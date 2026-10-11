iPhone 18 Pro giá gần 39 triệu tại Việt Nam tưởng đã đắt, nhưng có nơi phải trả gần gấp đôi: Việt Nam thực tế đứng thứ mấy thế giới?

Theo bảng thống kê mới được Visual Capitalist công bố, giá bán của iPhone 18 Pro phiên bản 256GB được so sánh tại 35 thị trường, dựa trên mức giá niêm yết của Apple và quy đổi sang USD theo tỷ giá ngày 28/9/2026.

Tại Việt Nam, iPhone 18 Pro 256GB có giá niêm yết 38,999 triệu đồng, tương đương khoảng 1.501 USD. Với mức giá này, Việt Nam đứng thứ 15 trong số 35 thị trường nếu xếp từ rẻ đến đắt, đồng nghĩa vẫn có tới 20 thị trường trong danh sách phải trả mức giá cao hơn.

Trong khi đó, Mỹ là nơi có giá iPhone 18 Pro thấp nhất, ở mức 1.199 USD. Như vậy, giá tại Việt Nam cao hơn khoảng 302 USD, tương đương gần 8 triệu đồng, hay khoảng 25%. Dù vậy, mức giá tại Mỹ chưa bao gồm sales tax, loại thuế thay đổi tùy bang và địa phương, trong khi giá tại nhiều thị trường khác đã bao gồm các loại thuế tiêu dùng tương ứng.

Ngay sau Mỹ là Canada với mức giá khoảng 1.235 USD.

Nếu nhìn trong khu vực châu Á, giá iPhone 18 Pro tại Việt Nam cũng không phải quá chênh lệch so với nhiều thị trường lân cận. Trung Quốc có giá khoảng 1.490 USD, Singapore 1.486 USD, Hàn Quốc 1.465 USD và Thái Lan 1.457 USD.

Ngược lại, giá iPhone khá đắt đỏ tại nhiều nước châu Âu. Tại Anh, máy được quy đổi tương đương 1.590 USD, Đức và Áo cùng khoảng 1.649 USD, Pháp khoảng 1.683 USD.

Khoảng cách trở nên lớn hơn nhiều ở những thị trường cuối bảng. Tại Ấn Độ, iPhone 18 Pro 256GB có giá khoảng 1.874 USD, trong khi Brazil lên tới 2.307 USD.

Đắt nhất là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi người dùng phải bỏ ra khoảng 2.817 USD cho cùng một mẫu máy. Nếu quy đổi tương đối theo tỷ giá được sử dụng trong thống kê, con số này tương đương hơn 73 triệu đồng, gần gấp đôi mức giá tại Việt Nam.

So với thị trường Mỹ, giá iPhone 18 Pro tại Thổ Nhĩ Kỳ cao hơn tới 1.618 USD, tương đương chênh lệch khoảng 135%. Nói cách khác, số tiền mua một chiếc tại Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn cao hơn giá niêm yết của hai chiếc iPhone 18 Pro tại Mỹ trước thuế.

Theo Visual Capitalist, sự chênh lệch giá iPhone giữa các quốc gia đến từ nhiều yếu tố như thuế, thuế nhập khẩu, tỷ giá hối đoái, chi phí phân phối và chính sách định giá của Apple tại từng thị trường.



