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Giá lợn hơi tiếp tục giảm mạnh

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Giá lợn hơi tiếp tục giảm, phổ biến ở mức 54.000 - 56.000 đồng/kg, trong khi giá thành chăn nuôi xấp xỉ 60.000 đồng/kg, khiến người nuôi chịu áp lực lớn.

Giá lợn hơi tiếp tục giảm mạnh - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Giá lợn hơi tiếp tục giảm tại nhiều địa phương, mặt bằng giá phổ biến trên cả nước hôm qua (6/10) dao động quanh mức 54.000 - 56.000 đồng/kg. Thậm chí, ở Đồng Tháp còn ghi nhận mức giá thấp nhất cả nước là 53.000/kg.

Với giá bán hiện nay, người chăn nuôi lợn đang chịu áp lực lớn. Khi bên cạnh dịch tả lợn châu Phi, giá thức ăn chăn nuôi nhiều lần tăng trong 9 tháng qua, đẩy giá thành chăn nuôi lợn ở mức xấp xỉ 60.000 đồng/kg. Đồng nghĩa, mỗi con lợn bán ra, người chăn nuôi gần như không có lợi nhuận.

Báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, tính đến cuối tháng 9/2026, tổng đàn lợn cả nước ước tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tương tự, tổng đàn gia cầm của cả nước tại thời điểm cuối tháng 9/2026 ước tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 2,02 triệu tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước và trứng gia cầm đạt gần 15,71 tỷ quả, tăng 1,9%.

Theo đó, giá thu mua gà công nghiệp lông trắng tại miền Bắc giảm 5.000 đồng/kg xuống 32.000 đồng/kg. Trong khi tại miền Trung và miền Nam, gà công nghiệp xuất chuồng đang có giá 27.000 đồng/kg - mức dưới giá thành sản xuất.

Giá trứng gà tại ba miền cũng chỉ ở ngưỡng 1.730-1.880 đồng/quả.

Với giá bán hiện nay, người chăn nuôi lợn và gà công nghiệp đang chịu áp lực lớn. Giá thức ăn chăn nuôi nhiều lần tăng trong 9 tháng qua, đẩy giá thành sản xuất gà công nghiệp lên khoảng 30.000-32.000 đồng/kg, trong khi giá thành chăn nuôi lợn ở mức xấp xỉ 60.000 đồng/kg.

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Theo Minh Trang

VTV

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