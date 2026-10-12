Phát hiện dàn máy bay không người lái siêu nhỏ tại khu vực ngoài khơi, âm thầm thực hiện nhiệm vụ cực quan trọng

Ảnh minh họa

Shell đang triển khai máy bay không người lái (drone) cỡ nhỏ tại các giàn khoan ngoài khơi Vịnh Mexico nhằm rút ngắn thời gian kiểm tra thiệt hại sau bão. Theo tính toán của doanh nghiệp, khoản đầu tư lên tới hàng nghìn USD có thể giúp tiết kiệm gần 50 triệu USD trong vòng 3 năm nhờ khôi phục hoạt động khai thác sớm hơn.

Tập đoàn năng lượng Shell đã nhận được sự chấp thuận của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) để triển khai drone trên các giàn khoan ngoài khơi. Đây là bước tiến quan trọng trong kế hoạch ứng dụng công nghệ nhằm giảm thời gian gián đoạn sản xuất sau những đợt thời tiết cực đoan.

Theo Shell, việc phải sơ tán nhân sự và tạm dừng khai thác trước khi bão đổ bộ là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, quá trình đánh giá mức độ an toàn của các công trình sau bão có thể kéo dài, khiến doanh nghiệp mất thêm thời gian và doanh thu.

“Khi bão ập đến và chúng tôi phải sơ tán, chúng tôi không sản xuất được một giọt dầu nào”, Kevin McMahon, Phó chủ tịch phụ trách các tài sản sản xuất tại Vịnh Mexico của Shell, cho biết. Theo ông, sử dụng drone để kiểm tra các giàn khoan ngay sau khi bão đi qua sẽ giúp công ty chủ động hơn trong việc đánh giá tình trạng cơ sở vật chất và lên kế hoạch khôi phục hoạt động.

Shell cho biết khoản đầu tư ban đầu cho dự án chỉ ở mức hàng nghìn USD, trong khi công ty có thể tiết kiệm gần 50 triệu USD trong 3 năm nếu mở van xả dầu sớm hơn một ngày sau những cơn bão lớn.

Drone đầu tiên thuộc dự án IRN-Maiden dự kiến được lắp đặt trước cuối năm nay trên một giàn khoan thuộc dự án Mars, khu phát triển dầu khí nước sâu nằm tại Vịnh Mexico, cách thành phố New Orleans khoảng 209 km về phía nam. Tên dự án được lấy cảm hứng từ ban nhạc heavy metal của Anh Iron Maiden.

Drone giúp rút ngắn quy trình kiểm tra sau bão

Việc khôi phục hoạt động khai thác dầu ngoài khơi sau bão thường đòi hỏi nhiều bước kiểm tra nghiêm ngặt. Trước khi đưa công nhân trở lại giàn khoan, các chuyên gia phải xác định điều kiện an toàn, đánh giá thiệt hại và kiểm tra tình trạng của thiết bị.

Quy trình truyền thống thường sử dụng trực thăng để tiếp cận và quan sát công trình từ xa. Các thanh tra viên dùng ống nhòm, máy ảnh và thiết bị quay video để ghi nhận tình trạng giàn khoan, sau đó chuyển dữ liệu về trung tâm xử lý hậu quả bão của Shell. Quá trình huy động nhân lực, phương tiện và tổng hợp kết quả có thể mất cả ngày, thậm chí kéo dài hơn nếu điều kiện thời tiết chưa cho phép di chuyển.

Trong khi đó, drone có thể được triển khai trực tiếp từ giàn khoan sau khi điều kiện cho phép. Thiết bị có chiều rộng khoảng 60 cm, được trang bị camera có khả năng phóng to hình ảnh để kiểm tra các khu vực khó tiếp cận, phát hiện dấu hiệu rò rỉ hoặc hư hỏng thiết bị.

Dữ liệu thu thập được sẽ truyền trực tiếp về đất liền thông qua Starlink, dịch vụ internet vệ tinh của SpaceX. Nhờ đó, đội ngũ kỹ thuật có thể sớm đánh giá tình trạng công trình và chuẩn bị các phương án xử lý mà không phải chờ toàn bộ quy trình kiểm tra bằng trực thăng hoàn tất.

“Vào thời điểm các đơn vị khác điều động trực thăng hoặc máy bay cánh cố định đến đó, chúng tôi có lẽ đã tiến hành khảo sát rất chi tiết về bất kỳ thiệt hại nào và bắt đầu lên kế hoạch cho các bước tiếp theo”, Ross Doak, kỹ sư robot cấp cao dẫn dắt dự án, cho biết.

Các drone này sẽ được bảo quản trong hộp chống bão trên giàn khoan. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn phụ thuộc vào điều kiện an toàn thực tế sau mỗi cơn bão.

Shell tính mở rộng đội drone tại Vịnh Mexico

Bão nhiệt đới là một trong những rủi ro lớn đối với hoạt động khai thác dầu khí ngoài khơi Vịnh Mexico. Gió mạnh, sóng lớn và nguy cơ hư hỏng công trình có thể khiến các giàn khoan phải ngừng hoạt động trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Việc kiểm tra và xác nhận an toàn là điều kiện cần thiết trước khi sản xuất được nối lại.

Dù drone đã được sử dụng rộng rãi để kiểm tra nhà máy lọc dầu, đường ống và cơ sở công nghiệp, việc vận hành thiết bị tại các khu vực ngoài khơi vẫn gặp trở ngại do những hạn chế về quy định hàng không. Shell cho biết quá trình xin miễn trừ quy định của FAA kéo dài khoảng 2 năm trước khi được chấp thuận vào đầu năm nay.

Công nghệ này cũng đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác. Các công ty bảo hiểm tại Mỹ sử dụng drone để đánh giá thiệt hại do bão gây ra, trong khi doanh nghiệp điện lực triển khai thiết bị để kiểm tra cơ sở hạ tầng và phát hiện lỗi. Các nhà nghiên cứu thuộc Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) cũng thử nghiệm drone cùng các phương tiện trên biển để thu thập dữ liệu phục vụ dự báo bão.

Shell dự kiến triển khai thêm ít nhất 5 drone tại Vịnh Mexico vào năm 2027, đồng thời xem xét khả năng mở rộng dự án sang các tài sản ngoài khơi tại Biển Bắc và châu Phi.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Giám đốc điều hành Wael Sawan thúc đẩy chương trình tiết giảm chi phí của Shell kể từ khi nhậm chức năm 2023. Công ty đặt mục tiêu cắt giảm từ 5 tỷ đến 7 tỷ USD chi phí vào cuối năm 2028.

Việc ứng dụng drone không loại bỏ nhu cầu kiểm tra an toàn trực tiếp, nhưng có thể giúp Shell rút ngắn thời gian đánh giá ban đầu, qua đó giảm thời gian gián đoạn khai thác và hạn chế tổn thất kinh tế sau các cơn bão lớn.