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Bà Lê Hoàng Diệp Thảo bất ngờ đón đoàn khách đặc biệt, có đại diện “ông lớn” Mỹ nắm khối tài sản hơn 1,6 triệu tỷ đồng

| | Doanh nghiệp

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng các vị khách quốc tế trong cuộc gặp tại trụ sở King Coffee. Ảnh: LinkedIn Lê Hoàng Diệp Thảo.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cùng các vị khách quốc tế trong cuộc gặp tại trụ sở King Coffee. Ảnh: LinkedIn Lê Hoàng Diệp Thảo.

Đầu tháng 10/2026, trụ sở King Coffee liên tiếp đón những vị khách quốc tế, trong đó có đại diện một tập đoàn Mỹ sở hữu khối tài sản khổng lồ.

Mới đây, bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc TNI King Coffee, chia sẻ hình ảnh tiếp đón một đoàn khách quốc tế tại trụ sở doanh nghiệp ở TP.HCM. Trong số những vị khách có đoàn đại diện cấp cao của S&P Global (Mỹ), cùng các đại diện đến từ Saudi Arabia và Singapore.

Theo thông tin bà Thảo công bố, cuộc gặp tập trung trao đổi về xu hướng kinh tế, diễn biến thị trường và cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Những lĩnh vực được đề cập khá rộng, từ hạ tầng, logistics, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số đến công nghiệp, chuỗi cung ứng, năng lượng xanh, tài chính và nông nghiệp.

S&P Global là tập đoàn dữ liệu và phân tích tài chính lớn của Mỹ, nổi tiếng với hoạt động xếp hạng tín nhiệm và chỉ số chứng khoán S&P 500. Năm 2025, tập đoàn ghi nhận doanh thu 15,34 tỷ USD, lợi nhuận ròng gần 4,5 tỷ USD và tổng tài sản 61,2 tỷ USD, tương đương khoảng 1,6 triệu tỷ đồng.

Đây cũng không phải đoàn khách quốc tế duy nhất xuất hiện tại trụ sở King Coffee thời gian gần đây. Trước đó, bà Thảo đã tiếp Đại sứ Belarus cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp nước này để trao đổi về cơ hội hợp tác thương mại và phát triển thị trường.

Các cuộc gặp khác còn có đại diện tập đoàn, hiệp hội doanh nghiệp Pakistan và Tổng Lãnh sự Indonesia. Nội dung làm việc chủ yếu xoay quanh kết nối doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác phân phối và mở rộng giao thương giữa Việt Nam với các thị trường nước ngoài.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tiếp đoàn doanh nghiệp Pakistan tại trụ sở King Coffee.

Song song với hoạt động kết nối quốc tế, King Coffee tiếp tục mở rộng kinh doanh. Riêng trong tháng 8/2026, thương hiệu khai trương thêm 2 cửa hàng tại TP.HCM, gồm một điểm ở khu vực Vũng Tàu và một điểm tại trụ sở chính trên đường Nguyễn Duy. Tại Mỹ, King Coffee cũng đẩy mạnh tìm kiếm nhà phân phối và phát triển các kênh bán lẻ, bán sỉ.

Ngoài hệ thống cửa hàng, bà Lê Hoàng Diệp Thảo còn thúc đẩy Liên minh Cà phê Toàn cầu (GCA) và AI Coffee Academy (ACA). Đây là hai sáng kiến được doanh nghiệp giới thiệu nhằm kết nối các tổ chức trong ngành cà phê và ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Anh Khôi

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