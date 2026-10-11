Volkswagen Tayron nhận cọc tại VN: SUV giá tạm tính từ 1,6 tỷ, nhập Đức đấu Santa Fe, Kodiaq và CX-8

Một số đại lý Volkswagen tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc Volkswagen Tayron, dự kiến giao xe trong tháng 11 và 12/2026. Các tư vấn bán hàng cho biết đây là mẫu SUV 7 chỗ cỡ trung nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, với hai phiên bản Style và R-Line với giá dự kiến lần lượt 1,639 tỷ đồng và 1,939 tỷ đồng.

Mức giá này do đại lý công bố, Volkswagen Việt Nam chưa có thông tin chính thức về thời điểm ra mắt và giá bán.

Đây cũng là sản phẩm Volkswagen thuần chất châu Âu hiếm hoi được hãng giới thiệu thời gian gần đây. Trong những năm qua, hãng xe này chủ yếu đưa về Việt Nam những mẫu xe có liên doanh với Trung Quốc như Viloran, Teramont President/Teramont Pro và sắp tới đây là ID. Era 9x.

Volkswagen Tayron Elegance (màu xanh) và bản thể thao R-line (màu trắng) tại thị trường Malaysia.

Volkswagen Tayron cạnh tranh với ai?

Với cấu hình 7 chỗ và kích thước 4.792 x 1.852 x 1.660 mm (dài x rộng x cao) Volkswagen Tayron nằm trong nhóm SUV hạng C và D, gần với các mẫu như Hyundai Santa Fe, Mazda CX-8 và Skoda Kodiaq. Honda CR-V bản xăng cũng là đối thủ đáng chú ý khi cùng nhắm tới khách hàng gia đình mua SUV cỡ C.

Tayron là mẫu thay thế Tiguan Allspace trên toàn cầu. Trong số các đối thủ kể trên, Skoda Kodiaq là mẫu có cùng định vị xe châu Âu, còn các mẫu Hàn Quốc, Nhật Bản có giá thấp hơn đáng kể.

So sánh ngoại hình của hai phiên bản Volkswagen Tayron tại Malaysia.

Hyundai Santa Fe có giá từ 1,069 tỷ đồng đến 1,365 tỷ đồng. Honda CR-V bản xăng có giá cao nhất 1,099 tỷ đồng. Mazda CX-8 có giá từ 899 triệu đồng đến 1,149 tỷ đồng. Cuối cùng Skoda Kodiaq có giá từ 1,628 - 1,668 tỷ đồng.

Như vậy, nếu mức giá từ đại lý được giữ nguyên, bản Style của Volkswagen Tayron gần như ngang Skoda Kodiaq (chênh khoảng 11 triệu đồng), nhưng cao hơn bản đắt nhất của Hyundai Santa Fe khoảng 270 triệu đồng, cao hơn Mazda CX-8 bản cao nhất khoảng 490 triệu đồng và cao hơn Honda CR-V bản L khoảng 540 triệu đồng.

Trong khi bản R-Line cao hơn Kodiaq khoảng 311 triệu đồng. Tayron vì thế sẽ nằm ở nhóm giá cao nhất trong số các SUV 7 chỗ cỡ trung đang bán tại Việt Nam. Điều này một phần do xe nhập nguyên chiếc từ châu Âu.

Nếu thay thế chính Tiguan Allspace, mẫu Tayron bản "full" cũng có giá cao hơn đáng kể. Cụ thể Tiguan Allspace đang bán tại Việt Nam với hai phiên bản là tiêu chuẩn (1,599 tỷ đồng) và Platinum (1,688 tỷ đồng). Nếu giá từ đại lý được giữ nguyên, Tayron Style (1,639 tỷ đồng) nằm giữa hai bản này, còn Tayron R-Line (1,939 tỷ đồng) cao hơn Tiguan Platinum khoảng 251 triệu đồng.

Volkswagen Tayron có gì?

Volkswagen Tayron ra mắt tại Malaysia hồi giữa tháng 7/2026 với hai phiên bản Elegance và R-Line, là thị trường Đông Nam Á thứ hai bán mẫu xe này sau Singapore. Bản Elegance có giá quy đổi khoảng 1,239 tỷ đồng, còn R-Line khoảng 1,683 - 1,748 tỷ đồng. Khác với xe dự kiến bán tại Việt Nam là bản nhập khẩu từ Đức, Tayron tại Malaysia được lắp ráp trong nước (CKD) tại nhà máy Pekan, bang Pahang.

Xe dùng nền tảng MQB Evo, kích thước 4.792 x 1.852 x 1.660 mm, chiều dài cơ sở 2.788 mm, dài hơn Tiguan Allspace 66 mm. Tại Malaysia, bản Elegance dùng động cơ xăng tăng áp 1.5L eTSI mild-hybrid 150 mã lực, còn bản R-Line dùng động cơ 2.0L TSI 265 mã lực kèm dẫn động 4 bánh 4Motion, cùng hộp số ly hợp kép DSG 7 cấp.

Về trang bị, xe có 7 chỗ ngồi, màn hình giải trí cỡ lớn, đồng hồ kỹ thuật số, ghế da chỉnh điện có sưởi, làm mát và massage, giảm xóc thích ứng, cửa cốp chỉnh điện, sạc không dây và kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây. Bản R-Line được nâng cấp thêm màn hình lớn hơn, màn hình hiển thị kính lái và âm thanh Harman Kardon.

Danh sách công nghệ hỗ trợ lái gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ lái Travel Assist, phanh khẩn cấp tự động có nhận diện người đi bộ và người đi xe đạp, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ dừng khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe tự động và cảm biến đỗ xe. Xe được trang bị 9 túi khí.

Đây chỉ là thông tin tham khảo từ thị trường Malaysia. Hiện chưa rõ cấu hình động cơ, trang bị và các tùy chọn của Tayron bán tại Việt Nam, cũng như thời điểm Volkswagen Việt Nam chính thức ra mắt mẫu xe này.

Một số hình ảnh chi tiết Volkswagen Tayron tại Malaysia: