iPhone Air 2 sẽ mỏng hơn bản tiền nhiệm nhưng có pin lớn hơn

Theo blogger Hàn Quốc “yeux1122”, mẫu iPhone kế nhiệm của iPhone Air có thể trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple.

Cụ thể, iPhone Air 2 được cho là sẽ có độ dày khoảng 5,2mm, giảm 0,4mm so với phiên bản đầu tiên. Độ dày này tương đương với iPhone Duo khi mở ra. Mặc dù mức giảm 7% có vẻ không lớn, nhưng sự khác biệt này có thể cảm nhận rõ rệt khi cầm trên tay, đặc biệt với một chiếc smartphone được thiết kế với tiêu chí mỏng nhẹ.

iPhone 18 Pro hiện tại có độ dày 8,75mm, nếu những số liệu rò rỉ là chính xác, rõ ràng iPhone Air 2 mỏng hơn đáng kể so với thiết kế của chiếc smartphone cao cấp nhất hiện nay của “nhà Táo”.

Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chờ thêm một thời gian để xác nhận độ mỏng thực sự của iPhone Air 2. Mẫu smartphone dự kiến sẽ ra mắt vào đầu năm sau, cùng với mẫu iPhone 18 cơ bản và một phiên bản giá rẻ iPhone 18e.

Thông tin chi tiết về iPhone Air 2 vẫn còn hạn chế, nhưng một số tin đồn đã xuất hiện. Jon Prosser, leaker (người chuyên tiết lộ bí mật) công nghệ nổi tiếng, đã công bố một video hồi tháng 7, cho biết iPhone Air 2 sẽ được trang bị camera siêu rộng 48 megapixel và camera ống kính thường 48 megapixel, đánh dấu sự nâng cấp đáng kể so với phiên bản đầu tiên chỉ có một camera duy nhất. Leaker cũng cho biết Apple sẽ thiết kế lại camera Face ID để tích hợp thêm ống kính nâng cấp.

Ngoài ra, thời lượng pin của iPhone Air 2 cũng được kỳ vọng sẽ cải thiện. Prosser cho biết điện thoại này sẽ sử dụng chip A20 Pro, giúp nâng cao hiệu suất và thời lượng pin, mặc dù không quá ấn tượng nhưng vẫn có thể nhận thấy.

Một thông tin rò rỉ khác cho biết iPhone Air 2 sẽ có pin 3.500 mAh, tăng 11% so với pin 3.149 mAh của phiên bản đầu tiên.

Cuối cùng, Prosser dự đoán rằng iPhone Air 2 sẽ sử dụng khung giữa bằng titan giống như phiên bản gốc, với màu tím oải hương thay thế cho màu xanh da trời hiện tại.