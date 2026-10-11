Xe tay ga mới của Suzuki: đẹp ngang ngửa Vespa mà giá chưa tới 40 triệu đồng

Liên doanh Jinan Qingqi Suzuki vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe tay ga cổ điển US125 tại thị trường Trung Quốc. Xe có giá niêm yết 10.280 nhân dân tệ, tương đương gần 40 triệu đồng, sở hữu thiết kế hoài cổ cùng một số trang bị đáng chú ý như phanh ABS, khóa thông minh và đèn LED.

Phiên bản nâng cấp của Suzuki US125 tiếp tục hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe tay ga nhỏ gọn, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị. Với mức giá khoảng 40 triệu đồng, mẫu xe này có giá bán tương đương một số phiên bản Honda Vision.

Suzuki US125 có trọng lượng 110 kg, chiều cao yên 745 mm, hướng đến khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc. Kích thước và chiều cao yên tương đối thấp cũng giúp người lái dễ chống chân, thuận tiện khi di chuyển hoặc dừng đỗ liên tục.

Về thiết kế, mẫu xe giữ phong cách retro với những đường nét bo tròn xuyên suốt thân xe. Phía trước là cụm đèn pha LED hình chữ nhật, kết hợp gương chiếu hậu tròn mạ chrome tạo điểm nhấn cổ điển. Yên xe liền khối được tạo hình rộng, có họa tiết may hình quả trám, trong khi sàn để chân phẳng mang lại sự thoải mái khi sử dụng hằng ngày.

Điểm đáng chú ý trên phiên bản nâng cấp là hệ thống chống bó cứng phanh ABS của Bosch ở bánh trước. Trang bị này giúp hạn chế nguy cơ bánh xe bị khóa cứng khi phanh gấp, đặc biệt trên những bề mặt đường có độ bám thấp. Tuy nhiên, ABS không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ trượt ngã và hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào điều kiện vận hành.

Bên cạnh hệ thống phanh, Suzuki US125 được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số sử dụng màn hình LCD màu, hệ thống chiếu sáng LED và khóa thông minh Smart Key. Cổng sạc USB tích hợp tại hộc đồ phía trước cũng góp phần tăng tính tiện dụng cho người dùng thường xuyên di chuyển trong thành phố.

Những trang bị này giúp US125 cạnh tranh trong nhóm xe tay ga phổ thông, nơi người mua không chỉ quan tâm đến giá bán mà còn chú trọng tính tiện dụng và các tính năng hỗ trợ an toàn.

Về sức mạnh, Suzuki US125 sử dụng động cơ SEP (Suzuki Eco Performance), dung tích 125cc, xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử. Động cơ cho công suất tối đa khoảng 9,4 mã lực tại 7.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 10 Nm tại 6.000 vòng/phút.

Với thông số này, mẫu xe hướng đến khả năng vận hành nhẹ nhàng ở dải tốc độ thấp và trung bình, phù hợp với nhu cầu đi làm, mua sắm hoặc di chuyển quãng ngắn. Định hướng của động cơ cũng đặt trọng tâm vào hiệu quả sử dụng nhiên liệu thay vì khả năng tăng tốc mạnh hay vận hành ở tốc độ cao.

Theo số liệu thử nghiệm được công bố từ người dùng, mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của US125 vào khoảng 2 lít/100 km. Nếu duy trì mức tiêu thụ này, xe có thể di chuyển khoảng 270 km với một bình nhiên liệu đầy, tùy điều kiện vận hành và dung tích bình xăng thực tế.

Với thiết kế cổ điển, động cơ dung tích nhỏ và các trang bị tiện ích, Suzuki US125 là lựa chọn hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự linh hoạt trong đô thị.