Hai chiếc iPhone đáng mua nhất hiện nay

iPhone 15 vẫn có sức hút nhờ thiết kế hiện đại, màn hình chất lượng và hệ thống camera kép. Tuy nhiên, khi đặt cạnh iPhone 17e, mẫu iPhone ra mắt năm 2023 bắt đầu bộc lộ những hạn chế về cấu hình và khả năng tiếp cận các tính năng mới.

Theo mức giá tham khảo, iPhone 15 likenew phiên bản 128 GB hiện được chào bán khoảng 14,2 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 17e mới với dung lượng 256 GB có giá khoảng 17,5 triệu đồng. Khoảng chênh lệch 3,3 triệu đồng đặt ra bài toán lựa chọn giữa một thiết bị đã qua sử dụng có giá thấp hơn và mẫu máy mới với bộ nhớ lưu trữ gấp đôi.

iPhone 15 có lợi thế về camera

Điểm mạnh đáng chú ý của iPhone 15 nằm ở hệ thống camera kép, gồm camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 12 MP. Cấu hình này mang lại sự linh hoạt khi chụp ảnh, từ khung hình thông thường đến phong cảnh hoặc những không gian rộng.

iPhone 15 và iPhone 15 Pro. (Ảnh: PhoneArena)

Máy cũng sở hữu màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch, độ sáng tối đa ngoài trời lên tới 2.000 nit. Nhờ đó, thiết bị vẫn đáp ứng tốt nhu cầu xem nội dung, chụp ảnh và sử dụng hằng ngày.

Dù vậy, iPhone 15 sử dụng chip A16 Bionic và có dung lượng RAM thấp hơn iPhone 17e. Đây là những yếu tố người dùng cần cân nhắc nếu có nhu cầu sử dụng lâu dài hoặc quan tâm đến các tính năng đòi hỏi phần cứng mới.

Với mức giá khoảng 14,2 triệu đồng cho phiên bản likenew 128 GB, iPhone 15 phù hợp với người muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn cần một chiếc iPhone có camera đa dụng và màn hình chất lượng. Tuy nhiên, tình trạng máy, thời hạn bảo hành và chất lượng pin cần được kiểm tra kỹ trước khi mua.

iPhone 17e nổi bật với cấu hình mới

Ở chiều ngược lại, iPhone 17e hướng đến người dùng ưu tiên thiết bị mới và muốn sử dụng lâu dài. Máy được trang bị chip A19, RAM 8 GB và dung lượng lưu trữ khởi điểm 256 GB, tạo lợi thế về hiệu năng và không gian lưu trữ so với iPhone 15 bản 128 GB.

iPhone 17e. (Ảnh: Gizmodo)

Dung lượng bộ nhớ lớn hơn đặc biệt hữu ích với người thường xuyên chụp ảnh, quay video, cài đặt nhiều ứng dụng hoặc lưu trữ nội dung trực tiếp trên điện thoại. Việc sở hữu phần cứng mới hơn cũng giúp iPhone 17e có lợi thế về khả năng hỗ trợ các tính năng phần mềm trong những năm tới.

Dù vậy, iPhone 17e không có camera góc siêu rộng như iPhone 15. Người dùng thường xuyên chụp phong cảnh, kiến trúc hoặc ảnh nhóm trong không gian hẹp có thể cảm thấy hạn chế này đáng kể.

Với mức giá tham khảo khoảng 17,5 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, iPhone 17e là lựa chọn phù hợp với người ưu tiên hiệu năng, bộ nhớ lớn và sự an tâm khi mua máy mới.

Nên chọn iPhone 15 hay iPhone 17e?

Xét trên nhu cầu sử dụng, iPhone 15 vẫn đáng cân nhắc nếu người dùng ưu tiên camera kép, màn hình sáng và muốn tiết kiệm ngân sách. Trong khi đó, iPhone 17e phù hợp hơn với người cần dung lượng lưu trữ lớn, phần cứng mới và có kế hoạch sử dụng thiết bị trong nhiều năm.

Với mức chênh lệch khoảng 3,3 triệu đồng, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào ưu tiên của mỗi người. Nếu khả năng chụp ảnh linh hoạt là yếu tố quan trọng, iPhone 15 vẫn có lợi thế riêng. Ngược lại, nếu muốn sở hữu một chiếc iPhone mới với cấu hình hiện đại và bộ nhớ 256 GB, iPhone 17e là phương án đáng cân nhắc hơn.