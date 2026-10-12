Rolls-Royce Phantom độc bản bán chính hãng tại Việt Nam: Giá gần 90 tỷ, nội thất ốp gỗ sồi toàn bộ, chỉ có duy nhất 1 đại gia may mắn mua được

Rolls-Royce Motor Cars Vietnam vừa công bố đưa về nước một chiếc Rolls-Royce Phantom Centenary, bản kỷ niệm 100 năm ra đời của dòng xe đầu bảng Phantom. Theo đơn vị phân phối chính hãng là S&S Group, đây sẽ là chiếc Phantom VIII duy nhất thuộc bản Centenary được phân phối chính hãng tại Việt Nam, dành riêng cho một chủ nhân đặc biệt.

Phía S&S Group tiết lộ, mức giá của chiếc Rolls-Royce Phantom Centenary này không dưới 3 triệu USD, tương đương khoảng 78 tỷ đồng theo tỷ giá quy đổi tham khảo hiện tại. Con số trên sẽ nâng lên thành gần 88 tỷ sau khi đăng ký biển số để lăn bánh trên đường.

Con số này cao hơn đáng kể so với giá niêm yết hiện tại của một chiếc Rolls-Royce Phantom EWB (Extended Wheelbase) bản tiêu chuẩn tại Việt Nam, vốn vào khoảng 62 tỷ đồng. Sự chênh lệch tới hơn chục tỷ đồng đến từ mức độ cá nhân hóa sâu cùng dấu ấn Centenary giới hạn của phiên bản kỷ niệm 100 năm, đưa chiếc xe này vào nhóm những chiếc Rolls-Royce đắt giá nhất từng xuất hiện tại thị trường trong nước.

Rolls-Royce Phantom Centenary có gì?

Trong suốt lịch sử Rolls-Royce, Phantom luôn là cái tên dành riêng cho dòng xe cao quý nhất của hãng. Với bản Extended (phiên bản kéo dài trục cơ sở), triết lý ấy được nâng lên một tầm vóc mới khi không gian phía sau được mở rộng, hướng đến sự riêng tư, tĩnh lặng cho hàng ghế thương gia.

Năm 2025 đánh dấu cột mốc tròn một thế kỷ kể từ khi chiếc Phantom đầu tiên ra đời, và mỗi chiếc Phantom xuất xưởng đều được khắc thêm dấu ấn Centenary độc quyền ở bên khung xe, xuất hiện mỗi khi mở cửa.

Ngoại thất dùng vành nửa tỷ

Chiếc Phantom Extended 100 Years khoác 2 màu sơn ngoại thất gồm tông xám với phần nóc và capo màu bạc tương phản. Đi kèm là bộ mâm dạng đặc "Disc Wheel" phong cách cổ điển, kích thước 22 inch, lấy cảm hứng từ thiết kế mâm xe hoài cổ từng xuất hiện trên các dòng Rolls-Royce nhiều thập kỷ trước. Riêng bộ mâm này đã có giá hơn 19.000 USD (khoảng 500 triệu đồng) khi đặt tùy chọn, cho thấy mức độ đầu tư chi tiết ngay cả ở những phần tưởng chừng nhỏ nhất của chiếc xe.

Nội thất ngập tràn gỗ sồi

Điểm nhấn lớn nhất của chiếc Phantom Extended 100 Years nằm ở khoang nội thất, nơi nghệ thuật chế tác thủ công Bespoke của Rolls-Royce được tôn vinh trong từng chi tiết. Xe sử dụng hai tông da trắng và nâu, tạo nên sự tương phản hài hòa.

Điểm xuyết cùng chất liệu da là gỗ sồi vân chùm, được hoàn thiện bằng nhiều lớp sơn mài ngay tại Goodwood, mang lại chiều sâu và độ bóng đặc trưng của các dòng xe Rolls-Royce cao cấp nhất. Dải gỗ được thiết kế liền mạch, trải dài từ táp-lô ra tới tận khoang hành khách phía sau, tạo cảm giác kết nối xuyên suốt trong toàn bộ cabin - một cách kể chuyện bằng đường nét cho hành trình trăm năm của Phantom.

Ở phiên bản trục cơ sở dài, khoang sau được thiết kế như một không gian riêng biệt dành cho chủ nhân. Hàng ghế sau kiểu thương gia được tích hợp chức năng massage, đi kèm hệ thống điều khiển độc lập cho rèm che, bàn có thể gập gọn và màn hình giải trí riêng cho hành khách phía sau.

Xe còn được trang bị bệ tỳ tay cố định với hộc đựng bình chiết rượu, tủ mát champagne cùng bộ ly thủy tinh Bespoke, hoàn thiện không gian nghỉ ngơi sang trọng đúng chất Rolls-Royce. Hệ thống âm thanh Bespoke cũng được tinh chỉnh riêng để lan tỏa đều khắp khoang xe, phục vụ trải nghiệm nghe nhìn trong mỗi hành trình.

Một số hình ảnh khác về khoang nội thất Rolls-Royce Phantom EWB Centenary được chào bán tại Việt Nam: