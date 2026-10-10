Giá bạc ngày 10/10 tại Phú Quý, DOJI, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải

Sáng ngày 10/10, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đang niêm yết ở mức 2,116 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,181 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 56,426 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 58,159 triệu đồng/thỏi (bán ra), tăng khoảng 400.000 đồng so với kết phiên hôm qua.

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,103-2,169 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 56,08-57,84 triệu đồng/kg. Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 2,161 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,246 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý ở mức 2,471 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng hơn 2% lên khoảng 60,7 USD/ounce, phục hồi từ mức thấp nhất trong hai tháng. Giá bạc thế giới đang ở mức 1,88 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 300.000 đồng/lượng.

Đồng đô la Mỹ suy yếu và giá dầu giảm đã hỗ trợ kim loại này, bất chấp những lo ngại dai dẳng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục tăng lãi suất. So với vàng, bạc vẫn chịu nhiều sức ép hơn do vừa là tài sản đầu tư, vừa phục vụ sản xuất công nghiệp nên nhạy cảm với triển vọng tăng trưởng và điều kiện tài chính.

Giá dầu giảm sau đợt tăng gần đây, sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng tới, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn tiếp diễn.

Trong khi đó, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, Alberto Musalem, cho biết rằng việc thắt chặt tiền tệ hơn nữa có thể là cần thiết để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, mặc dù ông từ chối cho biết các nhà hoạch định chính sách nên hành động như thế nào tại cuộc họp của họ vào cuối tháng này. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự báo xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 là dưới 20%, trong khi xác suất tăng ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 là hơn 80%.