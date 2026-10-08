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Doanh nghiệp của ông Johnathan Hạnh Nguyễn có thành viên HĐQT mới, chuẩn bị đưa cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE

| | Doanh nghiệp

Theo kết quả bầu cử được công bố tại đại hội, ông Dư Kim Thăng đã trúng cử thành viên HĐQT SASCO. Hiện ông Dư Kim Thăng giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của SASCO.

Ngày 08/10/2026, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, UPCoM: SAS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, xem xét các nội dung về nhân sự HĐQT và sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quản trị của công ty.

Sửa đổi điều lệ và các quy chế quản trị

Tại đại hội, cổ đông đã xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cùng 3 quy chế thuộc quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông, gồm: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Việc rà soát, cập nhật hệ thống văn bản quản trị được thực hiện trên cơ sở các quy định pháp luật hiện hành, yêu cầu thực tiễn trong hoạt động của công ty và lộ trình chuyển sàn giao dịch cổ phiếu SAS từ UPCoM sang HOSE trong thời gian tới.

Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024–2029

Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hùng Cường và tiến hành bầu bổ sung một thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024–2029.

Theo kết quả bầu cử được công bố tại đại hội, ông Dư Kim Thăng đã trúng cử thành viên HĐQT SASCO. Hiện ông Dư Kim Thăng giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của SASCO.

Trước khi đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc SASCO, ông Dư Kim Thăng có nhiều năm trực tiếp quản lý, điều hành Cảng hàng không Côn Đảo.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch HĐQT chúc mừng ông Dư Kim Thăng trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty SASCO

Sau đại hội, HĐQT SASCO gồm 5 thành viên, thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công ty và các quy định có liên quan.

Chủ tịch HĐQT Nguyễn Hạnh (hay còn gọi là Johnathan Hạnh Nguyễn) cho biết “Định hướng chiến lược và mọi cam kết của SASCO đối với Cổ đông, đối tác, khách hàng luôn được giữ vững và thực hiện nhất quán.”

Việc kiện toàn nhân sự HĐQT và cập nhật hệ thống quản trị được thực hiện trong quá trình SASCO tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và các định hướng phát triển đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đây đồng thời là bước chuẩn bị quan trọng trong lộ trình chuyển giao dịch cổ phiếu SAS từ UPCoM sang HOSE.

Ngọc Điệp

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