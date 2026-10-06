Kuwait đang sản xuất khoảng 2 triệu thùng dầu/ngày, tương đương gần 75% mức trước khi xung đột Iran bắt đầu, trong bối cảnh ngày càng nhiều tàu chở dầu chấp nhận rủi ro đi qua eo biển Hormuz.

Theo Sheikh Nawaf Al-Sabah, Giám đốc điều hành Tập đoàn Dầu khí Kuwait (KPC), sản lượng dầu của nước này hiện đạt khoảng 2 triệu thùng/ngày, giảm so với mức 2,6 triệu thùng/ngày trước khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2. Trong những tháng đầu xung đột, sản lượng dầu của Kuwait từng giảm xuống dưới 1 triệu thùng/ngày do hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz bị gián đoạn.

Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển đang dần phục hồi khi ngày càng nhiều tàu chở dầu tiếp tục sử dụng tuyến hàng hải này bất chấp những rủi ro an ninh. Theo ông Nawaf, việc các tàu quay trở lại Hormuz cho thấy tầm quan trọng khó thay thế của tuyến đường thủy này đối với hoạt động thương mại dầu mỏ quốc tế.

Diễn biến tại Kuwait cũng phù hợp với xu hướng xuất khẩu dầu từ Trung Đông đang phục hồi. Một số ngân hàng Phố Wall ước tính lượng dầu xuất khẩu của khu vực đã tiến gần mức trước xung đột.

Các nhà sản xuất dầu vùng Vịnh, trong đó có Kuwait, UAE và Saudi Arabia, đang nối lại hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz, dù các tàu đi qua tuyến đường này vẫn đối mặt với nguy cơ rủi ro.

Sheikh Nawaf cho biết KPC hiện có thể đáp ứng các nghĩa vụ cung cấp dầu thô cho khách hàng. Tuy nhiên, ông cảnh báo thị trường vẫn thiếu một số sản phẩm dầu mỏ, trong khi lượng nhiên liệu tại các kho dự trữ chiến lược đang ở mức thấp.

Kuwait trước khi xung đột xảy ra là một trong những nguồn cung lớn nhiên liệu diesel và nhiên liệu máy bay cho khu vực. Theo CEO KPC, các nhà máy lọc dầu của nước này vẫn đang hoạt động bình thường, nhưng vấn đề nằm ở khả năng vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz.

Trong tháng qua, ngày càng nhiều khách hàng của Kuwait cho biết họ sẵn sàng điều tàu đến nhận hàng. KPC đồng thời đẩy mạnh việc mở rộng đội tàu chở dầu của riêng mình, hiện gồm 29 tàu.

"Chúng tôi nhận thấy việc sở hữu một đội tàu chở dầu chiến lược mang lại nhiều lợi ích hơn", ông Nawaf cho biết.

Việc tăng cường đội tàu được xem là một trong những cách Kuwait chủ động hơn trong việc duy trì xuất khẩu khi hoạt động hàng hải qua Hormuz vẫn tiềm ẩn rủi ro.

Bất chấp những gián đoạn do xung đột, Kuwait cho biết các dự án năng lượng chiến lược của nước này vẫn đang được triển khai theo kế hoạch.

Kuwait đặt mục tiêu nâng công suất sản xuất dầu lên 4 triệu thùng/ngày vào năm 2035, từ mức khoảng 3 triệu thùng/ngày hiện nay. Đây là mục tiêu dài hạn nhằm củng cố vị thế của nước này trong nhóm các nhà sản xuất dầu lớn tại vùng Vịnh.

Bên cạnh việc tăng công suất, Kuwait cũng nghiên cứu xây dựng thêm các tuyến đường ống dẫn dầu nhằm giảm mức độ phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Các phương án đang được xem xét bao gồm những tuyến đường đi qua Saudi Arabia và UAE.

Tuy nhiên, theo Sheikh Nawaf, các phương án đường ống và cơ sở lưu trữ chỉ có thể giảm một phần sự phụ thuộc vào Hormuz. Đối với Kuwait cũng như nhiều nhà xuất khẩu dầu khác tại vùng Vịnh, tuyến hàng hải này vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng.