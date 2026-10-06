Kia Soluto giảm giá còn dưới 300 triệu đồng: Rẻ nhất phân khúc nhưng cấu hình hộp số không dành cho số đông

Kia Soluto giảm giá 'sập sàn'

Theo thông tin từ Thaco Auto, Kia Soluto hiện chỉ còn hai phiên bản MT và Deluxe, có giá niêm yết lần lượt 345 triệu đồng và 375 triệu đồng. Sau khi quy đổi toàn bộ khoản khuyến mại, giá thực tế tương ứng còn 299 triệu đồng và 329 triệu đồng.

Kia Soluto giảm 46 triệu đồng, giá từ 299 triệu. Ảnh: Đại lý

Mức giảm lần này cao hơn 20 triệu đồng so với đợt ưu đãi trước, đồng thời đưa Kia Soluto xuống vùng giá thấp nhất phân khúc sedan hạng B trên thị trường Việt Nam.

Ở nhóm sedan hạng B, nhiều mẫu xe cũng đang được áp dụng chương trình hỗ trợ đáng kể. Hyundai Accent được ưu đãi tới 89 triệu đồng nhưng giá sau khi quy đổi toàn bộ ưu đãi vẫn dao động từ 350 đến 480 triệu đồng. Toyota Vios được hỗ trợ 46 đến 54 triệu đồng, đưa giá xuống khoảng 412 đến 491 triệu đồng. Mitsubishi Attrage có mức giảm 24,5 đến 38 triệu đồng, giá còn từ 342 đến 465,5 triệu đồng.

Với mức giá thực tế từ 299 triệu đồng, Kia Soluto thậm chí tiệm cận nhóm xe điện mini đang bán tại Việt Nam. Wuling Macaron hiện có giá từ 269 đến 329 triệu đồng, trong khi Bestune Xiaoma 222 có giá từ 232 đến 258 triệu đồng.

Giá thực tế của Kia Soluto xuống gần ngang những mẫu xe điện mini. Ảnh: AP Team

Tuy nhiên, lợi thế về giá của Soluto đi kèm với cấu hình sản phẩm khá đơn giản. Cả hai phiên bản hiện được phân phối đều sử dụng hộp số sàn 5 cấp. Những phiên bản sử dụng hộp số tự động trước đây không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm hiện tại của Kia tại Việt Nam.

Kia Soluto cũng đang gặp khó khăn trong bối cảnh nhu cầu đối với sedan ngày càng thu hẹp. Tại phân khúc sedan hạng B, mẫu xe này không còn duy trì được vị thế cạnh tranh trước Hyundai Accent, Honda City và Toyota Vios.

Thaco Auto hiện không công bố doanh số riêng của Kia Soluto. Kết quả bán hàng của mẫu xe này được gộp chung với Kia K3, K5 và Morning trong nhóm “Xe khác”, khiến doanh số cụ thể của Soluto trên thị trường không được công bố.

Kia Soluto có gì?

Về thông số, Kia Soluto có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.300 x 1.700 x 1.460 mm, chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm 150 mm. Xe có 5 chỗ ngồi, khoang hành lý 475 lít và bình nhiên liệu dung tích 43 lít.

Kia Soluto hiện chỉ còn bản số sàn 5 cấp. Ảnh: Đại lý

Cả hai phiên bản MT và Deluxe sử dụng động cơ xăng Kappa 1.4L, dung tích 1.368 cc, cho công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút. Hộp số là loại số sàn 5 cấp, dẫn động cầu trước. Hệ thống treo gồm MacPherson phía trước và thanh xoắn phía sau.

Nội thất Kia Soluto đơn giản. Ảnh: Đại lý

Ở phiên bản MT Deluxe, xe được trang bị màn hình giải trí 7 inch, ghế bọc da, vô lăng bọc da, điều hòa một vùng, chìa khóa thông minh và hệ thống âm thanh 6 loa. Các trang bị an toàn gồm 2 túi khí, ABS, EBD, cảm biến hỗ trợ đỗ xe phía sau và camera lùi.