Việt Nam rót gần 30.000 tỷ đồng khai thác 'kho báu' 400 triệu tấn tại nước láng giềng: công suất 2 triệu tấn/năm, tạo ra 1.800 việc làm

Một dự án khai thác bô-xít quy mô lớn do doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại miền Nam Lào đang bước vào giai đoạn tăng tốc xây dựng, hướng tới sản xuất quặng tinh từ năm 2028 và alumin từ năm 2030.

Dự án Tổ hợp Công nghiệp Bauxite-Alumina Dakcheung được triển khai tại huyện Dakcheung, tỉnh Xekong, miền Nam Lào, do Công ty TNHH MTV VPG Lào-Việt (VLV), đơn vị thuộc Tập đoàn Đầu tư Việt Phương (VPG), đầu tư.

Tại hội thảo tổ chức ở thủ đô Vientiane ngày 10/9, các cơ quan quản lý, chuyên gia và đại diện chủ đầu tư tập trung thảo luận về kế hoạch triển khai, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực và những tác động kinh tế - xã hội của dự án.

Theo Laotian Times, dự án hiện bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai đồng bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Tổ hợp gồm hồ nước sạch, hồ thải quặng đuôi, hồ bùn đỏ ép khô, nhà máy tuyển quặng, nhà máy alumin, nhà máy điện cùng nhiều hạng mục công nghiệp phụ trợ.

Giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 1,13 tỷ USD (gần 30.000 tỷ đồng), với công suất thiết kế 1 triệu tấn alumin/năm. Doanh nghiệp dự kiến nâng công suất lên 2 triệu tấn/năm vào năm 2035. Sản phẩm quặng tinh dự kiến xuất hiện từ tháng 11/2028, trong khi sản phẩm alumin dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2030.

Dakcheung không chỉ là một nhà máy chế biến alumin mà được xây dựng theo chuỗi từ khai thác, tuyển quặng đến chế biến sâu.

Theo các thông tin được công bố trước đây, vùng mỏ bô-xít được khảo sát có diện tích gần 400 km², trong đó phần diện tích được giao đất ở giai đoạn đầu khoảng 100 km². Trữ lượng địa chất được nêu ở mức khoảng 400 triệu tấn quặng bô-xít, tạo cơ sở để dự án có vòng đời thương mại từ 30-50 năm.

Dự án gồm hai hợp phần chính. Nhà máy tuyển quặng bauxite có công suất thiết kế tiêu thụ khoảng 2,5 triệu tấn quặng nguyên khai mỗi năm, trong khi nhà máy alumin giai đoạn đầu có công suất 1 triệu tấn/năm.

Dự án có lịch sử chuẩn bị kéo dài nhiều năm. Công tác thăm dò được triển khai từ năm 2008 và đến năm 2018, VPG ký thỏa thuận với Chính phủ Lào về khai thác và chế biến bauxite, xây dựng nhà máy alumin. Lễ động thổ tổ hợp được tổ chức vào tháng 12/2022.

Đến năm 2026, doanh nghiệp cho biết đã hoàn thành một số thủ tục pháp lý quan trọng và tiếp tục triển khai các hạng mục xây dựng, hạ tầng phục vụ dự án.

Điểm đáng chú ý của dự án là định hướng không dừng ở khai thác và xuất khẩu quặng thô. Tổ hợp được xây dựng để chế biến sâu, qua đó nâng giá trị của nguồn tài nguyên bauxite tại Lào.

Nguồn quặng cho tổ hợp sẽ đến từ các khu mỏ tại Xekong và Attapeu. Dự án được kỳ vọng tạo nền tảng cho việc phát triển chuỗi giá trị bauxite - alumin - nhôm tại Lào.

Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến tạo hơn 1.000 việc làm trực tiếp trong 3 năm đầu. Ở giai đoạn vận hành ổn định, số lao động được dự kiến duy trì khoảng 1.500-1.800 người, trong đó ưu tiên tuyển dụng và đào tạo người dân địa phương.

Công trình thuộc danh mục trọng điểm của Hiệp định Hợp tác kinh tế, văn hóa và khoa học - kỹ thuật giữa hai Chính phủ Việt Nam và Lào. Do đó, dự án tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về quản lý tài nguyên, sử dụng đất và bảo vệ môi trường.

Tại hội thảo tháng 9, các bên thảo luận về quản lý nguồn nước, chất thải khai thác và bùn đỏ phát sinh trong quá trình sản xuất alumin. Tổ hợp được thiết kế với hệ thống hồ bùn đỏ ép khô và các công trình xử lý, lưu trữ chất thải nhằm kiểm soát tác động môi trường.



