Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sở hữu dàn siêu xe hơn 3.000 tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn trung thành với những món đồ chỉ 100.000 đồng, ai cũng mua được

| | Thị trường

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ luôn gắn với hình ảnh quần trắng, giày vải, khăn rằn Nam Bộ mỗi lần xuất hiện.

Sở hữu dàn siêu xe hơn 3.000 tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn trung thành với những món đồ chỉ 100.000 đồng, ai cũng mua được - Ảnh 1.

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Trung Nguyên, được biết đến với khối tài sản lớn cùng bộ sưu tập hàng trăm siêu xe trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Thế nhưng, trái với hình dung thường thấy về giới siêu giàu, ông Vũ nhiều năm qua vẫn giữ phong cách ăn mặc khá giản dị, với những món đồ có giá trị không lớn.

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, "Vua cà phê" thường gắn với hình ảnh quen thuộc gồm quần trắng, giày vải, áo khoác màu đen và chiếc khăn rằn. Cách ăn mặc này gần như trở thành dấu ấn riêng của ông sau nhiều năm.

Trong số những món đồ thường xuyên xuất hiện cùng ông Vũ, đôi giày vải là chi tiết gây chú ý. Đây được cho là sản phẩm của thương hiệu Asia, có giá bán chỉ khoảng 75.000–100.000 đồng.

Thiết kế của đôi giày khá đơn giản, không mang đặc trưng của các thương hiệu thời trang cao cấp. Hình ảnh ông Vũ bước xuống từ những chiếc siêu xe trị giá hàng tỷ đồng nhưng vẫn đi đôi giày bình dân nhiều lần tạo sự chú ý.

Sở hữu dàn siêu xe hơn 3.000 tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn trung thành với những món đồ chỉ 100.000 đồng, ai cũng mua được - Ảnh 2.

Trang phục đi cùng cũng không có nhiều thay đổi. Ông thường lựa chọn quần áo với hai màu trắng và đen, kết hợp khăn rằn Nam Bộ. Thay vì sử dụng nhiều phụ kiện hoặc những món đồ dễ nhận biết của các thương hiệu xa xỉ, ông duy trì một phong cách khá nhất quán qua nhiều năm.

Nhiều người thắc mắc, tại sao bất kể nắng nóng, ông Vũ cũng luôn quàng chiếc khăn rằn trên cổ? Chiếc khăn chưa đến 100 nghìn đồng thậm chí đã trở thành vật bất ly thân của ông.

Trước sự tò mò này, ông từng lý giải: "Cái khăn quàng cổ này có giá trị rẻ thôi nhưng nó thể hiện được nhiều điều. Ngày trước các chiến sĩ đi kháng chiến đều quàng những chiếc khăn rằn này trên cổ, dù khó khăn, vất vả nhưng họ rất kiên cường chiến đấu, họ như những chiến binh thực sự. Qua quàng khăn để thấy mình như những chiến binh đó".

Sở hữu dàn siêu xe hơn 3.000 tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn trung thành với những món đồ chỉ 100.000 đồng, ai cũng mua được - Ảnh 3.

Ảnh tổng hợp

Điều đáng chú ý là phong cách này tồn tại song song với việc ông sở hữu một bộ sưu tập ô tô đặc biệt lớn. Tính tới nay, số lượng xe trong bộ sưu tập của ông đã lên tới khoảng 700 chiếc, với tổng giá trị được ước tính hơn 3.000 tỷ đồng.

Sự khác biệt trong cách ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhìn nhận những chiếc xe cũng phần nào lý giải cho hình ảnh trên. Trong một chia sẻ trước đây, ông cho biết có những chiếc xe nằm trong garage suốt 7–8 năm, thậm chí khoảng 10 năm mà ông gần như không ngó ngàng tới.

Ông từng gọi ô tô là "tiêu sản chứ không phải tài sản", cho thấy việc sở hữu những chiếc xe đắt tiền không nhất thiết đồng nghĩa với việc chúng phải được sử dụng thường xuyên.

Một số xe trong bộ sưu tập được đưa vào các hoạt động của Trung Nguyên Legend, trong khi nhiều chiếc vẫn được bảo quản trong garage. Thậm chí, khu chứa xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại M'Đrắk không mang dáng dấp của một garage siêu sang hay showroom cầu kỳ. Không gian này khá đơn giản với những dãy nhà tiền chế, mái che rộng, nền xi măng và khoảng sân thoáng.

Hình ảnh một doanh nhân sở hữu khối tài sản lớn nhưng vẫn lựa chọn lối sống tối giản cho thấy một góc nhìn khác về sự thành công, đó là không nằm ở sự phô trương, mà ở bản sắc và triết lý sống riêng biệt.

Khánh Vy

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
30 chuyên gia đầu ngành, 700 đại biểu dự báo khó tin về giá vàng, bạc 12 tháng tới

30 chuyên gia đầu ngành, 700 đại biểu dự báo khó tin về giá vàng, bạc 12 tháng tới Nổi bật

Người Nhật 'hô biến' loại quả bán đầy chợ Việt thành 'hàng xa xỉ', giá 180 triệu đồng/chùm: Cân nặng, độ đường đều phải đạt chuẩn từng li từng tí

Người Nhật 'hô biến' loại quả bán đầy chợ Việt thành 'hàng xa xỉ', giá 180 triệu đồng/chùm: Cân nặng, độ đường đều phải đạt chuẩn từng li từng tí Nổi bật

Xe vẫn nổ máy nhưng màn hình thành cục gạch: chuyện xảy ra khi hãng xe hết tiền ở Trung Quốc

Xe vẫn nổ máy nhưng màn hình thành cục gạch: chuyện xảy ra khi hãng xe hết tiền ở Trung Quốc

13:12 , 08/10/2026
Không phải sầu riêng, Thái Lan lo mất trắng một loại trái cây do lũ lụt: Cây mới cần 4-5 năm mới cho quả, Việt Nam đang sở hữu hơn 100.000 ha

Không phải sầu riêng, Thái Lan lo mất trắng một loại trái cây do lũ lụt: Cây mới cần 4-5 năm mới cho quả, Việt Nam đang sở hữu hơn 100.000 ha

13:01 , 08/10/2026
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng muốn mang về 1.000 tỷ USD mỗi năm cho Việt Nam: Sau 8 năm, tham vọng này đang ở đâu?

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ từng muốn mang về 1.000 tỷ USD mỗi năm cho Việt Nam: Sau 8 năm, tham vọng này đang ở đâu?

11:30 , 08/10/2026
Lan đột biến từng giao dịch 1 tỷ đồng/cm nay chỉ mang treo bờ rào

Lan đột biến từng giao dịch 1 tỷ đồng/cm nay chỉ mang treo bờ rào

10:56 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên