Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinFast của 9x Phạm Nhật Quân Anh lần đầu tiên làm được điều này

| | Thị trường

Xe máy điện VinFast lọt top 15 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin cực vui - Ảnh 1.

Ngành công nghiệp xe hai bánh toàn cầu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026, sau khi đạt kỷ lục doanh số 67,6 triệu xe vào năm 2025. Đáng chú ý, VinFast lần đầu góp mặt trong nhóm 15 nhà sản xuất có doanh số lớn nhất thế giới.

Theo dữ liệu từ Motorcycle Data, thị trường xe hai bánh toàn cầu đã phục hồi mạnh sau cú sụt giảm vào năm 2020. Nhu cầu vượt mức trước đại dịch từ năm 2023 và tiếp tục tăng trong những năm sau đó.

Đến năm 2025, doanh số toàn cầu đạt kỷ lục 67,6 triệu xe, cao hơn khoảng 12,6% so với năm 2019. Điều này cho thấy thị trường không chỉ hoàn tất quá trình phục hồi mà đã bước sang giai đoạn mở rộng với quy mô lớn hơn trước.

Xu hướng này tiếp tục trong năm 2026. Tính đến tháng 8, doanh số xe hai bánh toàn cầu đạt 47,62 triệu chiếc, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước.

Mức tăng gần 9% được ghi nhận trên nền doanh số cao của năm 2025, cho thấy nhu cầu đối với xe hai bánh vẫn duy trì ở mức tích cực thay vì chỉ tăng nhờ hiệu ứng so sánh với một năm thấp.

VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin cực vui - Ảnh 2.

Cục diện thị trường vẫn được thống trị bởi những nhà sản xuất có quy mô hàng triệu xe mỗi năm. Honda tiếp tục giữ vị trí số 1, với doanh số tăng 8,2% trong 8 tháng đầu năm 2026.

Đứng ngay sau là hai thương hiệu đến từ Ấn Độ là Hero và TVS. Doanh số của hai hãng lần lượt tăng 18% và 18,3%. Yamaha và Yadea cũng duy trì mức tăng trưởng một chữ số, trong khi Bajaj và Royal Enfield tiếp tục ghi nhận sức mua tương đối khả quan.

Tuy nhiên, đà tăng trưởng không diễn ra đồng đều giữa các khu vực và nhà sản xuất. Một số thương hiệu xe máy Trung Quốc ghi nhận doanh số giảm trong cùng kỳ. Haojue giảm 15,2%, Zongshen giảm 1,1%, trong khi Loncin giảm tới 45%. SYM cũng giảm nhẹ 0,5%.

Diễn biến này cho thấy sự cạnh tranh trên thị trường xe hai bánh đang ngày càng phân hóa, khi tốc độ tăng trưởng giữa các nhà sản xuất có sự chênh lệch đáng kể.

Điểm đáng chú ý nhất trong bảng xếp hạng 15 nhà sản xuất lớn là sự xuất hiện của VinFast ở vị trí thứ 14 toàn cầu.

Trong 8 tháng đầu năm, doanh số của hãng xe Việt Nam tăng 172,4% so với cùng kỳ năm 2025, mức tăng cao nhất trong nhóm 15 doanh nghiệp được thống kê. Với kết quả này, VinFast vượt qua SYM để góp mặt trong nhóm các thương hiệu xe hai bánh có doanh số lớn nhất thế giới. Trong năm 2024, VinFast chỉ xếp thứ 53 cho thấy bước tiến đáng kể.

Khác với phần lớn các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng vốn có nền tảng lâu năm với xe động cơ đốt trong, VinFast tham gia thị trường xe hai bánh chủ yếu bằng các sản phẩm xe máy điện.

Tại thị trường trong nước, VinFast đang là thương hiệu xe máy điện bán chạy nhất, giữ khoảng 60% thị phần và chiếm khoảng 17% thị phần xe máy nói chung. Kết quả này phản ánh đà mở rộng nhanh chóng của thị trường xe điện trong nước, đồng thời cho thấy hiệu quả từ chiến lược đầu tư mạnh vào hệ sinh thái phương tiện xanh và mạng lưới phân phối của doanh nghiệp Việt Nam. Ngoài Việt Nam, VinFast còn mở bán xe máy điện đến các thị trường quốc tế như Indonesia, Philippines và Ấn Độ.

Khánh Vy

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ không tiếc tiền chi hàng nghìn tỷ sắm hơn 700 siêu xe nhưng chẳng ngó ngàng đến, lý do ít ai ngờ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ không tiếc tiền chi hàng nghìn tỷ sắm hơn 700 siêu xe nhưng chẳng ngó ngàng đến, lý do ít ai ngờ Nổi bật

Không phải Apple hay Samsung, đây mới là 'ông vua' smartphone 15 năm trước: Sở hữu một kỷ lục chưa thương hiệu nào phá được, nay biến mất khỏi top 5

Không phải Apple hay Samsung, đây mới là 'ông vua' smartphone 15 năm trước: Sở hữu một kỷ lục chưa thương hiệu nào phá được, nay biến mất khỏi top 5 Nổi bật

Hạ tầng trạm sạc Việt Nam sẽ ra sao sau khi áp quy chuẩn mới?

Hạ tầng trạm sạc Việt Nam sẽ ra sao sau khi áp quy chuẩn mới?

14:15 , 07/10/2026
Phát hiện một máy bay không người lái vừa lập kỷ lục ở độ cao 10.438m, chịu được sức gió 120km/h: Bay cao hơn mọi trực thăng thương mại để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Phát hiện một máy bay không người lái vừa lập kỷ lục ở độ cao 10.438m, chịu được sức gió 120km/h: Bay cao hơn mọi trực thăng thương mại để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

14:15 , 07/10/2026
Chưa tới 10 triệu đồng, đây là 4 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất cuối năm 2026

Chưa tới 10 triệu đồng, đây là 4 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất cuối năm 2026

13:45 , 07/10/2026
Loại quả bán đầy chợ Việt được Nhật Bản phù phép thành 'kim cương': giá hơn 8 triệu đồng/quả, chuyên quà biếu tặng, mất tới 13 năm để tạo ra

Loại quả bán đầy chợ Việt được Nhật Bản phù phép thành 'kim cương': giá hơn 8 triệu đồng/quả, chuyên quà biếu tặng, mất tới 13 năm để tạo ra

13:05 , 07/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên