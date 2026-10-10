Trước ngày khai trương, AEON MALL Hạ Long đón gần 500 người cùng làm một việc

Ngày 10/10, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam tổ chức Lễ trồng cây "Cánh rừng Quê hương AEON" tại AEON MALL Hạ Long, trung tâm thương mại thứ 10 của Tập đoàn AEON tại Việt Nam. Sự kiện có sự tham gia của gần 500 người, gồm đại diện chính quyền địa phương, nhân viên doanh nghiệp, người dân, học sinh, sinh viên và các tổ chức trên địa bàn.

Theo kế hoạch, gần 7.000 cây xanh thuộc 25 loài, gồm cây bụi và cây thân gỗ, sẽ được trồng trong khuôn viên trung tâm thương mại, góp phần tạo cảnh quan và không gian xanh cho khu vực.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh, ghi nhận hoạt động trồng cây trước thềm khai trương AEON MALL Hạ Long, cho rằng đây là việc làm thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng và môi trường, phù hợp với định hướng phát triển xanh, bền vững của địa phương.

Ông Isobe Daisuke, Tổng Giám đốc Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam, cho biết hoạt động trồng cây không chỉ nhằm gia tăng diện tích xanh mà còn thể hiện mong muốn gắn bó lâu dài với cộng đồng địa phương.

Theo ông Isobe Daisuke, sau 5 năm, 10 năm hay 20 năm, những cây xanh được trồng hôm nay sẽ dần trưởng thành, tạo bóng mát và trở thành một phần cảnh quan của thành phố Hạ Long. AEON MALL Hạ Long cũng mong muốn phát triển song hành cùng cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động trồng cây, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy các giải pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và tài nguyên nước hiệu quả, hướng tới xây dựng trung tâm thương mại thân thiện với môi trường.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, AEON MALL Hạ Long chính thức nhận chứng nhận công trình xanh LOTUS từ Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGBC). Đây là dấu mốc trong quá trình triển khai định hướng xây dựng và vận hành các trung tâm thương mại thân thiện với môi trường của AEON MALL.

Chương trình "Cánh rừng Quê hương AEON" được khởi động năm 1991 tại AEON Melaka, Malaysia, và lần đầu tổ chức tại Nhật Bản vào tháng 4/1992, tại trung tâm thương mại JUSCO Shin Hisai, tỉnh Mie. Đến năm 2025, tổng số cây được trồng thông qua chương trình cùng các hoạt động trồng cây của Quỹ Môi trường AEON đạt hơn 12,67 triệu cây.

Được thành lập năm 1990, Quỹ Môi trường AEON triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường và hỗ trợ những tổ chức có cùng định hướng. Các hoạt động trồng cây được duy trì tại nhiều quốc gia, trong đó có Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam và Campuchia.

AEON MALL Hạ Long hướng tới trở thành không gian phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi, giao lưu và trải nghiệm, đồng thời tăng cường kết nối với cộng đồng và mở rộng cơ hội hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp tại địa phương.