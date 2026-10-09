Vượt Thái Lan, Việt Nam bất ngờ dẫn trước trong cuộc đua quan trọng chinh phục thị trường tỷ dân

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón gần 4 triệu khách Trung Quốc, vượt Thái Lan về lượng khách từ thị trường tỷ dân. Đây là một trong những diễn biến đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh thu hút khách quốc tế giữa hai điểm đến hàng đầu Đông Nam Á.

Việt Nam vượt Thái Lan về khách Trung Quốc

Theo số liệu của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cập nhật ngày 7/10, Việt Nam đón 3,953 triệu lượt khách Trung Quốc trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 22,4% tổng lượng khách quốc tế.

Trong khi đó, Thái Lan đón khoảng 3,935 triệu lượt khách Trung Quốc trong cùng kỳ (Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan công bố). Như vậy, Việt Nam đang nhỉnh hơn đối thủ khoảng 18.000 lượt khách.

Khoảng cách không lớn, nhưng đáng chú ý bởi Thái Lan từ lâu là một trong những điểm đến phổ biến nhất của khách Trung Quốc tại Đông Nam Á. Trước đó, năm 2025, Việt Nam cũng đã vượt qua Thái Lan với 5,28 triệu lượt khách Trung Quốc. Điều này cho thấy sức cạnh tranh của thị trường du lịch Việt Nam đang được cải thiện ở một phân khúc khách quốc tế có quy mô rất lớn.

Chi phí du lịch hợp lý là một trong những lợi thế giúp Việt Nam thu hút khách Trung Quốc, bên cạnh hệ thống bãi biển, văn hóa và ẩm thực đa dạng. Vị trí địa lý gần Trung Quốc cũng tạo ưu thế đáng kể so với Singapore, Malaysia hay Thái Lan.

Du khách Trung Quốc có thể đến Việt Nam bằng đường hàng không, đường biển và đường bộ, trong đó đường bộ đặc biệt thuận tiện với các thị trường nằm gần khu vực biên giới. Trong khi đó, việc đến nhiều điểm đến Đông Nam Á khác chủ yếu phụ thuộc vào đường hàng không hoặc đường biển.

Sau đại dịch, xu hướng chi tiêu thận trọng hơn cũng tác động đến lựa chọn điểm đến của khách Trung Quốc. Với nhóm du khách vẫn có nhu cầu du lịch quốc tế nhưng ưu tiên kiểm soát chi phí, Việt Nam trở thành một lựa chọn đáng chú ý nhờ giá dịch vụ tương đối cạnh tranh, đường bờ biển dài và nguồn hải sản phong phú.

Ngoài yếu tố chi phí và khoảng cách, sự tương đồng về thời tiết, thói quen sinh hoạt cùng đội ngũ hướng dẫn viên, nhân viên du lịch sử dụng tiếng Trung cũng giúp giảm bớt rào cản trong quá trình trải nghiệm. Các chính sách song phương, trong đó có việc tạo thuận lợi về thị thực, tiếp tục hỗ trợ dòng khách giữa hai nước.

Khách Trung Quốc vẫn là trụ cột

Đà tăng của thị trường Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh. Sau 9 tháng, Việt Nam đón 17,68 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025 và đạt gần 71% mục tiêu 25 triệu lượt khách của cả năm. Riêng tháng 9, lượng khách đạt gần 1,77 triệu lượt, tăng 16,1%.

Trung Quốc và Hàn Quốc tiếp tục là hai thị trường lớn nhất, lần lượt mang đến 3,95 triệu và 3,06 triệu lượt khách. Hai thị trường này đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế của Việt Nam.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giữa các thị trường có sự khác biệt rõ rệt. Khách Trung Quốc chỉ tăng 1,5%, trong khi khách Hàn Quốc giảm 5,5%. Ngược lại, Philippines tăng 55,2%, Campuchia tăng 40,5%, Singapore tăng 29,8%, Indonesia tăng 25,5% và Malaysia tăng 18,1%.

Cuộc đua mở rộng

Một điểm đáng chú ý khác là Việt Nam đang mở rộng khá nhanh nguồn khách ngoài hai thị trường Đông Bắc Á truyền thống. Nga đạt khoảng 1,1 triệu lượt trong 9 tháng, tăng tới 160,6%, trở thành thị trường châu Âu lớn nhất của Việt Nam. Khách từ châu Âu nói chung tăng 55%, cao hơn nhiều so với mức tăng chung 14,5%.

Trong khi đó, cuộc đua Việt Nam – Thái Lan không hoàn toàn nghiêng về Việt Nam. Thái Lan vẫn có lợi thế ở một số thị trường như Malaysia và Ấn Độ, đồng thời lượng khách quốc tế tổng thể của nước này trong 9 tháng đạt khoảng 22,2 triệu lượt.

Dù vậy, việc vượt Thái Lan về lượng khách Trung Quốc là một tín hiệu đáng chú ý. Với gần 4 triệu lượt khách chỉ sau 9 tháng, thị trường tỷ dân tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng nhất của du lịch Việt Nam và có thể ảnh hưởng đáng kể đến cuộc đua thu hút khách quốc tế trong những tháng cuối năm.