Thị trường ô tô Việt đón tín hiệu tích cực, xe hybrid tăng tốc

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng toàn thị trường bao gồm cả xe nhập khẩu của các doanh nghiệp ngoài VAMA trong tháng 9 vừa qua đạt 35.094 chiếc, tăng 38% so với tháng 8.

Hai hãng xe có thị phần khá lớn tại nước ta là VinFast và Hyundai Thành Công công bố doanh số bán hàng riêng. Trong đó, hãng xe Hàn Quốc cho biết trong tháng 9/2026 đã bàn giao 3.872 xe ô tô các loại đến tay khách Việt, tăng 32,3% so với tháng trước.

Tucson là mẫu xe bán chạy nhất của Hyundai Thành Công trong tháng 9.

Hyundai Tucson tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu tại Việt Nam với hơn 1.000 xe được tiêu thụ, tăng đáng kể so với 607 xe của tháng trước. Mẫu SUV cỡ C này cùng đàn em Creta tiếp tục là đầu tàu giúp Hyundai Thành Công đạt doanh số 35.412 xe bán ra từ đầu năm.

Về phần VinFast, hãng này công bố doanh số bán ô tô điện tháng 9 đạt 23.624 xe tăng 17% so với tháng 8. Đáng chú ý, kết quả này giúp nâng tổng lượng xe bàn giao từ đầu năm lên 177.697 chiếc, vượt qua tổng doanh số của cả năm 2025.

Các mẫu xe cỡ nhỏ, SUV đô thị và MPV tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của VinFast. Trong đó, VF 3 bán được 6.474 xe, nâng doanh số lũy kế lên thành 42.272 chiếc - dẫn đầu toàn thị trường.

VinFast VF 3 với mức giá dễ tiếp cận, liên tục đạt những kết quả bán hàng khả quan.

Xếp sau là mẫu Limo Green với doanh số 5.027 xe trong tháng 9, nâng tổng lượng xe bàn giao từ đầu năm lên 40.018 chiếc. Các mẫu SUV đô thị VF 5/Herio Green và VF 6 tiếp tục ghi nhận lượng tiêu thụ cao để đứng đầu phân khúc cỡ A và B.

Nhìn chung, doanh số bán ô tô tại thị trường Việt Nam trong tháng 9/2026 tăng đều trên hầu hết các nhóm xe cũng như phân khúc. Bên cạnh xe điện, các dòng xe hybrid cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực.

Cụ thể, các thành viên VAMA đã bán được 2.168 chiếc xe hybrid trong tháng 9, tăng mạnh 56% so với tháng 8 và tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, các thành viên VAMA đã bán ra thị trường 16.057 xe hybrid các loại, tăng mạnh tới 64% so với mức 9.785 xe của cùng kỳ năm 2025. Mức tăng mạnh cho thấy người tiêu dùng trong nước đang ngày càng đón nhận dòng xe xăng lai điện này.

Mức doanh số xe hybrid của thị trường thực tế sẽ cao hơn kh một số hãng xe Trung Quốc như Jaecoo, Haval, BYD... hay các thương hiệu xe sang như Lexus, Volvo, Mercedes-Benz, BMW... không công bố số liệu chi tiết về các dòng xe hybrid.

Thị trường xe hybrid liên tục tăng trưởng cũng thúc đẩy các hãng tung ra nhiều sản phẩm mới. Riêng trong tháng 10 này, thị trường đã và sẽ đón nhận thêm nhiều mẫu xe động cơ lai đáng chú ý như Lexus ES mới, Hyundai Tucson Hybrid và Palisade Hybrid, BYD Sealion 5, Subaru Forester Hybrid cùng một số xe Mercedes-Benz.