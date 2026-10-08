Sở hữu dàn siêu xe hơn 3.000 tỷ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn trung thành với những món đồ chỉ 100.000 đồng, ai cũng mua được

Doanh nhân Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập Trung Nguyên, được biết đến với khối tài sản lớn cùng bộ sưu tập hàng trăm siêu xe trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Thế nhưng, trái với hình dung thường thấy về giới siêu giàu, ông Vũ nhiều năm qua vẫn giữ phong cách ăn mặc khá giản dị, với những món đồ có giá trị không lớn.

Mỗi khi xuất hiện trước công chúng, "Vua cà phê" thường gắn với hình ảnh quen thuộc gồm quần trắng, giày vải, áo khoác màu đen và chiếc khăn rằn. Cách ăn mặc này gần như trở thành dấu ấn riêng của ông sau nhiều năm.

Trong số những món đồ thường xuyên xuất hiện cùng ông Vũ, đôi giày vải là chi tiết gây chú ý. Đây được cho là sản phẩm của thương hiệu Asia, có giá bán chỉ khoảng 75.000–100.000 đồng.

Thiết kế của đôi giày khá đơn giản, không mang đặc trưng của các thương hiệu thời trang cao cấp. Hình ảnh ông Vũ bước xuống từ những chiếc siêu xe trị giá hàng tỷ đồng nhưng vẫn đi đôi giày bình dân nhiều lần tạo sự chú ý.

Trang phục đi cùng cũng không có nhiều thay đổi. Ông thường lựa chọn quần áo với hai màu trắng và đen, kết hợp khăn rằn Nam Bộ. Thay vì sử dụng nhiều phụ kiện hoặc những món đồ dễ nhận biết của các thương hiệu xa xỉ, ông duy trì một phong cách khá nhất quán qua nhiều năm.

Nhiều người thắc mắc, tại sao bất kể nắng nóng, ông Vũ cũng luôn quàng chiếc khăn rằn trên cổ? Chiếc khăn chưa đến 100 nghìn đồng thậm chí đã trở thành vật bất ly thân của ông.

Trước sự tò mò này, ông từng lý giải: "Cái khăn quàng cổ này có giá trị rẻ thôi nhưng nó thể hiện được nhiều điều. Ngày trước các chiến sĩ đi kháng chiến đều quàng những chiếc khăn rằn này trên cổ, dù khó khăn, vất vả nhưng họ rất kiên cường chiến đấu, họ như những chiến binh thực sự. Qua quàng khăn để thấy mình như những chiến binh đó".

Ảnh tổng hợp

Điều đáng chú ý là phong cách này tồn tại song song với việc ông sở hữu một bộ sưu tập ô tô đặc biệt lớn. Tính tới nay, số lượng xe trong bộ sưu tập của ông đã lên tới khoảng 700 chiếc, với tổng giá trị được ước tính hơn 3.000 tỷ đồng.

Sự khác biệt trong cách ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhìn nhận những chiếc xe cũng phần nào lý giải cho hình ảnh trên. Trong một chia sẻ trước đây, ông cho biết có những chiếc xe nằm trong garage suốt 7–8 năm, thậm chí khoảng 10 năm mà ông gần như không ngó ngàng tới.

Ông từng gọi ô tô là "tiêu sản chứ không phải tài sản", cho thấy việc sở hữu những chiếc xe đắt tiền không nhất thiết đồng nghĩa với việc chúng phải được sử dụng thường xuyên.

Một số xe trong bộ sưu tập được đưa vào các hoạt động của Trung Nguyên Legend, trong khi nhiều chiếc vẫn được bảo quản trong garage. Thậm chí, khu chứa xe của ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại M'Đrắk không mang dáng dấp của một garage siêu sang hay showroom cầu kỳ. Không gian này khá đơn giản với những dãy nhà tiền chế, mái che rộng, nền xi măng và khoảng sân thoáng.

Hình ảnh một doanh nhân sở hữu khối tài sản lớn nhưng vẫn lựa chọn lối sống tối giản cho thấy một góc nhìn khác về sự thành công, đó là không nằm ở sự phô trương, mà ở bản sắc và triết lý sống riêng biệt.