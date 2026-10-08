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VinFast chuẩn bị mở hơn 50 showroom xe máy điện tại thị trường 1,5 tỷ dân

| | Doanh nghiệp

VinFast chuẩn bị mở hơn 50 showroom xe máy điện tại thị trường 1,5 tỷ dân

Lễ ký kết được tổ chức tại Tổ hợp Sản xuất VinFast Hải Phòng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của các đối tác đại lý Ấn Độ tới Việt Nam.

Ngày 08/10/2026, VinFast chính thức ký kết Ý định thư hợp tác (LOI) với hơn 50 đại lý xe máy điện đầu tiên ở 15 bang, vùng lãnh thổ tại Ấn Độ. 

Lễ ký kết được tổ chức tại Tổ hợp Sản xuất VinFast Hải Phòng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của các đối tác đại lý Ấn Độ tới Việt Nam.

Theo thỏa thuận, VinFast và các đại lý sẽ phối hợp triển khai hơn 50 showroom xe máy điện, tại 34 thành phố thuộc 15 bang, vùng lãnh thổ, gồm: Delhi NCR, Rajasthan, Punjab ở miền Bắc; Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Uttar Pradesh ở miền Trung; Maharashtra và Gujarat ở miền Tây; Karnataka, Telangana, Tamil Nadu, Kerala và Andhra Pradesh ở miền Nam; cũng như West Bengal và Odisha ở miền Đông.

Đây đều là những thành phố và khu vực có thị trường xe hai bánh quy mô lớn, tạo dư địa đáng kể cho quá trình điện hóa giao thông. 

Trước khi đến Việt Nam, các đối tác đại lý đã đánh giá cao uy tín thương hiệu và dải sản phẩm đa dạng của VinFast. Sau khi trực tiếp kiểm chứng quy mô, các tiêu chuẩn sản xuất tại nhà máy và trải nghiệm sự phổ biến của xe máy điện VinFast tại Việt Nam, các đối tác càng đẩy nhanh việc mở rộng mạng lưới tại Ấn Độ.

VinFast gia nhập thị trường giao thông xanh Ấn Độ từ năm 2025, với hoạt động phân phối và sản xuất, lắp ráp ô tô điện. Sự kiện ký kết LOI lần này đánh dấu bước mở rộng mới của VinFast tại thị trường gần 1,5 tỷ dân, đồng thời là lần đầu tiên hãng xây dựng mạng lưới phân phối dành riêng cho các sản phẩm xe máy điện tại Ấn Độ.

Với quy mô dân số lớn và nhu cầu di chuyển cao, Ấn Độ hiện là thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới, với 21,41 triệu xe hai bánh được đăng ký trong năm tài khóa 2025-2026, trong đó xe chạy điện chỉ chiếm 6,54%. Tỷ lệ này cho thấy quá trình xanh hóa giao thông tại Ấn Độ còn nhiều dư địa, mở ra tiềm năng rất lớn để VinFast mở rộng hiện diện và chinh phục thị trường. 

Yên Chi

Việt Nam hàng ngày

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