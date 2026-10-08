Thông tin sai về doanh nghiệp để câu view, 1 người bị công an mời làm việc

Ngày 8-10, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) đang lập hồ sơ, xử lý Đ.M.Q. (sinh năm 1982, ngụ phường Tân Sơn Nhì) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland).

Trước đó, PC02 tiếp nhận đơn tố giác của Novaland về việc một số tài khoản trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Threads, TikTok, Zalo, Viber và Telegram đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Clip Công an làm việc với Đ.M.Q. Nguồn: CACC

Qua rà soát, thu thập dữ liệu điện tử, ngày 7-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với Đ.M.Q. Bước đầu, người này thừa nhận sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng nhiều bài viết sai sự thật về Novaland nhằm thu hút sự chú ý, câu like, câu view.

Hiện Phòng PC02 đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố chứng cứ xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan theo quy định pháp luật.