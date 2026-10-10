Tăng giá thêm 100 USD làm nhu cầu yếu, Apple cắt giảm đơn hàng linh kiện iPhone 18 Pro?

Apple được cho là đã yêu cầu một số nhà cung cấp cắt giảm đơn hàng linh kiện dành cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max trong tháng 10, khi nhu cầu thị trường yếu hơn dự kiến sau đợt tăng giá 100 USD. Diễn biến này cho thấy ngay cả hãng smartphone hàng đầu cũng không tránh khỏi sức ép khi chi phí linh kiện ngày càng đắt đỏ.

Theo Nikkei Asia, Apple đã trở nên thận trọng hơn với kế hoạch giao hàng từ đầu tháng 9. Đơn hàng linh kiện dành cho hai mẫu iPhone cao cấp trong tháng 10 được cho là đã giảm ít nhất 15% so với kế hoạch ban đầu. Một số nguồn tin am hiểu chuỗi cung ứng cho biết mức cắt giảm có thể lên tới 15-20%.

Việc điều chỉnh không ảnh hưởng đồng đều đến tất cả nhà cung cấp, do thời gian chuẩn bị và sản xuất linh kiện khác nhau. Hiện chưa rõ Apple có tiếp tục giảm đơn hàng từ tháng 11 hay không. Reuters cho biết hãng chưa thể xác minh độc lập thông tin trên, trong khi Apple chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Giá bán tăng cao được cho là nguyên nhân làm nhu cầu iPhone 18 Pro suy yếu

Một trong những sức ép lớn đối với Apple đến từ chi phí linh kiện. Các công ty công nghệ đang tranh giành năng lực sản xuất chip tiên tiến và nguồn cung chip nhớ để phục vụ những trung tâm dữ liệu AI, góp phần gây thiếu hụt và đẩy giá linh kiện tăng cao.

Apple cũng không thể tiếp tục hấp thụ toàn bộ mức tăng chi phí này. Hồi tháng 6, hãng đã nâng giá iPad và MacBook, đồng thời cho biết chi phí chip nhớ và lưu trữ tăng mạnh khiến việc giữ nguyên giá bán trở nên khó khăn.

Đến thế hệ iPhone mới, iPhone 18 Pro có giá khởi điểm 1.199 USD, còn iPhone 18 Pro Max bắt đầu từ 1.299 USD. Cả hai đều đắt hơn 100 USD so với phiên bản tương ứng của năm trước và được bán ra từ ngày 18/9.

Tuy nhiên, giá bán cao hơn không đồng nghĩa doanh thu Apple sẽ giảm ngay lập tức nếu lượng máy xuất xưởng đi xuống. Nikkei Asia lưu ý rằng tất cả các mẫu iPhone mới đều tăng giá ít nhất 10% so với thế hệ trước. Dù vậy, thời gian chờ giao iPhone 18 Pro tại hơn 30 thị trường đang rút ngắn, theo các nhà phân tích UBS, một dấu hiệu khiến họ lo ngại về độ nhạy của người mua trước đợt tăng giá.

Dù vậy, chưa thể quy toàn bộ sự suy yếu của nhu cầu cho giá bán. Theo Nikkei Asia, lượng tiêu thụ iPhone từ cuối tháng 8 đến tháng 10 thấp hơn những năm trước, nhưng một phần nguyên nhân có thể nằm ở lịch ra mắt sản phẩm năm nay.

Tuy nhiên một nguyên nhân khác cũng có thể là do lịch ra mắt sản phẩm trong năm nay của Apple

Thay vì giới thiệu toàn bộ dòng máy cùng lúc, Apple ưu tiên ba mẫu cao cấp trong đợt ra mắt mùa thu, còn iPhone 18 tiêu chuẩn và thế hệ iPhone Air mới dự kiến xuất hiện vào mùa xuân năm 2027. Vì vậy, các linh kiện phục vụ những mẫu máy này sẽ chưa cần đến cuối năm nay, khiến sản lượng trong giai đoạn hiện tại có thể thấp hơn những mùa ra mắt trước.

Một dấu hỏi khác là iPhone Duo, mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple. Sản phẩm có giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản dung lượng 256 GB và dự kiến bắt đầu được phân phối tại 70 quốc gia, vùng lãnh thổ từ ngày 23/10. Một nguồn tin am hiểu tình hình cho rằng mức giá này quá cao đối với smartphone, đồng thời dự đoán mẫu máy có thể đối mặt với tình trạng nhu cầu yếu tương tự iPhone 18 Pro sau khi lên kệ. Đây mới là nhận định của nguồn tin, chưa phải kết quả bán hàng đã được xác nhận.

Khó khăn của Apple diễn ra trong lúc toàn ngành smartphone chịu tác động từ tình trạng thiếu chip nhớ và chi phí linh kiện, vật liệu tăng cao. Hãng nghiên cứu IDC dự báo lượng smartphone xuất xưởng toàn cầu sẽ giảm 16,7% trong năm 2026, mức giảm so với cùng kỳ lớn nhất từ trước đến nay, và xu hướng suy giảm có thể kéo dài sang năm 2027. Trong khi đó, giá bán trung bình của smartphone được dự báo tăng 27,6% so với năm trước do các nhà sản xuất chuyển chi phí đầu vào sang người mua.

Ở nửa đầu năm 2026, Apple ít chịu ảnh hưởng hơn một số đối thủ Android như Xiaomi, Oppo và Vivo, vốn đã phải điều chỉnh giảm mạnh dự báo sản lượng. Theo Counterpoint, Apple và Samsung thậm chí có thể gia tăng thị phần khi những hãng tập trung vào điện thoại giá rẻ gặp khó khăn hơn trước chi phí linh kiện. Nhà phân tích Yang Wang của Counterpoint ước tính thị phần của mỗi hãng có thể tăng từ dưới 20% năm 2025 lên hơn 22% trong năm 2026.