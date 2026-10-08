VinFast VF Wild nhận gần 11.000 đơn đặt cọc, gấp gần 10 lần doanh số tháng của một mẫu bán tải tại Việt Nam

Theo thông báo trên trang chính thức của VinFast ngày 8/10, mẫu VF Wild đã ghi nhận tổng cộng 10.997 đơn đặt cọc, sau chưa đầy hai tuần kể từ khi mở nhận cọc ngày 25/9. Nếu đặt cạnh thị trường bán tải trong nước, con số này gấp khoảng 9,6 lần mức doanh số tháng cao nhất từ trước tới nay của Mitsubishi Triton (1.145 xe trong tháng 8/2026) và gấp hơn 4,4 lần tổng doanh số bốn mẫu bán tải lớn nhất cùng tháng.

Hình ảnh được VinFast công bố. Ảnh: VinFast.

VinFast nhận đặt cọc mẫu bán tải điện VF Wild từ ngày 25/9/2026, với mức tiền cọc 15 triệu đồng mỗi xe. Tiền cọc không hoàn hủy và chỉ được chuyển nhượng trong phạm vi quy định của chương trình. Khách hàng có thể đặt cọc trực tuyến trên website VinFast hoặc tại hệ thống đại lý chính hãng. Theo kế hoạch, những chiếc VF Wild đầu tiên sẽ được bàn giao từ cuối tháng 10.

Công bố con số 10.997 đơn, VinFast cho biết đây là phản hồi tích cực của khách hàng dành mẫu bán tải hoàn toàn mới của hãng, dùng hệ truyền động REEV. Hãng không nêu thời điểm chốt số liệu cụ thể trong thông báo, cũng không đưa ra so sánh với các kỷ lục đặt cọc trước đó.

VinFast VF Wild bản tiền thương mại được trưng bày ở đại lý cuối tháng 9/2026. Ảnh: Đại lý.

Xe có giá niêm yết từ 860 triệu đồng (bản màu đen, đỏ, trắng), riêng màu bạc có giá 872 triệu đồng. Khách đặt cọc trong khoảng 25/9 đến hết 30/9 được giảm 61 triệu đồng, cộng thêm ưu đãi 5% từ chương trình "Vì tương lai xanh" lần 2 dành cho chủ xe xăng hoặc xe điện VinFast. Khi cộng dồn đủ điều kiện, mức ưu đãi tối đa lên tới 104 triệu đồng, đưa giá xe xuống còn khoảng 756 triệu đồng. Xe cũng đi kèm 10 lượt sạc miễn phí mỗi tháng tại trạm sạc V-Green đến hết 10/2/2029 và lệ phí trước bạ 0%.

Con số 10.997 đơn lớn đến mức nào?

Theo số liệu của VAMA, năm 2025 toàn thị trường bán tải tại Việt Nam đạt 27.093 xe, tăng 14,5% so với năm 2024 (con số này chưa gồm Nissan Navara do nhà phân phối không công bố số liệu bán hàng). Như vậy, số đơn đặt cọc VinFast VF Wild trong chưa đầy hai tuần đã tương đương khoảng 41% tổng doanh số cả năm của các mẫu bán tải được thống kê.

Đi vào từng mẫu xe, Ford Ranger bán 18.692 xe trong năm 2025, chiếm khoảng 69% thị phần, nên 10.997 đơn đặt cọc của VF Wild tương đương khoảng 59% doanh số cả năm của Ranger, hay hơn 7 tháng doanh số theo mức trung bình khoảng 1.558 xe/tháng. Con số này cũng gấp khoảng 2,6 lần doanh số cả năm của Mitsubishi Triton (4.303 xe), gấp hơn 3,1 lần Toyota Hilux (3.501 xe) và gấp hơn 18 lần Isuzu D-Max (597 xe).

Nếu đặt cạnh doanh số theo tháng, VF Wild còn bỏ xa kỷ lục của đối thủ Mitsubishi Triton 1.145 xe trong tháng 8/2026, trong khi tổng bốn mẫu Triton, Ranger, Hilux và D-Max cùng tháng đạt 2.465 xe. Số đơn đặt cọc của VF Wild gấp khoảng 9,6 lần kỷ lục của Triton và hơn 4,4 lần tổng doanh số bốn mẫu này trong tháng 8.

Cần lưu ý, đặt cọc chưa phải là doanh số. Khách hàng có thể đặt cọc nhiều nhưng số xe thực tế được bàn giao còn phụ thuộc năng lực sản xuất và tiến độ giao xe của hãng. Ngoài ra, tháng 8 Ford Ranger sụt giảm do chuyển giao thế hệ và hạn chế nguồn cung bản cũ, trong khi Ranger thế hệ mới bắt đầu giao xe từ tháng 9, nên bức tranh doanh số phân khúc có thể thay đổi trong các tháng tới.

VinFast VF Wild có gì để hút khách?

VF Wild sử dụng hệ truyền động REEV (xe điện tầm xa) với pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho quãng đường chạy thuần điện trên 250 km mỗi lần sạc đầy và tổng quãng đường lên tới khoảng 1.000 km khi kết hợp động cơ xăng phát điện. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.376 x 2.069 x 1.873 mm, chiều dài cơ sở 3.258 mm. Thùng xe dài 1.574 mm, rộng 1.512 mm, cao 509 mm.

Xe còn có tính năng V2L cấp điện cho thiết bị bên ngoài, trợ lý ảo 3.0, điều khiển xe từ xa qua điện thoại hoặc đồng hồ thông minh, cập nhật phần mềm FOTA và theo dõi sức khỏe pin.