Xe buýt điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp chạy trên đường phố Mỹ

VinFast chuẩn bị gia nhập thị trường xe buýt điện Mỹ thông qua hợp tác với NexMove, với các mẫu xe đã được chứng nhận dự kiến bắt đầu bàn giao cho khách hàng từ quý I/2028.

Kế hoạch trên được công bố tại triển lãm APTA 2026 TRANSform & EXPO diễn ra ở Chicago, Mỹ. Đây được xem là bước mở rộng hoạt động của hãng xe Việt Nam sang thị trường xe buýt điện Bắc Mỹ, sau khi đã triển khai sản phẩm tại Việt Nam và từng bước mở rộng sang châu Âu, Ấn Độ.

Theo thỏa thuận ban đầu, NexMove, liên doanh giữa Transportation Management Services (TMS) và Zeem Solutions, sẽ cung cấp xe buýt điện VinFast cho khách hàng tại Mỹ theo mô hình dịch vụ tích hợp. Thay vì chỉ cung cấp phương tiện, gói dịch vụ bao gồm xe buýt, hệ thống sạc, bảo trì và vận hành.

Trước khi các phiên bản được chứng nhận chính thức đưa vào khai thác thương mại, NexMove sẽ triển khai một số xe buýt thử nghiệm tại các trạm sạc xe điện do Zeem Solutions vận hành. Các phương tiện này sẽ được sử dụng để các cơ quan vận tải công cộng và đơn vị vận hành đội xe tại Mỹ đánh giá thực tế.

Tại APTA Expo, VinFast trưng bày hai mẫu xe buýt điện EB10 và EB8. Theo kế hoạch, những xe buýt điện đáp ứng các yêu cầu chứng nhận và phê duyệt tại Mỹ sẽ bắt đầu được giao cho khách hàng từ quý I/2028. Các xe thử nghiệm trước đó chỉ phục vụ mục đích đánh giá và chưa được phép triển khai thương mại.

Gói dịch vụ bao gồm xe, sạc và vận hành

Mô hình hợp tác với NexMove hướng tới việc cung cấp cho các nhà vận hành một giải pháp điện khí hóa tương đối trọn gói. Theo đó, khách hàng có thể tiếp cận xe buýt điện cùng hạ tầng sạc, dịch vụ bảo trì và vận hành trong một thỏa thuận.

NexMove cho biết mục tiêu là cung cấp thỏa thuận mức độ dịch vụ với thời gian hoạt động của phương tiện đạt 97%.

VinFast cho biết các mẫu xe buýt điện được trang bị hệ thống hỗ trợ người lái sử dụng camera và radar, qua đó cung cấp các cảnh báo an toàn theo thời gian thực. Xe cũng tích hợp hệ thống kết nối phục vụ quản lý sạc pin, bảo trì và dịch vụ, đồng thời hỗ trợ liên lạc giữa nhân viên vận hành và hành khách.

Về công nghệ, VinFast nhấn mạnh một số đặc điểm như khả năng sạc nhanh, khả năng chống ăn mòn và sử dụng pin LFP. Các chính sách bảo hành cũng được đưa vào gói cung cấp xe buýt điện tại Mỹ.

NexMove được thành lập bởi Frank Sherman, nhà sáng lập và Chủ tịch Transportation Management Services, cùng Paul Gioupis, nhà sáng lập kiêm CEO Zeem Solutions. Hai doanh nghiệp mang đến những mảng chuyên môn khác nhau, trong đó TMS có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải hành khách, còn Zeem tập trung vào hạ tầng sạc và điện khí hóa đội xe.

Theo thông tin được công bố, Zeem Solutions đã thực hiện hơn 400.000 lượt sạc tại sân bay quốc tế Los Angeles, với thời gian hoạt động của hệ thống trên 98%.

VinFast đẩy mạnh hoạt động quốc tế

Việc tiến vào Mỹ diễn ra trong bối cảnh VinFast đã xây dựng một hệ sinh thái xe buýt điện tương đối lớn tại Việt Nam. Hiện có khoảng 2.000 xe buýt điện VinFast đang hoạt động trong nước, với các hoạt động từ sản xuất đến vận hành và bảo trì được triển khai tại nhiều thành phố.

Trong đó, VinBus trực tiếp vận hành khoảng 600 xe. Đến cuối năm 2025, đội xe VinBus đã hoàn thành khoảng 73 triệu km.

Sau Việt Nam, VinFast cũng đang mở rộng hoạt động xe buýt điện ra các thị trường quốc tế. Tại châu Âu, hãng từng giới thiệu các mẫu EB8 và EB12, trong khi tại Ấn Độ, VinFast có kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất xe buýt điện chuyên dụng tại Tamil Nadu.

Với kế hoạch giao những chiếc xe buýt điện đầu tiên từ quý I/2028, Mỹ sẽ trở thành một trong những thị trường quốc tế tiếp theo mà VinFast đưa mảng xe buýt điện vào khai thác thương mại.