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Phát hiện một thiết bị dài hơn 11m, nặng 250 tấn được vận chuyển bằng đoàn xe hộ tống, âm thầm thực hiện một nhiệm vụ quan trọng

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Thiết bị được vận chuyển có trọng lượng 250 tấn, chiều dài 11,24 m, chiều rộng 4,2 m và chiều cao 4,59 m.

Phát hiện một thiết bị dài hơn 11m, nặng 250 tấn được vận chuyển bằng đoàn xe hộ tống, âm thầm thực hiện một nhiệm vụ quan trọng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Cảnh sát Đường cao tốc Liên bang Brazil (PRF) triển khai chiến dịch hộ tống một máy biến áp phục vụ ngành điện gió nặng 250 tấn, với tốc độ di chuyển trung bình chỉ 7 km/h. Đoàn xe vận chuyển dự kiến đi qua các tuyến đường tại bang Paraíba trong 8 ngày, chủ yếu vào ban đêm và rạng sáng.

Theo thông tin từ PRF, chiến dịch bắt đầu ngày 6/5 tại tuyến cao tốc liên bang BR-101, thuộc địa phận Caaporã, giáp bang Pernambuco. Thiết bị được vận chuyển đến Khu phức hợp điện gió Serra da Palmeira, nằm giữa Nova Palmeira và Campina Grande, bang Paraíba. Hành trình dự kiến kết thúc tại Soledade vào ngày 14/5.

Máy biến áp được vận chuyển có trọng lượng 250 tấn, chiều dài 11,24 m, chiều rộng 4,2 m và chiều cao 4,59 m. Đây là loại thiết bị phục vụ cơ sở hạ tầng điện gió, đòi hỏi phương án vận chuyển đặc biệt do kích thước và khối lượng lớn.

Tổ hợp phương tiện chuyên dụng chở thiết bị có chiều dài lên tới 113,75 m, rộng 6,9 m và cao 5,25 m. Tổng trọng lượng của cả tổ hợp đạt 600 tấn, bao gồm hàng hóa và phương tiện vận chuyển.

Theo kế hoạch, tải trọng được phân bổ nhằm hạn chế tác động đến mặt đường cao tốc. Quy mô của đoàn xe cũng đòi hỏi sự phối hợp giữa lực lượng chức năng và đơn vị vận tải trong suốt hành trình.

Chiến dịch được chia thành 8 ngày, bao gồm thời gian nghỉ ngơi cho nhân sự và bảo dưỡng thiết bị. Đoàn xe chủ yếu di chuyển vào ban đêm hoặc rạng sáng, với tốc độ trung bình khoảng 7 km/h.

Trong quá trình vận chuyển, lực lượng chức năng sẽ tổ chức các điểm chặn giao thông tạm thời và bố trí tuyến đường vòng tại những vị trí chiến lược. Các biện pháp này nhằm hỗ trợ đoàn xe đi qua những đoạn đường cần kiểm soát đặc biệt, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến các phương tiện khác.

Chặng đầu tiên dự kiến khởi hành lúc 21 giờ ngày 7/5, từ Km 127 của tuyến BR-101 tại Caaporã, hướng đến Alhandra. Đoàn xe dự kiến đến Km 99 của tuyến đường này vào lúc 5 giờ ngày 8/5.

Đoàn xe được hộ tống bởi các phương tiện của PRF và đơn vị vận tải, gồm 3 xe tải, 2 xe rơ moóc và một phương tiện chuyên dụng. Sau khi hoàn thành chặng đường trên các tuyến cao tốc liên bang, Sở Giao thông vận tải Paraíba (DER-PB) sẽ đảm nhận công tác hỗ trợ ở chặng cuối đến địa điểm đích.

Việc tổ chức vận chuyển riêng biệt, kiểm soát tốc độ và bố trí lực lượng hộ tống cho thấy yêu cầu hậu cần đặc thù đối với những thiết bị có kích thước và trọng lượng lớn phục vụ các dự án năng lượng.

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Như Quỳnh

Việt Nam hàng ngày

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