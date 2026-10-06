FPT Shop góp mặt trong Better List 2026 ở hạng mục bán lẻ công nghệ

Theo FPT Shop, hành vi mua sắm sản phẩm công nghệ đang có nhiều thay đổi. Trước khi quyết định, khách hàng có xu hướng tìm hiểu kỹ hơn về nguồn gốc sản phẩm, chất lượng tư vấn, chính sách bảo hành, phương thức thanh toán cũng như các dịch vụ hỗ trợ sau mua.

Điều này khiến cạnh tranh trong lĩnh vực bán lẻ công nghệ không chỉ tập trung vào danh mục sản phẩm hay giá bán, mà còn mở rộng sang trải nghiệm trong toàn bộ quá trình từ tìm hiểu, lựa chọn đến sử dụng.

Trong bối cảnh đó, FPT Shop cho biết đang chủ động điều chỉnh danh mục sản phẩm và nguồn cung theo nhu cầu thị trường, đồng thời mở rộng các ngành hàng, giải pháp tài chính và dịch vụ đi kèm.

Việc đa dạng hóa danh mục giúp hệ thống linh hoạt hơn trong việc đáp ứng nhu cầu mua sắm theo từng thời điểm. Các lựa chọn về tài chính và dịch vụ cũng được mở rộng nhằm tạo thêm phương án cho khách hàng khi tiếp cận và sở hữu sản phẩm công nghệ.

Bên cạnh sản phẩm, FPT Shop tập trung vào trải nghiệm trên cả hệ thống cửa hàng và nền tảng trực tuyến. Khách hàng có thể tìm kiếm thông tin, tham khảo sản phẩm và lựa chọn hình thức mua sắm phù hợp. Tại điểm bán, đội ngũ tư vấn hỗ trợ khách hàng tìm hiểu tính năng và lựa chọn thiết bị dựa trên nhu cầu sử dụng.

Các chính sách bảo hành, đổi trả, trả góp và dịch vụ sau bán hàng cũng tiếp tục được chú trọng. Đây là những yếu tố có vai trò nhất định với các sản phẩm công nghệ, vốn thường được khách hàng sử dụng trong thời gian dài.

Đại diện FPT Shop cho biết thị trường công nghệ thay đổi nhanh, đòi hỏi hoạt động bán lẻ phải liên tục cập nhật cả sản phẩm lẫn phương thức phục vụ.

“Việc lắng nghe phản hồi của người dùng giúp FPT Shop có thêm cơ sở để điều chỉnh danh mục sản phẩm, nguồn cung và các dịch vụ đi kèm. Chúng tôi tiếp tục tập trung vào những yếu tố có thể tạo sự thuận tiện hơn cho khách hàng trong quá trình tìm hiểu, lựa chọn và sử dụng sản phẩm công nghệ”, đại diện FPT Shop chia sẻ.

Thời gian tới, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục điều chỉnh danh mục và nguồn cung theo diễn biến nhu cầu, đồng thời mở rộng ngành hàng, các giải pháp tài chính và dịch vụ. FPT Shop cũng tăng cường ứng dụng công nghệ vào hoạt động bán lẻ nhằm đa dạng hóa các lựa chọn mua sắm trên nhiều kênh.

Better List 2026 là một trong các hạng mục thuộc Better Choice Awards 2026. Việc FPT Shop góp mặt tại hạng mục “Đại lý bán lẻ sản phẩm công nghệ được yêu thích tại Việt Nam” diễn ra trong bối cảnh thị trường bán lẻ công nghệ đang chuyển từ cạnh tranh chủ yếu về sản phẩm và giá sang chú trọng hơn đến trải nghiệm và dịch vụ khách hàng.

Better Choice Awards được tổ chức thường niên từ năm 2022, hướng đến việc ghi nhận các sản phẩm, dịch vụ, công nghệ và giải pháp đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng. Giải thưởng do VCCorp, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Cục Đổi mới sáng tạo (SATI) tổ chức, với sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND TP. Hà Nội.