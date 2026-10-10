Một mẫu xe 7 chỗ bán hơn 40.000 chiếc tại Việt Nam sau 9 tháng - lớn hơn doanh số của hầu hết hãng xe lớn trong nước

Trong tháng 9/2026, VinFast bàn giao 23.624 ô tô điện tại Việt Nam, tăng 17% so với tháng trước. Đáng chú ý, bên cạnh VF 3 tiếp tục dẫn đầu danh sách xe bán chạy của hãng, Limo Green đạt doanh số 5.027 chiếc, trở thành mẫu xe có lượng bàn giao cao thứ hai trong danh mục sản phẩm VinFast.

Kết quả này nâng tổng doanh số Limo Green từ đầu năm lên 40.018 chiếc. Với quy mô trên, mẫu MPV 7 chỗ đang là một trong những cái tên nổi bật của thị trường ô tô Việt Nam trong năm nay.

Theo VinFast, Limo Green ban đầu hướng đến nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải. Tuy nhiên, thiết kế đa dụng, trang bị và khả năng vận hành cũng giúp mẫu xe này thu hút thêm khách hàng gia đình.

Đây là điểm đáng chú ý trong câu chuyện doanh số của Limo Green. Với một mẫu MPV 7 chỗ, nhu cầu sử dụng không chỉ gói gọn trong việc đưa đón hành khách để kinh doanh mà còn có thể mở rộng sang nhu cầu di chuyển của các gia đình.

Hai nhóm khách hàng có mục đích sử dụng khác nhau, nhưng cùng quan tâm đến một mẫu xe đa dụng. Điều này giúp Limo Green trở thành một trong những mẫu xe 7 chỗ thu hút sự chú ý trên thị trường thời gian qua.

Dù vậy, doanh số bàn giao chưa cho biết cụ thể bao nhiêu xe được sử dụng để kinh doanh vận tải và bao nhiêu xe phục vụ gia đình.

Trong tháng 9, Limo Green không phải mẫu xe bán chạy nhất của VinFast. Vị trí này thuộc về VF 3 với 6.474 chiếc được bàn giao. Tuy nhiên, khoảng cách giữa hai mẫu xe không quá lớn khi Limo Green đạt 5.027 chiếc.

Xếp sau là VF 6 với 3.083 xe và VF 5/Herio Green với 2.472 xe. Mẫu xe cỡ nhỏ VF 2/Minio Green cũng ghi nhận tháng kinh doanh đáng chú ý với 2.433 chiếc được bàn giao. Trong khi đó, VF 8 đạt 1.494 xe và VF 7 đạt 1.092 xe.

Theo công bố của VinFast, hãng đã bàn giao tổng cộng 177.697 ô tô điện tại Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, tương đương bình quân gần 20.000 xe mỗi tháng. Con số này đã vượt doanh số kỷ lục của cả năm 2025.

Tháng 9 cũng là tháng thứ 25 liên tiếp VinFast dẫn đầu thị trường Việt Nam về số lượng ô tô bán ra.