Honda City 2026 chính thức ra mắt tại Việt Nam: Giá không đổi, có những nâng cấp gì?

Honda Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của Honda City tại thị trường trong nước. So với phiên bản trước, mẫu sedan cỡ B được làm mới ở một số chi tiết ngoại thất, nâng cấp hệ thống giải trí và bổ sung các tiện ích hỗ trợ người lái. Trong khi đó, giá bán và cấu hình động cơ tiếp tục được giữ nguyên.

Honda City mới có hai phiên bản L và RS, thay cho danh mục ba phiên bản trước đây gồm G, L và RS. Xe tiếp tục được lắp ráp tại Việt Nam, dự kiến có mặt tại hệ thống nhà phân phối từ ngày 14/10/2026.

Thêm trang bị, giá bán không đổi

Điểm đáng chú ý của Honda City mới nằm ở việc bổ sung và nâng cấp trang bị mà không điều chỉnh giá bán. Phiên bản L có giá 539 triệu đồng, trong khi bản RS có giá 569 triệu đồng, đều đã bao gồm VAT. Riêng màu Trắng ngọc và Đỏ có giá cao hơn 8 triệu đồng.

Ở ngoại thất, Honda tinh chỉnh lưới tản nhiệt, cản trước, vị trí logo và cản sau nhằm tạo diện mạo liền mạch, thể thao hơn. Kích thước chiều dài tổng thể của phiên bản RS tăng thêm 5 mm so với trước.

Các thay đổi về ngoại hình được thể hiện rõ hơn trên bản RS với cụm đèn hậu đổi màu sắc, tay nắm cửa ngoài và la-zăng mang các chi tiết màu đen mới. Đây là những điểm nhấn giúp phân biệt phiên bản thể thao với bản L.

Đáng chú ý, phiên bản L được nâng cấp từ đèn halogen lên đèn LED. Cả hai phiên bản đều có cụm đèn thiết kế mới, kết hợp cơ chế chiếu sáng dạng thấu kính. Diện mạo cụm đèn trên toàn bộ dòng xe cũng được làm mới.

Màn hình lớn hơn, Apple CarPlay và Android Auto không dây

Ở khoang nội thất, nâng cấp đáng chú ý nhất là màn hình giải trí cảm ứng kích thước 10 inch trên phiên bản RS. So với màn hình của phiên bản trước, trang bị mới có diện tích hiển thị lớn hơn, đồng thời cải thiện chất lượng hình ảnh.

Phiên bản RS còn được bổ sung kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, giúp người dùng kết nối điện thoại với hệ thống giải trí mà không cần cắm cáp như thế hệ trước. Cổng USB Type-C cũng xuất hiện trên cả hai phiên bản, đáp ứng nhu cầu sạc và kết nối các thiết bị điện tử.

Bên cạnh những nâng cấp mới, Honda City tiếp tục duy trì hệ thống âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số thể thao và chức năng khởi động xe từ xa. Tính năng này cho phép người dùng khởi động xe trước khi lên đường, hỗ trợ làm mát khoang hành khách.

Một bổ sung khác trên bản RS là hệ thống kết nối Honda CONNECT, cho phép chủ xe quản lý phương tiện thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh. Các tính năng gồm theo dõi tình trạng xe, tìm vị trí đỗ, nhận cảnh báo an ninh, khóa hoặc mở khóa từ xa, khởi động xe và điều hòa từ xa, cũng như nhắc lịch bảo dưỡng.

Theo Honda Việt Nam, khách hàng được miễn phí sử dụng Honda CONNECT trong năm đầu tiên. Từ năm thứ hai, chi phí dịch vụ ở mức từ 1,2 triệu đồng/năm.

Bổ sung cảm biến đỗ xe, duy trì Honda SENSING trên cả hai bản

Về an toàn, Honda City mới tiếp tục được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái xe Honda SENSING trên cả hai phiên bản L và RS. Gói này gồm sáu tính năng: phanh giảm thiểu va chạm, đèn pha thích ứng tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, giảm thiểu chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường và thông báo xe phía trước khởi hành.

So với phiên bản trước, điểm bổ sung được Honda nhấn mạnh là cảm biến đỗ xe phía sau trên bản RS. Trang bị này hỗ trợ người lái nhận biết chướng ngại vật khi lùi và đỗ xe, đặc biệt trong không gian hẹp.

Các trang bị an toàn khác tiếp tục được duy trì, gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA và camera lùi. Phiên bản RS có hệ thống 6 túi khí theo thông tin công bố.

Trong khi đó, hệ truyền động trên Honda City mới không có sự thay đổi. Cả hai phiên bản L và RS tiếp tục sử dụng động cơ xăng 1.5L DOHC i-VTEC, cho công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động vô cấp CVT. Trong khi đó, phiên bản hybrid được nhiều người chờ đợi không được giới thiệu ở lần này.

Honda City có mặt tại Việt Nam từ tháng 6/2013. Theo số liệu Honda Việt Nam công bố, tính đến tháng 9/2026, mẫu xe này đã được bàn giao gần 92.000 chiếc cho khách hàng trong nước.