung cho biết vai trò của ba chủ thể cần phải được gắn kết và vận hành một cách nhịp nhàng, đồng bộ.

Theo đó, trước hết, Chính phủ Việt Nam sẽ đảm nhiệm vai trò củng cố nền tảng thông tin về các doanh nghiệp tiềm năng, tức cơ sở dữ liệu doanh nghiệp, đồng thời tạo môi trường chính sách và thể chế cho doanh nghiệp phát triển.

Về phía Samsung, sẽ tiếp tục mở rộng nội địa hóa linh kiện và tạo cơ hội để các doanh nghiệp địa phương có năng lực cạnh tranh có thể tham gia thực tế vào chuỗi cung ứng.

Còn về phía doanh nghiệp địa phương, ông Cha Ji Ho cho rằng, cần nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản xuất, thu hút và bồi dưỡng nhân tài, kiến tạo nền tảng tự chủ cho sự tăng trưởng.

“Khi ba chủ thể này được kết nối một cách có hệ thống, các chương trình hỗ trợ sẽ không chỉ dừng lại ở hoạt động tư vấn, mà có thể dẫn tới các cơ hội hợp tác kinh doanh thực tế, sự tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ sinh thái công nghiệp Việt Nam”, ông Cha Ji Ho khẳng định.