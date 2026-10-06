Giai đoạn tăng trưởng chất lượng của Coteccons

Trong cuộc trao đổi dưới đây, bà Đinh Thị Hồng Thắm – Thư ký ‏‎‏ ‏‎‏ ‏‎‏ Công ty kiêm Người phụ trách công bố thông tin Coteccons, chia sẻ về kết quả kinh doanh, triết lý phân bổ vốn, định hướng tăng trưởng lợi nhuận, "saving mode" và kế hoạch mở rộng cơ hội tiếp cận Coteccons cho nhà đầu tư quốc tế.

Bà đánh giá như thế nào về kết quả FY2026 và khả năng cân bằng giữa nhu cầu tái đầu tư với việc chia sẻ thành quả tăng trưởng cùng cổ đông?

FY2026 cho thấy sự cải thiện đồng thời cả về quy mô lẫn chất lượng tăng trưởng: doanh thu đạt 34.340 tỷ đồng, tăng 38%; lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 73%, gần gấp đôi tốc độ tăng doanh thu; biên lợi nhuận ròng cải thiện lên 2,3%. Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh chuyển từ âm 1.200 tỷ đồng sang dương hơn 800 tỷ đồng; vị thế tiền mặt đạt gần 8.000 tỷ đồng, trong khi khoản phải thu gần như không tăng dù doanh thu tăng mạnh.

Những kết quả này cho thấy tăng trưởng doanh thu đã được chuyển hóa tốt hơn thành lợi nhuận, dòng tiền và sức khỏe bảng cân đối. Trên nền tảng kết quả FY2026, sau khi cân nhắc nhu cầu vốn cho hoạt động cốt lõi, năng lực thi công, công nghệ, con người và kế hoạch tăng trưởng FY2027, HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ xem xét phương án cổ tức tiền mặt 25%. Đây là bước chuyển sang giai đoạn cân bằng hơn giữa tái đầu tư cho tăng trưởng và chia sẻ thành quả với cổ đông.

Nền tảng nào giúp Công ty tự tin hơn khi chia sẻ giá trị với cổ đông?

Nền tảng cốt lõi là quản trị doanh nghiệp. Trong kỳ đánh giá VN SI (Vietnam Sustainability Index - chỉ số phát triển bền vững) gầ n nhất do HOSE tổ chức, tổng điểm ESG của Coteccons đạt 84% - cao nhất trong tất cả những lần được đánh giá. Trong đó, trụ cột Quản trị của Coteccons đạt 81%, tăng 10 điểm phần trăm so với năm trước và vượt đáng kể mức trung bình ngành 53% cũng như trung bình VN100 61%. Đây là minh chứng cho những bước tiến mạnh mẽ trong việc nâng tầm hệ thống quản trị công ty, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả kiểm soát và năng lực quản trị phù hợp với định hướng Tăng trưởng Chất lượng (Quality Growth) của Coteccons.

Trong kỳ đánh giá VNSI gần nhất do HOSE tổ chức, tổng điểm ESG của Coteccons đạt 84% - cao nhất trong tất cả những lần được đánh giá.

Trong phân bổ vốn, chúng tôi theo đuổi ba nguyên tắc nhất quán: bảo đảm tăng trưởng bền vững, duy trì bảng cân đối lành mạnh và chia sẻ thành quả với cổ đông khi điều kiện cho phép. Chính cách tiếp cận này giúp cổ tức trở thành kết quả tự nhiên của một hệ thống vận hành hiệu quả, thay vì một mục tiêu ngắn hạn.

Coteccons từng vận hành theo "Sales Mode" và hiện chuyển sang "Saving Mode". Vì sao Công ty thực hiện bước chuyển này vào thời điểm hiện tại?

Khoảng 4–5 năm trước, Coteccons đối mặt với một "khủng hoảng kép": vừa chịu ảnh hưởng nặng nề của COVID-19, vừa trải qua biến động ở cấp lãnh đạo. Khi đó, Coteccons gần như trắng hợp đồng k ‏‎‏ ý mới và một hệ thống lớn như Coteccons chỉ vận hành ở khoảng 70–80% công suất. "Sales Mode" là lựa chọn cần thiết để đưa cỗ máy trở lại công suất tối đa: mở rộng thị trường, xây dựng lại niềm tin với khách hàng và tạo đủ khối lượng công việc để toàn bộ hệ thống vận hành trở lại.

Doanh thu Coteccons tăng trưởng kép bình quân 30–40% mỗi năm.

Sau bốn năm, Coteccons đã bước sang một vị thế khác. Doanh thu tăng trưởng kép bình quân 30–40% mỗi năm, quy mô hoạt động được phục hồi và hệ thống vận hành ở công suất cao hơn. Khi nền doanh thu đã đủ lớn, lợi thế kinh tế theo quy mô bắt đầu xuất hiện: mỗi đồng doanh thu mới không còn kéo chi phí tăng theo cùng một tỷ lệ. Vì vậy, trọng tâm chiến lược cần chuyển từ việc tạo đủ khối lượng công việc sang khai thác hiệu quả hơn nền tảng đã được xây dựng.

Khái niệm "Saving Mode" vì vậy mà xuất hiện, nhưng nó không đồng nghĩa với thu hẹp tham vọng, thắt lưng buộc bụng hay cắt giảm cơ học. Coteccons vẫn muốn tăng trưởng, nhưng không còn đặt trọng tâm vào việc trúng thầu nhiều hơn bằng mọi giá. Mục tiêu lúc này là làm cho "cỗ máy" đã được đưa trở lại công suất cao vận hành khỏe hơn: sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, giảm lãng phí, tối ưu thiết kế, vật liệu và giải pháp thi công, rút ngắn tiến độ, kiểm soát chi phí, nâng chất lượng công trình và quản trị dòng tiền tốt hơn.

Vậy triển vọng tăng trưởng dài hạn của Coteccons được xây dựng trên những động lực nào?

Chúng tôi nhìn thấy dư địa lớn từ ba động lực chính: đô thị hóa (bao gồm đầu tư công và hạ tầng), công nghiệp hóa, cùng chiến lược Go Global. Đây là nền tảng cho định hướng tăng trưởng lợi nhuận 25–30% mỗi năm trong trung hạn.

Tuy nhiên, trọng tâm không chỉ là tăng quy mô. Coteccons chuyển từ tăng trưởng sang tăng trưởng chất lượng, với kỷ luật lựa chọn dự án, năng lực thực thi và hiệu quả vận hành là các điều kiện tiên quyết. Chúng tôi ưu tiên những dự án đảm bảo tính pháp lý, biên lợi nhuận hợp lý ‏‎‏ , phù hợp với năng lực, khẩu vị rủi ro và tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

Hiệu quả sử dụng vốn sẽ được cải thiện cụ thể ra sao?

Chất lượng tăng trưởng quan trọng hơn quy mô. Coteccons đang đồng thời siết kỷ luật lựa chọn dự án, kiểm soát vốn lưu động, tối ưu dòng tiền và nâng cao năng suất. Khi các mắt xích này vận hành đồng bộ, ROE có điều kiện cải thiện ổn định, khả năng tạo tiền mặt tốt hơn và năng lực chia sẻ giá trị với cổ đông cũng được củng cố.

"Saving mode" là chất xúc tác cho quá trình này. Mục tiêu không phải tạo ra một đợt tiết kiệm ngắn hạn, mà hình thành thói quen sử dụng nguồn lực hiệu quả trong toàn tổ chức - từ đấu thầu, mua sắm, thi công đến quản trị tại văn phòng và thực hành ESG.

"Saving mode" hình thành thói quen sử dụng nguồn lực hiệu quả trong toàn tổ chức

Cổ tức 25% có mở ra một chính sách cổ tức dài hạn hơn cho CTD?

Đề xuất cổ tứ tiền mặt 25% là một cột mốc, không phải cam kết chạy theo mức cổ tức cao nhất trong một năm. Về dài hạn, Coteccons hướng đến chính sách cổ tức tiền mặt thường niên 10–15%, trên cơ sở cân bằng giữa nhu cầu tái đầu tư và sinh lời cho cổ đông.

Điều chúng tôi muốn xây dựng là khả năng chi trả bền vững/ổn định qua nhiều năm. Một chính sách cổ tức có tính dự báo, được hỗ trợ bởi lợi nhuận và dòng tiền thực, sẽ giúp CTD phù hợp hơn với các nhà đầu tư dài hạn và củng cố niềm tin vào chất lượng tăng trưởng.

Lộ trình nâng giới hạn sở hữu nước ngoài lên 100% có ý nghĩa gì trong câu chuyện này?

Việc triển khai lộ trình nâ ng tỷ lệ sở hữu nước ngoài ( FOL ) lên 100% sẽ mở rộng cơ hội để nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào câu chuyện tăng trưởng dài hạn của Coteccons. Đây không chỉ là vấn đề tỷ lệ sở hữu, mà còn là bước đi để nâng cao khả năng tiếp cận vốn quốc tế, mở rộng tệp nhà đầu tư tổ chức và cải thiện vị thế của CTD trên thị trường vốn.

Song song với lộ trình này, hoạt động quan hệ nhà đầu tư (IR) sẽ tiếp tục tập trung cải thiện thanh khoản cổ phiếu thông qua tăng cường đối thoại với nhà đầu tư và nâng cao khả năng tham gia các chỉ số cũng như dòng vốn quốc tế.

Bà Đinh Thị Hồng Thắm Thư ký‎‎‎ Công ty kiêm Người phụ trách công bố thông tin Coteccons

Thông điệp Coteccons muốn gửi tới cổ đông trong giai đoạn mới là gì?

Cổ tức 25% không đơn thuần là một quyết định phân phối lợi nhuận. Đó là tín hiệu cho thấy Coteccons đang bước sang giai đoạn mới: quản trị tốt hơn, hiệu quả vốn cao hơn, tăng trưởng chất lượng hơn, mở cửa hơn với nhà đầu tư quốc tế và chia sẻ giá trị nhiều hơn với cổ đông.

Từ tăng trưởng đến tăng trưởng chất lượng, từ tạo giá trị đến chia sẻ giá trị, Coteccons đang xây dựng một nền tảng để cổ đông có thể đồng hành và hưởng thành quả trong nhiều năm tới. "Saving mode" là một phần của nền tảng đó - kỷ luật hôm nay để tạo dư địa cho tăng trưởng và giá trị bền vững ngày mai.