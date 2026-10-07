Loại quả bán đầy chợ Việt được Nhật Bản phù phép thành 'kim cương': giá hơn 8 triệu đồng/quả, chuyên quà biếu tặng, mất tới 13 năm để tạo ra

Từ một loại quả vốn được bán theo khay, người Nhật đã biến một quả dâu tây thành sản phẩm quà tặng cao cấp. Bijin-Hime gây chú ý bởi kích thước lên tới 100 gram, chất lượng cao và mức giá có thể lên tới hàng chục nghìn yên cho một quả.

Bijin-Hime, trong tiếng Nhật có nghĩa là "Công chúa xinh đẹp", là thương hiệu dâu tây đặc biệt do trang trại Okuda Farm tại thành phố Hashima, tỉnh Gifu phát triển.

Theo Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản, đây là một trong những loại dâu cao cấp của Nhật Bản, nổi bật với kích thước có thể vượt 100 gram mỗi quả, bề mặt bóng, màu sắc đẹp, nhiều nước, cùng hương thơm và vị ngọt đặc trưng.

Trang trại Okuda cho biết những quả Bijin-Hime lớn có thể đạt kích thước tương đương một quả bóng tennis, thậm chí tới cỡ bóng chày. Những quả nhỏ hơn cũng có thể đạt khoảng 40 gram, lớn hơn đáng kể so với nhiều loại dâu thông thường.

Điểm đáng chú ý là kích thước lớn không đồng nghĩa với vị nhạt. Bijin-Hime được giới thiệu có độ Brix từ 13-16 độ, trong khi mức phổ biến của dâu tây thông thường vào khoảng 10 độ. Quả có màu đỏ đậm, độ bóng cao, hương thơm rõ và vị ngọt được duy trì ngay cả khi kích thước rất lớn.

Đằng sau một quả dâu có giá cao là quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều năm.

Ông Mikio Okuda, người đứng đầu Okuda Farm, bắt đầu gắn bó với nghề trồng dâu từ khi 21 tuổi. Trong quá trình canh tác, ông từng nghiên cứu nhiều giống dâu nổi tiếng như Toyonoka, Fukuba, Benizuru và Nyohou.

Sau khi tham gia phát triển giống Nohime của tỉnh Gifu, ông bắt đầu theo đuổi mục tiêu tạo ra những quả dâu có kích thước lớn hơn nhưng vẫn giữ được chất lượng về màu sắc, hương thơm và vị ngọt.

Theo chính quyền tỉnh Gifu, ông Okuda đã cải tiến phương pháp canh tác Nohime và dành khoảng 13 năm nghiên cứu trước khi hoàn thiện Bijin-Hime. Trang trại Okuda cũng mô tả đây là quá trình nghiên cứu, chọn lọc và cải tiến kéo dài 13 năm.

Bởi vậy, Bijin-Hime không đơn thuần được định vị bằng kích thước. Sản phẩm được xây dựng quanh 5 yếu tố gồm màu sắc, độ bóng, hương thơm, vị ngọt và kích thước.

Đây cũng là lý do Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản xếp Bijin-Hime vào nhóm dâu cao cấp của nước này.

Mức giá của Bijin-Hime cho thấy cách Nhật Bản đưa một sản phẩm nông nghiệp từ thị trường đại trà sang phân khúc xa xỉ.

Theo bài viết từ Nihonmono ghi nhận một quả Bijin-Hime từng được bán với giá 50.000 yên (8,2 triệu đồng), trong bối cảnh những quả đạt kích thước khoảng 100 gram được xem là đặc biệt.

Hiện trên website của Okuda Farm, một hộp quà gồm 1 quả Bijin-Hime khoảng 80 gram được niêm yết ở mức 54.000 yên (8,8 triệu đồng). Sản phẩm được đóng trong hộp riêng và bán như một món quà cao cấp, thay vì một loại trái cây tiêu dùng thông thường. Một số nguồn cho rằng trái đắt nhất được bán với giá 500 USD (tương đương gần 12 triệu đồng).

Bijin-Hime cũng cho thấy một hướng đi đáng chú ý của nông nghiệp Nhật Bản: thay vì cạnh tranh bằng sản lượng, một số nhà sản xuất lựa chọn tạo ra sản phẩm có giá trị cao dựa trên chất lượng, độ hiếm và thương hiệu.

Bijin-Hime được trồng theo mùa, khoảng từ tháng 12 đến tháng 4. Okuda Farm kiểm soát điều kiện trồng trong nhà kính và tập trung vào việc tạo ra những quả đạt đồng thời nhiều tiêu chuẩn về hình dáng, màu sắc và chất lượng.

Không dừng ở thị trường nội địa, sản phẩm này đã bắt đầu mở rộng ra nước ngoài. Tháng 1/2025, chính quyền tỉnh Gifu xác nhận Okuda Farm thực hiện lô xuất khẩu Bijin-Hime đầu tiên sang Mỹ. Đến tháng 2/2026, đại diện trang trại cho biết sản phẩm đã được xuất khẩu sang Mỹ và đang hướng tới thị trường châu Âu.

Từ một quả dâu khổng lồ tại vùng Hashima, Bijin-Hime đang trở thành ví dụ điển hình cho chiến lược biến nông sản thành hàng hóa cao cấp: giảm phụ thuộc vào sản lượng, tăng giá trị trên từng đơn vị sản phẩm và bán cả chất lượng lẫn câu chuyện thương hiệu.