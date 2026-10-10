Toyota Fortuner 2026 thêm bản mới: Giá quy đổi gần 1 tỷ đồng, thiết kế hầm hố hơn, thêm tính năng an toàn

Toyota đã ra mắt Fortuner Leader Edition 2026 tại Ấn Độ, tiếp tục phát triển phiên bản đặc biệt từng xuất hiện trong những năm trước. Lần nâng cấp này tập trung vào diện mạo và trang bị tiện nghi, trong khi hệ truyền động không có thay đổi đáng kể.

Xe được phân phối với hai phiên bản dẫn động cầu sau 4x2, đều sử dụng động cơ diesel, gồm bản số sàn và số tự động.

Phiên bản Giá tại Ấn Độ Quy đổi sang VND Fortuner Leader Edition 4x2 MT 36,51 lakh rupee Khoảng 978 triệu đồng Fortuner Leader Edition 4x2 AT 38,72 lakh rupee Khoảng 1,037 tỷ đồng

Phiên bản số tự động có giá cao hơn bản số sàn 2,21 lakh rupee, tương đương khoảng 59 triệu đồng. Toyota dự kiến mở đặt hàng từ ngày 12/10/2026 thông qua website chính thức hoặc hệ thống đại lý tại Ấn Độ.

Fortuner Leader Edition có bộ bodykit hầm hố. Ảnh: Toyota

Ngoại hình hầm hố hơn với nhiều chi tiết sơn đen

Fortuner Leader Edition 2026 được bổ sung lưới tản nhiệt thiết kế riêng, cản xe mang phong cách thể thao và các chi tiết trang trí màu đen ở cửa sau. Bộ mâm hợp kim 17 inch sơn đen bóng kết hợp nắp chụp trung tâm đồng màu tạo điểm nhấn cho phần thân xe.

Phần nóc xe được sơn đen tương phản với thân xe. Ăng-ten vây cá mập hoàn thiện theo tông màu này, trong khi các đường ốp hông thân xe và biểu tượng riêng trên nắp ca-pô góp phần tạo diện mạo khác biệt so với Fortuner tiêu chuẩn.

Nội thất tham khảo từ phiên bản Fortuner với gói GR Sport. Ảnh: Toyota

Nội thất phối hai tông màu, bổ sung đèn viền

Bên trong cabin, Fortuner Leader Edition 2026 sử dụng ghế bọc hai tông màu đen và đỏ mận. Cách phối màu này tiếp tục xuất hiện trên các tấm ốp cửa, tạo sự đồng bộ với phong cách thể thao bên ngoài.

Những trang bị mới đáng chú ý gồm hệ thống đèn viền nội thất và bậc cửa phát sáng. Xe cũng được bổ sung gương chiếu hậu ngoài có chức năng tự động gập, giúp thuận tiện hơn khi đỗ xe ở không gian hẹp.

Một điểm mới khác là hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS), hỗ trợ người lái theo dõi tình trạng lốp và phát hiện nguy cơ áp suất không phù hợp.

Các trang bị tiện nghi đáng chú ý vốn có trên Fortuner tại thị trường Ấn Độ gồm màn hình giải trí trung tâm 8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto có dây, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, ghế trước thông gió, hệ thống âm thanh JBL 11 loa và ga tự động.

Về an toàn, xe có 7 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi cùng cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau.

Không thay đổi động cơ, chỉ có bản diesel dẫn động 4x2

Toyota Fortuner tại Ấn Độ hiện có nhiều lựa chọn động cơ, gồm máy xăng 2.7L hút khí tự nhiên và máy dầu 2.8L. Tuy nhiên, Fortuner Leader Edition 2026 chỉ được cung cấp với động cơ diesel và hệ dẫn động cầu sau 4x2.

Động cơ diesel 2.8L trên Fortuner tiêu chuẩn có công suất khoảng 204 PS. Mô-men xoắn đạt 420 Nm trên bản số sàn và 500 Nm trên bản số tự động. Hộp số tương ứng là loại sàn 6 cấp và tự động 6 cấp.

Phiên bản Leader Edition không có nâng cấp đáng kể về động cơ, hộp số hay khả năng vận hành. Những thay đổi chủ yếu nằm ở thiết kế ngoại thất, cách phối màu cabin và các trang bị hỗ trợ sử dụng hằng ngày.