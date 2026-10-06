Bidiphar: Từ kết quả kinh doanh đến chiến lược tăng trưởng dài hạn

‏Phía sau quá trình này là những chuyển động về doanh thu, lợi nhuận, tài sản, cơ cấu nguồn vốn và các kế hoạch huy động nguồn lực cho giai đoạn tiếp theo.‏

‏Doanh thu, lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh‏

‏Năm 2025, Bidiphar ghi nhận doanh thu thuần 1.865,4 tỷ đồng, tăng 7,98% so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 346,1 tỷ đồng, tăng 6,46%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 291,9 tỷ đồng, tăng 6,07% và hoàn thành 103% kế hoạch lợi nhuận năm. Doanh thu kênh bệnh viện đạt 1.173,9 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch. ‏

‏Trong khi đó, nhóm khách hàng chuỗi và nhà phân phối ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 30%. Kết quả này diễn ra cùng với việc Bidiphar mở rộng mạng lưới nhà phân phối, đưa sản phẩm vào các chuỗi trên toàn quốc và đổi mới phương thức bán hàng ở kênh nhà thuốc. Hiện tại, doanh nghiệp có hệ thống phân phối trên khắp cả nước với 2 công ty con và 16 chi nhánh. Hệ thống này cung ứng thuốc qua kênh ETC (kênh thuốc kê đơn) cho hơn 2.000 cơ sở y tế và qua kênh OTC (kênh thuốc không kê đơn) cho gần 25.000 nhà thuốc, quầy thuốc trên toàn quốc; sản phẩm cũng đã có mặt tại một số thị trường xuất khẩu như Lào, Yemen, Mông Cổ, Campuchia và Myanmar.‏‏

‏Nhìn lại năm 2025, dù thị trường dược phẩm phải đối mặt với nhiều biến động về chi phí nguyên liệu và tỷ giá nhưng Bidiphar vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định. Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận đồng thời hai chuyển động: doanh thu tiếp tục tăng và lợi nhuận duy trì mức tăng trưởng dương. Bên cạnh đó, diễn biến dòng tiền và tài sản trong năm 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 cũng cho thấy thêm một khía cạnh tích cực trong bức tranh tài chính của doanh nghiệp này.‏

‏Tài sản mở rộng, Bidiphar tiếp tục đẩy mạnh đầu tư‏

‏Cuối năm 2025, tổng tài sản của Bidiphar đạt khoảng 2.596,2 tỷ đồng, tăng 14,66% so với năm trước. Sang 6 tháng đầu năm 2026, tổng tài sản tiếp tục tăng lên gần 2.810 tỷ đồng, cao hơn 8,2% so với đầu năm. Diễn biến này cho thấy quy mô nguồn lực của doanh nghiệp tiếp tục được mở rộng trong giai đoạn Bidiphar triển khai các kế hoạch đầu tư cho năng lực sản xuất và phát triển dài hạn.‏

‏Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 sau kiểm toán, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 615,2 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh nghiệp sử dụng khoảng 661,6 tỷ đồng cho hoạt động đầu tư. Hai dòng tiền này cho thấy hoạt động kinh doanh tiếp tục tạo ra dòng tiền, đồng thời Bidiphar dành nguồn lực đáng kể cho các hoạt động đầu tư.‏ ‏ ‏

‏Lãnh đạo Bidiphar cùng các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ theo tiêu chuẩn GMP – EU.

‏Việc mở rộng tài sản và phân bổ nguồn lực cho đầu tư diễn ra cùng với quá trình Bidiphar nâng cấp năng lực sản xuất. Theo các thông tin được công bố, Bidiphar đang hoàn thiện các điều kiện cần thiết để đáp ứng tiêu chuẩn EU-GMP tại nhà máy thuốc điều trị ung thư và nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ. Tại nhà máy thuốc điều trị ung thư, doanh nghiệp hướng tới hoàn thành đánh giá GMP-EU trước ngày 31/12/2026; với nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ, doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành các bước thẩm định hệ thống thiết bị, đánh giá vệ sinh và thử nghiệm nghiên cứu trong cùng giai đoạn. Song song với đầu tư nhà máy, R&D, phát triển sản phẩm mới và công nghệ tiếp tục nằm trong kế hoạch phát triển.‏

‏Như vậy, những thay đổi về quy mô tài sản và cơ cấu nguồn vốn của Bidiphar đang diễn ra song song với quá trình triển khai các dự án sản xuất và nâng cấp tiêu chuẩn nhà máy. Song song với đó, doanh nghiệp cũng dành nguồn lực không nhỏ để đầu tư vào hoạt động R&D, phát triển sản phẩm mới và nâng cấp công nghệ.‏

‏Từ kế hoạch năm 2026 đến tầm nhìn phát triển dài hạn‏

‏Năm 2026, Bidiphar đặt mục tiêu doanh thu 2.090 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 375 tỷ đồng. Cùng với mục tiêu kinh doanh, ‏ ‏đại hội Đại cổ đông 2026 của doanh nghiệp đã thông qua kế hoạch đầu tư quy mô lớn, tập trung vào hiện đại hóa hệ thống quản trị và sản xuất, dự kiến giải ngân hơn 548 tỷ đồng trong tổng kế hoạch 744 tỷ đồng ngân sách đầu tư. Khoản vốn này sẽ được tập trung‏ ‏ các nhà máy, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, nâng cấp tiêu chuẩn sản xuất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Hai dự án trọng điểm gồm Nhà máy thuốc điều trị ung thư hướng tới tiêu chuẩn GMP-EU và Nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm. ‏

‏Ở lĩnh vực sản phẩm, Bidiphar tiếp tục tập trung vào thuốc điều trị ung thư, thuốc đặc trị và các sản phẩm có khả năng thay thế thuốc ngoại nhập. Doanh nghiệp có khoảng 40 sản phẩm thuốc điều trị ung thư từ 16 hoạt chất, cùng kinh nghiệm sản xuất thuốc tiêm, thuốc tiêm đông khô và các sản phẩm vô trùng. Đây là nền tảng để Bidiphar tiếp tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và mở rộng danh mục thuốc trong những năm tới. Song song với hoạt động sản xuất và R&D, doanh nghiệp đang triển khai SAP S/4HANA, Power BI, các ứng dụng AI và các công cụ số hóa trong quản trị, bán hàng và chuỗi cung ứng.‏

‏Về dài hạn, Bidiphar đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt doanh thu 3.000 tỷ đồng, hướng tới Top 3 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm uy tín tại Việt Nam, phát triển các dây chuyền đạt chuẩn GMP-EU và các sản phẩm thuốc chất lượng cao thay thế hàng nhập khẩu. Những mục tiêu này nối tiếp định hướng mà doanh nghiệp đang triển khai trong giai đoạn hiện nay: mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao tiêu chuẩn chất lượng, phát triển sản phẩm mới và đầu tư cho R&D, công nghệ.‏

‏Nhìn từ kế hoạch năm 2026 đến mục tiêu năm 2030, Bidiphar đang theo đuổi một hướng phát triển tương đối rõ ràng, với các mục tiêu cụ thể về doanh thu, năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, R&D và công nghệ. Đây cũng là những yếu tố có thể giúp nhà đầu tư có thêm cơ sở để theo dõi quá trình mở rộng hoạt động và đánh giá khả năng thực hiện các mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.‏