Xuất hiện mẫu xe rộng ngang Vios nhưng rẻ hơn cả Morning, i10

Theo các thông tin chính thức, mẫu sedan hạng B Kia Soluto chỉ còn được phân phối phiên bản MT và MT Deluxe tại thị trường Việt Nam với giá niêm yết lần lượt 345 triệu đồng và 375 triệu đồng. Trên thực tế, sau khi áp dụng toàn bộ các chương trình khuyến mãi mức giá chỉ còn tương ứng 299 triệu đồng và 329 triệu đồng.

Về thông số kỹ thuật, Kia Soluto có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Xe có 5 chỗ ngồi, khoang hành lý 475 lít và bình nhiên liệu dung tích 43 lít.

Cả hai phiên bản MT và MT Deluxe sử dụng động cơ xăng Kappa 1.4L, dung tích 1.368 cc, cho công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số là loại số sàn 5 cấp, dẫn động cầu trước. Hệ thống treo gồm MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau.

Kia Soluto đang có mức giá chỉ từ 299 triệu đồng

Trên phiên bản MT Deluxe, xe được trang bị màn hình giải trí 7 inch, ghế bọc da, vô lăng bọc da, điều hòa một vùng, chìa khóa thông minh và dàn âm thanh 6 loa. Các trang bị an toàn có 2 túi khí, ABS, EBD, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và camera lùi.

Dù mang kích thước, không gian của một mẫu xe hạng B với chiều dài cơ sở tương đương Toyota Vios - một mẫu xe nổi tiếng với sự rộng rãi trong phân khúc, nhưng Kia Soluto lại đang có mức giá còn còn rẻ hơn những mẫu xe hạng A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10.

Soluto có mức giá còn rẻ hơn người đàn em Kia Morning

Với mức giá chỉ tầm 300 triệu, nếu không lựa chọn những mẫu xe hạng A đã qua sử dụng, thì với xe mới người dùng chỉ có thể nghĩ đến những mẫu xe điện mini với kích thước và trang bị như động cơ hay hệ thống treo rất hạn chế chỉ nhằm phục vụ cho việc sử dụng trên quãng đường rất ngắn trong đô thị. Với những ưu đãi đang có đến từ Thaco, người dùng không chỉ có thêm một lựa chọn xe mới mà còn là một chiếc sedan hạng B với kích thước và trang bị hoàn toàn vượt trội.

Các mẫu xe vốn cùng phân khúc với Soluto như Toyota Vios, Honda City hay Hyundai Accent cũng đều đang có những chương trình ưu đãi khác nhau, nhưng mức giá vẫn chênh lệch trung bình từ 50 triệu đến hàng trăm triệu đồng. Mẫu xe khác cũng có mức giá rẻ trong phân khúc này là Mitsubishi Attrage với mức giá được ghi nhận từ 342 - 465,5 triệu đồng vẫn chênh lệch với Soluto vài chục triệu đồng.

Kia Soluto hiện nay chỉ còn phiên bản số sàn đi kèm các trang bị đơn giản

Trong bối cảnh hiện nay, nhu cầu sử dụng xe của người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển dịch sang xe gầm cao và các mẫu xe điện, Soluto cũng như những chiếc xe gầm thấp khác đều đang gặp khó khăn trong việc cạnh tranh.

Để có được lợi thế về giá bán Soluto buộc phải đi kèm với một cấu hình đơn giản. Với 2 phiên bản được phân phối hiện này đều sử dụng hộp số sàn, có thể thấy Thaco đang hướng tới tệp khách hàng chạy dịch vụ cần một chiếc xe giá rẻ nhưng vẫn đủ rộng rãi, thuận tiện, đáp ứng các cung đường dài.