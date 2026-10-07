Ông Đặng Lê Nguyên Vũ không tiếc tiền chi hàng nghìn tỷ sắm hơn 700 siêu xe nhưng chẳng ngó ngàng đến, lý do ít ai ngờ

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, là doanh nhân nổi tiếng với hành trình khởi nghiệp từ cà phê Tây Nguyên. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, ông còn gây chú ý với bộ sưu tập ô tô quy mô lớn.

Ông Vũ được cho là đang sở hữu khoảng 700 chiếc xe, với tổng giá trị hơn 3.000 tỷ đồng. Bộ sưu tập gồm nhiều dòng xe từ siêu xe, hypercar, xe thể thao, xe sang đến xe cổ, quy tụ các thương hiệu như Ferrari, Lamborghini, Bugatti, McLaren, Porsche, Ford, Rolls-Royce, Bentley và Mercedes-Benz.

Tại Việt Nam, ông Đặng Lê Nguyên Vũ là người đầu tiên đặt mua Porsche 911 Sport Classic 2023. Sau đó, doanh nhân này liên tục tậu nhiều xe cổ như Porsche 944, Toyota Corona, Toyota Corolla, Nissan Datsun 280ZX.

Ngoài thú chơi siêu xe, "vua cà phê" cũng nổi tiếng với sở thích "độ" xe. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng độ Porsche Cayenne đời 2009 theo phong cách nhà binh, nâng cấp nhiều chi tiết để tăng khả năng vượt địa hình hay độ nội thất cho bộ đôi Mercedes-Benz lạ thuộc biến thể Limousine hiếm.

Điểm đặc biệt trong bộ sưu tập của ông Vũ là phần lớn những chiếc xe không được sử dụng theo cách thông thường.

Trong một cuộc phỏng vấn được Trung Nguyên Legend đăng tải năm 2023, ông cho biết có những chiếc xe đã nằm trong garage 7-8 năm, thậm chí khoảng 10 năm mà ông gần như không ngó ngàng tới. Những chiếc xe này chủ yếu được đưa đi bảo dưỡng để duy trì tình trạng vận hành.

Ông Vũ từng cho rằng ô tô là "tiêu sản chứ không phải tài sản", bởi chủ xe phải bỏ ra khoản chi phí đáng kể cho việc bảo trì, bảo dưỡng.

Vậy vì sao ông Vũ vẫn tiếp tục mua thêm nhiều xe?

Trong cuộc trò chuyện được Trung Nguyên Legend chia sẻ, khi được hỏi liệu việc mua nhiều siêu xe có nhằm phục vụ hoạt động truyền thông hay không, ông Vũ phủ nhận và cho biết mục đích còn khác.

"Mua thì mua vậy thôi chứ thậm chí Qua có ngó ngàng gì đâu. 10 năm qua bỏ đó, không ngó ngàng", ông Đặng Lê Nguyên Vũ nói.

Theo doanh nhân này, những chiếc xe được mua với định hướng "sau này sẽ đấu giá, giúp cho thanh niên khởi nghiệp. Những cái gì của Qua sau này nó sẽ có giá khác đi".

"Không, kinh doanh gì đâu! Đối với Qua tiền bạc thiếu gì, tới đây còn nhiều nữa. Kế hoạch của Qua là phải tối thiểu lấy về 1.000 tỷ đô la cho Việt Nam. 1.000 tỷ đô la, mỗi năm!".

Như vậy, theo "Vua cà phê", bộ sưu tập không được xây dựng đơn thuần để phục vụ nhu cầu đi lại hay sở thích sử dụng xe cá nhân. Việc đấu giá trong tương lai được ông xem là một cách chuyển đổi giá trị của những tài sản này thành nguồn lực hỗ trợ người trẻ khởi nghiệp.

Dù không thường xuyên sử dụng cá nhân, những chiếc xe vẫn được đưa vào một số hoạt động của Trung Nguyên Legend.

Dàn xe từng đồng hành cùng chương trình "Hành trình từ trái tim", hoạt động đưa sách đến nhiều địa phương và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp tới thanh niên.

Năm 2024, một phần bộ sưu tập tiếp tục xuất hiện tại sự kiện Gumball 3000 tổ chức ở TP.HCM. Trung Nguyên Legend đưa 16 mẫu xe tới sự kiện, trong đó có những cái tên nổi bật như Bugatti Veyron, Ford GT và nhiều mẫu Ferrari.

Một số chiếc xe còn được phối lại ngoại thất theo phong cách nhận diện của Trung Nguyên Legend, qua đó trở thành một phần trong hình ảnh thương hiệu thay vì chỉ nằm trong garage.

Hình ảnh về kho siêu xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đặt ở huyện M'Drắk, Đắk Lắk cũng từng gây chú ý khi kho là dạng nhà tiền chế với mái lợp bằng tole, sàn xi măng, có phần đơn sơ so với giá trị "khủng" của dàn xe.

Garage này nằm tách biệt trong trang trại 600 ha của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, ngoài ra ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng còn một garage khác ở nhà riêng tại TP.HCM. Tại đây chỗ để xe trong nhà chỉ để được vài chiếc nên rất nhiều siêu xe còn lại được để ở ngoài sân "dầm mưa dãi nắng".