Bò H’Mông đối đầu “truyền thuyết” bò Wagyu, trâu đông lạnh Ấn Độ xoa dịu hầu bao khách hàng trong nước

Đầu tiên, đây không phải là một dự định bất chợt nảy sinh. Câu chuyện xây dựng thương hiệu thịt bò đặc sản của Việt Nam từ bò H'Mông sẽ được thảo luận nghiêm túc tại một diễn đàn khoa học uy tín tổ chức tại Hà Nội vào cuối tháng 10/2026.

Theo thông tin từ họp báo trước diễn đàn, những ưu điểm của bò H'Mông, giống bò bản địa của khu vực miền núi phía Bắc đã được các chuyên gia quốc tế xác nhận.

Đó là đặc điểm di truyền, tầm vóc, thể trạng, chất lượng thịt, với "xuất phát điểm" có thể còn cao hơn bò Hanwoo, giống bò thịt nổi tiếng của Hàn Quốc.

Về kỹ thuật chăn nuôi, Việt Nam đã đưa một số công nghệ chăn nuôi vào thử nghiệm trên bò H'Mông.

Tiềm năng đã được nhận diện, đặc biệt khi trên thị trường, thịt bò H'Mông được bán với giá cao hơn nhiều lần mức giá trung bình, đạt từ 600.000 đồng/kg tới 1,2 triệu đồng/kg, tuỳ thuộc vào phần thịt trên con bò.

Mảnh ghép cuối cùng là hệ thống đánh giá và xếp hạng chất lượng. Mô hình của Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến sẽ được tiếp thu và điều chỉnh phù hợp.

Bò H'Mông được nuôi tại trang trại. Ảnh Hợp tác xã Cát Lý.

Khi việc đánh giá gắn với giá thành, động lực để tạo ra những sản phẩm đồng đều, hướng tới chất lượng và giá trị dinh dưỡng cao hơn sẽ tự hình thành. Nhìn xa hơn, một diện mạo khác của ngành chăn nuôi Việt Nam có thể được bắt đầu từ kế hoạch với bò H'Mông này.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là so sánh giữa tương lai và hiện tại. Xây dựng được thương hiệu thịt bò như Hanwoo, lan toả sản phẩm như một sản phẩm cao cấp trên thị trường thế giới như bò Wagyu là một câu chuyện khác hơn rất nhiều.

Điều kiện cần là chất lượng, bò H'Mông có thể đạt được. Với một quốc gia sẵn có thế mạnh về xuất khẩu nông sản như Việt Nam, vượt qua hàng rào kỹ thuật của các quốc gia khó tính không khó. Vậy nên, chỉ còn điều kiện đủ.

Từ một loài vật nuôi để làm sức kéo, qua thời nông nghiệp thủ công, bò Wagyu trở thành món cao cấp trên các bàn tiệc. Giống bò vẫn như vậy, giá trị thị trường của chúng đã được biến hoá, xoay chuyển, trước hết, với việc phân thành từng tầng cấp với thượng phẩm bò Kobe, bò Matsusaka và bò Ōmi.

Công nghệ chăm sóc và thư giãn cho bò nuôi được thực hiện theo những gói cao cấp. Tuỳ thuộc vào giai đoạn phát triển, điều kiện thời tiết…, bò được uống bia, uống rượu shochu hay massage.

Không biết "dàn thượng khách" bò wagyu sẽ đánh giá dịch vụ spa bò mấy sao? Điều chắc chắn là thực khách hay những người chưa có điều kiện thưởng thức thịt bò Wagyu đều đinh ninh chắc chắn, chúng là mỹ thực nhân gian.

Sự cầu kỳ còn được đẩy đến mức "gia phả" của miếng thịt bò trên bàn tiệc cũng có thể được truy xuất. Rõ ràng, kỳ tài vẽ lên một "truyền thuyết" về bò Wagyu của các nhà kinh doanh Nhật Bản là không thể phủ nhận. Và để thành công với thương hiệu bò H'Mông, chúng ta cần tài năng hơn thế.

Trâu đông lạnh Ấn Độ "xoa dịu" hầu bao người tiêu dùng trong nước

Nếu bò H'Mông được kỳ vọng sẽ trở thành đặc sản Việt Nam hiện diện trên thị trường thịt trâu bò cao cấp thế giới, thì với thị trường phổ thông trong nước, thịt trâu đông lạnh Ấn Độ vẫn đang đóng vai trò quan trọng.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, Bộ Tài chính, trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam chi khoảng 708,1 triệu USD để nhập khẩu thịt trâu, bò đông lạnh. Trong đó, riêng kim ngạch nhập khẩu từ Ấn Độ đạt 494,5 triệu USD, chiếm gần 70% tổng kim ngạch. So sánh với tổng kim ngạch nhập khẩu thịt trâu, bò đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ năm 2025 là 634 triệu USD, con số nêu trên tương đương 78%.

Theo các chuyên gia, một nửa nhu cầu thịt trâu trong nước phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu này. Nói một cách công bằng và khách quan, trâu đông lạnh Ấn Độ cũng đang giúp "cứu mạng" nhiều phận bò nuôi nội địa.

Người tiêu dùng đương nhiên không thiệt. Nếu hàng rào an toàn vệ sinh thực phẩm được đảm bảo, mức giá bán ra thị trường khoảng 100.000 đồng – 150.000 đồng/kg, theo khảo sát mới đây của báo Tuổi trẻ, rõ ràng đã giảm gánh nặng cho nhiều chiếc hầu bao đang còng lưng trong cuộc mưu sinh.