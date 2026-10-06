Thịt đông lạnh nhập khẩu: Mua càng nhiều, giá càng rẻ

Ngày 5/10, trong vai người cần mua thịt heo để bán quán ăn, PV Tiền Phong tìm đến một quầy hàng nhỏ bên hông chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (xã Xuân Thới Sơn, TPHCM) để tìm nguồn thịt giá rẻ.

Tại đây, một người đàn ông đổ từng đống chân giò đông lạnh ngay trên nền đất có lót tấm bìa carton đã ướt mèm. Những chiếc chân giò đông lạnh vẫn còn bốc khói được chặt thành từng khúc rồi đưa lên bàn bán lẻ cho khách.

Trước quầy hàng, giá móng heo được niêm yết 20.000 đồng/kg. Phần chân giò được chặt nhỏ có giá 45.000 đồng và 65.000 đồng/kg. Người bán cho biết, nếu lấy nguyên thùng 10 kg loại 65.000 đồng/kg thì giá chỉ còn 55.000 đồng/kg.

Thịt heo đông lạnh đổ đống trên vỉa hè bên hông chợ đầu mối Hóc Môn, chân giò heo được người bán chặt thành từng khúc nhỏ

Bà V., một khách hàng đến mua thịt cho quán bún bò nói rằng, đây là thịt đông lạnh nhập khẩu từ nước ngoài. Bà thường chọn loại thịt này để hầm xương lấy nước dùng. “So với thịt nóng thì thịt đông lạnh rẻ hơn rất nhiều. Tô bún chỉ bán 25.000-30.000 đồng cho người lao động nên mình phải chọn nguyên liệu có giá phù hợp”, bà V. nói.

Theo ghi nhận, quầy hàng liên tục có khách đến mua. Người bán cho biết với khách quen, lấy số lượng lớn có thể đặt hàng trước, tiểu thương sẽ thuê xe giao tận nơi và khách chỉ thanh toán phí vận chuyển.

Móng giò heo đông lạnh nhập khẩu chỉ có giá 20.000 đồng/kg

Thịt heo đông lạnh nhập khẩu bán ở nhiều chợ, người mua hầu như không ai quan tâm, hỏi về nguồn gốc xuất xứ

Tại chợ đầu mối này, nhiều quầy thịt cùng bày bán cả thịt heo nóng và hàng đông lạnh. Giá được treo công khai để khách lựa chọn. Trong đó, thịt heo đông lạnh nhập khẩu thường có giá thấp hơn hàng trong nước.

Giá rẻ từ chợ đến siêu thị

Không chỉ xuất hiện tại các chợ đầu mối, thịt heo, gà đông lạnh nhập khẩu đang được bày bán khá phổ biến trong các hệ thống siêu thị. Hàng hóa có xuất xứ từ nhiều nước như Mỹ, Úc, Đức, Nga, Ba Lan, Brazil, Ấn Độ… với nhiều mức giá khác nhau.

Tại một siêu thị ở phường An Lạc, quầy thịt đông lạnh nhập khẩu luôn thu hút khách bởi giá rất mềm. Cụ thể, bắp giò đông lạnh khuyến mãi còn 65.000 đồng/kg, sườn que đông lạnh 57.000 đồng/kg, đùi tỏi gà Mỹ đông lạnh 49.000 đồng/kg…

Thịt gà đông lạnh nhập khẩu bán ở siêu thị có giá rất rẻ

Tại một kho thực phẩm đông lạnh trên đường Tỉnh lộ 43 (phường Tam Bình), nhân viên giới thiệu nơi này chuyên cung cấp nhiều loại thịt nhập khẩu với giá thấp hơn thịt nóng trong nước. Khách hàng của kho không chỉ là người mua lẻ mà còn có nhiều quán ăn, nhà hàng và bếp ăn tập thể trong khu vực.

Theo bảng giá tại đây, ba rọi heo có xương nhập khẩu từ Nga có giá 80.000 đồng/kg. Ba rọi nhập khẩu từ Tây Ban Nha giá 76.000 đồng/kg. Ba rọi rút xương từ Nga có giá 103.800 đồng/kg, đã bao gồm VAT. Các sản phẩm khác từ Nga cũng có mức giá khá thấp. Sườn que 28.000 đồng/kg, sụn ức 45.700 đồng/kg, sườn vai 57.000 đồng/kg, sườn non từ 80.000-90.000 đồng/kg tùy loại.

Bảng báo giá thịt đông lạnh nhập khẩu tại một kho hàng ở phường Tam Bình

Với các quán ăn bình dân, sản phẩm được giới thiệu nhiều là má heo có da, giá chỉ 36.000 đồng/kg. Xương heo có thịt dùng để nấu các món hầm, canh rau củ hoặc lấy nước dùng có giá 11.000 đồng/kg. Mỗi thùng 10 kg có giá 110.000 đồng.

Thịt gà nhập khẩu cũng có nhiều mức giá cạnh tranh. Gà từ Mỹ, Argentina, Ba Lan, Brazil… được bán với nhiều chủng loại. Riêng sản phẩm từ Mỹ, giá thịt gà góc tư và đùi tỏi từ khoảng 42.000 đồng/kg. Cánh gà xếp lớp Aurora của Brazil có giá 57.000 đồng/kg, trong khi cánh giữa nhập từ Ba Lan có giá 60.000 đồng/kg.

Thịt nhập khẩu đông lạnh ở siêu thị có giá rẻ hơn thịt tươi trong nước

Trên mạng xã hội, thị trường thịt đông lạnh nhập khẩu cũng sôi động không kém. Chỉ cần tìm từ khóa “thịt nhập khẩu” trên Facebook có thể bắt gặp hàng chục hội nhóm, cá nhân rao bán các loại thịt heo, bò, gà và nội tạng động vật.

Một hội nhóm chuyên bán thịt đông lạnh nhập khẩu có hơn 3.000 thành viên, thường xuyên đăng thông tin về các loại thịt với cam kết có sẵn số lượng lớn, giá rẻ và đầy đủ giấy tờ nhập khẩu.

Các hội nhóm trên mạng rao bán thịt đông lạnh nhập khẩu có giá rất rẻ, mua nhiều còn được giảm thêm

Người bán tên H. cho biết sườn non heo nhập khẩu từ Brazil có giá 152.000 đồng/kg, thấp hơn 50.000-60.000 đồng/kg so với heo trong nước. Sườn non heo nhập khẩu từ Tây Ban Nha có giá 125.000 đồng/kg, thấp hơn hàng trong nước khoảng 80.000 đồng/kg.

Chân giò heo nhập từ Đức được rao bán 56.000 đồng/kg, trong khi người bán cho biết chân giò nội địa có giá khoảng 110.000 đồng/kg. Đáng chú ý, sườn cọng nhập khẩu được nhiều cửa hàng rao bán từ 45.000 đồng/kg. Nếu mua nguyên thùng 10 kg, giá chỉ còn khoảng 29.000 đồng/kg, bằng khoảng 20% sản phẩm sườn cọng từ heo nuôi trong nước. Đây cũng là loại thịt thường được các quán ăn sử dụng trong các món nướng.

Vào bếp ăn công nhân

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai cho biết, thịt nhập khẩu giá rẻ hiện không chỉ cạnh tranh tại chợ và siêu thị mà còn đi sâu vào các kênh tiêu thụ như bếp ăn công nghiệp, trường học và doanh nghiệp. Những đơn vị phải tiết giảm chi phí có xu hướng lựa chọn nguồn hàng giá thấp nếu sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Thịt gà, thịt heo trong nước đang có giá cao hơn hàng nhập khẩu

Hiện giá thịt heo nhập khẩu về Việt Nam có loại chỉ hơn 40.000 đồng/kg, trong khi giá heo hơi trong nước còn cao hơn giá thịt thành phẩm nhập khẩu.

Theo ông Đoán, lượng thịt heo nhập khẩu vào Việt Nam hơn 600.000 tấn. Trong khi đó, giá thịt tại nhiều thị trường trên thế giới đang ở mức thấp. Trung Quốc hiện có giá heo khoảng 40.000-45.000 đồng/kg và cũng đang dư thừa nguồn cung. Brazil thậm chí chỉ khoảng 25.000-30.000 đồng/kg.

Cũng theo ông Đoán, các cam kết thương mại quốc tế khiến thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng về 0%, tạo điều kiện để thịt từ những quốc gia có lợi thế về quy mô và chi phí sản xuất vào Việt Nam với giá thấp.

Một vấn đề đáng chú ý, theo ông Đoán, là sự thay đổi nhanh chóng của thị trường chăn nuôi Trung Quốc. Sau giai đoạn thiếu hụt thịt nghiêm trọng do dịch COVID-19 và dịch tả heo châu Phi, Trung Quốc từng phải nhập khẩu thịt từ nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Tuy nhiên, chỉ sau khoảng 6-7 năm, nước này đã chuyển sang tình trạng dư thừa nguồn cung. Để hạn chế dư thừa, Trung Quốc đã giảm đàn nái khoảng 30-40%. Cùng lúc, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, xây dựng những trang trại quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi heo, gà.

Ông Đoán cho biết thêm, tại một cuộc họp với nhiều doanh nghiệp gần đây, vấn đề sử dụng thịt heo, thịt gà đông lạnh nhập khẩu để cung cấp cho công nhân cũng được đặt ra. Với doanh nghiệp, thịt nhập khẩu có giá thấp hơn, trong khi suất ăn công nhân vốn sử dụng thịt đông lạnh nên việc lựa chọn hàng nhập khẩu giúp giảm chi phí.

“Hàng nhập cũng đâu có kém chất lượng. Thí dụ như hàng mà bị tai tiếng hoặc có vấn đề gì đó thì người ta mới không sử dụng. Còn bây giờ nếu đã được kiểm soát nghiêm chỉnh rồi thì người ta vẫn chọn”, ông Đoán nói.

Theo ông, khi thịt nhập khẩu đáp ứng yêu cầu kiểm soát chất lượng nhưng có giá thấp hơn, doanh nghiệp sẽ có xu hướng lựa chọn để tiết giảm chi phí.