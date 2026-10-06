iPhone 18 Pro Max chưa hết hot sau 2 tuần mở bán tại Việt Nam

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính thức được bán tại Việt Nam từ ngày 18/9. Ngay trong ngày đầu mở bán, một số phiên bản iPhone 18 Pro Max đã nhanh chóng hết hàng tại nhiều đại lý ủy quyền của Apple (AAR), chủ yếu do nhu cầu cao trong khi lượng máy phân bổ cho thị trường còn hạn chế.

Đến đầu tháng 10, tình hình nguồn cung đã "dễ thở" hơn, song chưa trở lại trạng thái dồi dào ở tất cả phiên bản. Khảo sát tại một số đại lý ủy quyền cho thấy nguồn hàng hiện có sự phân hóa rõ rệt theo dung lượng và màu sắc.

iPhone 18 Pro Max 256GB vẫn khó mua

Trong nhóm iPhone 18 Pro Max, phiên bản 256 GB vẫn là lựa chọn khó tìm nhất ở một số màu. Tại nhiều đại lý, các máy màu đỏ burgundy, băng thanh và bạc gần như không có sẵn để mua trực tiếp, trong khi phiên bản màu đen có nguồn cung tốt hơn.

iPhone 18 Pro Max vẫn khan hàng ở một số phiên bản sau hơn 2 tuần mở bán tại Việt Nam. (Ảnh: Ngô Đức Duy)

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện với bản 512GB, dù mức độ khan hàng đã giảm so với dung lượng 256GB. Người mua có nhu cầu nhận máy ngay hiện chủ yếu có thể lựa chọn màu đen, trong khi các màu được ưa chuộng hơn phải chờ thêm hàng về.

Một số đại lý cho biết nguồn hàng iPhone 18 Pro Max màu đỏ burgundy và băng thanh hiện vẫn được ưu tiên để hoàn tất các đơn đặt trước. Với khách hàng mua mới không đặt cọc từ trước, thời gian chờ có thể kéo dài sang nửa cuối tháng 10.

"iPhone 18 Pro Max các màu đỏ burgundy và băng thanh vẫn đang ưu tiên trả cọc. Dự kiến sau 20/10 hệ thống mới có thể sẵn hàng cho khách hàng mua mới", đại diện một đại lý ủy quyền cho biết.

Trong khi đó, các phiên bản dung lượng cao như 1TB và 2TB đang có nguồn cung thuận lợi hơn. Tại nhiều điểm bán, người dùng có thể lựa chọn đầy đủ màu sắc mà không phải chờ đợi như với bản 256 GB.

Diễn biến này cho thấy tình trạng thiếu hàng hiện không còn mang tính toàn bộ dòng sản phẩm, mà tập trung vào những cấu hình có nhu cầu cao. Trong đó, iPhone 18 Pro Max 256GB được xem là phiên bản chịu áp lực nguồn cung lớn nhất.

Nguồn cung được bổ sung nhưng chưa đồng đều

Theo các đại lý, sau khi mở bán, lượng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mới vẫn liên tục được bổ sung về thị trường. Tuy nhiên, máy được phân bổ theo từng đợt và chưa đồng đều giữa các phiên bản.

Điều này khiến một số cấu hình nhanh chóng hết hàng trong khi các phiên bản khác vẫn có sẵn. Đặc biệt, với những màu mới hoặc được người dùng quan tâm nhiều, lượng máy về mỗi đợt chưa đủ để đáp ứng ngay nhu cầu.

Người mua có thể lựa chọn các phiên bản dung lượng cao nếu không muốn chờ bản 256 GB. (Ảnh: Tuấn Hưng)

Đại diện một đại lý cho biết iPhone 18 Pro Max 256GB hiện vẫn khan hàng ở 3 trong 4 màu, gồm đỏ burgundy, băng thanh và bạc. Nguồn máy có được chủ yếu được ưu tiên để hoàn tất các đơn đặt trước, trong khi khách muốn nhận máy ngay có thể cân nhắc chuyển sang phiên bản iPhone 18 Pro hoặc các cấu hình dung lượng cao hơn của iPhone 18 Pro Max.

Theo nhận định từ các đơn vị bán lẻ, tình trạng khan hàng có thể còn kéo dài trong thời gian ngắn, nhưng phạm vi ảnh hưởng đang thu hẹp dần. Nếu lượng máy được phân bổ tiếp tục tăng trong các đợt tới, những phiên bản đang thiếu hàng có thể dần trở lại trạng thái bình thường trong nửa cuối tháng 10.

Một điểm đáng chú ý là nguồn cung các phiên bản dung lượng cao đang tốt hơn đáng kể. Đây cũng là lựa chọn thay thế của một bộ phận khách hàng không muốn tiếp tục chờ đợi bản 256 GB.

Lưu ý cho người dùng muốn mua máy sớm

Trái ngược với iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 Pro hiện có nguồn cung thuận lợi hơn. Tại các đại lý được khảo sát, gần như toàn bộ phiên bản dung lượng và màu sắc của iPhone 18 Pro đều đã có sẵn để khách hàng lựa chọn.

Nguồn cung dồi dào cũng khiến thị trường bắt đầu xuất hiện các chương trình điều chỉnh giá đối với iPhone 18 Pro. Một số phiên bản đang được giảm khoảng 500.000 đồng tùy dung lượng và màu sắc.

Sự khác biệt về nguồn cung giữa hai dòng máy cho thấy nhu cầu của người dùng đang tập trung khá rõ vào phiên bản Pro Max, đặc biệt là cấu hình 256 GB. Trong khi đó, người mua iPhone 18 Pro hiện có nhiều lựa chọn hơn và ít phải chờ đợi.