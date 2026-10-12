Giá cà phê trong nước giảm

Giá cà phê trong nước tuần qua giảm 1.000-1.200 đồng/kg so với tuần trước, trong bối cảnh các nhà giao dịch hạn chế mua bán và chờ nguồn cung từ vụ thu hoạch mới niên vụ 2026-2027. Trên thị trường thế giới, giá Arabica giảm, trong khi Robusta tăng.

Giá cà phê trong nước tuần qua chốt lại ở mức 92.200 - 93.000 đồng/kg, giảm 1.000 - 1.200 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê hiện dao động từ 92.200-93.000 đồng/kg; tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 93.000 đồng/kg.

Theo một số thương nhân, hoạt động giao dịch hiện chủ yếu nhằm đáp ứng các đơn hàng đã ký kết. Nguồn cà phê vụ mới của Việt Nam dự kiến bắt đầu được đưa ra thị trường từ tháng 11, bổ sung nguồn hàng cho xuất khẩu trong những tháng cuối năm.

Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa) dự báo lượng cà phê xuất khẩu của Việt Nam năm 2026 có thể tăng khoảng 8-10% so với năm 2025. Tuy nhiên, mức tăng kim ngạch sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến giá cà phê. Nếu giá cà phê nhân tiếp tục giảm, tăng trưởng về sản lượng xuất khẩu có thể không chuyển hóa tương ứng thành mức tăng về giá trị.

Trước bối cảnh này, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm được xem là hướng đi quan trọng để ngành cà phê giảm phụ thuộc vào xuất khẩu theo khối lượng. Theo Vicofa, doanh nghiệp cần tăng tỷ trọng cà phê chế biến, phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao và mở rộng thị trường, thay vì chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân.

Bên cạnh đó, các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc và sản xuất bền vững ngày càng có vai trò quan trọng đối với khả năng tiếp cận thị trường. Những lô cà phê đáp ứng yêu cầu của Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR) được kỳ vọng có lợi thế trong tiếp cận thị trường này, qua đó góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của cà phê Việt Nam.

Trên thị trường cà phê thế giới, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn giảm 0,7% xuống 2,8695 USD/lb, mức thấp nhất trong một tuần. Các đại lý nhận định hoạt động xuất khẩu mạnh mẽ từ quốc gia sản xuất hàng đầu là Brazil tiếp tục kìm hãm giá, bất chấp những lo ngại về tác động của El Nino đối với sản lượng toàn cầu trong niên vụ 2027/2028. Ở chiều ngược lại, giá cà phê Robusta tăng 1,4% lên 3.470 USD/tấn.