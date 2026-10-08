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Giá bạc ngày 8/10 tại DOJI, Phú Quý, Sacombank, Bảo Tín Mạnh Hải

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Giá bạc trong nước giữ ở dưới mức 60 triệu đồng/lượng.

Sáng ngày 8/10, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đang niêm yết ở mức 2,114 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,179 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 56,373 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 58,106 triệu đồng/thỏi (bán ra), có dấu hiệu hồi phục nhẹ sau khi sụt giảm mạnh trong 2 phiên liên tiếp.

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,112-2,178 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 56,32 -58,08 triệu đồng/kg. Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 2,144 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,229 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý giảm còn 2,485 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿

Trên thị trường thế giới, giá bạc duy trì dưới mức 60,3 USD/ounce, gần mức thấp nhất kể từ đầu tháng 8, tương đương mức 1,93 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá bạc trong nước khoảng 250.000 đồng.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿

Giá kim loại tiếp tục gặp áp lực khi biên bản cuộc họp FOMC mới nhất chỉ ra khả năng tăng lãi suất của Mỹ trong năm nay, trong khi giá dầu tăng cao tiếp tục làm dấy lên lo ngại về lạm phát.

Biên bản cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang cho thấy tất cả 19 nhà hoạch định chính sách đều ủng hộ việc tăng lãi suất vào tháng 9, với hầu hết cho rằng một đợt tăng lãi suất nữa có thể sẽ phù hợp trước cuối năm.

Thị trường nhìn chung kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng này, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 hiện ở mức khoảng 78%.

Theo ông Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, thông điệp về việc duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn đang tiếp tục hỗ trợ đồng USD và lợi suất trái phiếu.

Trong khi đó, giá dầu tăng sau các báo cáo cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án tấn công chống lại Iran có thể được thực hiện trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Rủi ro đối với vận chuyển hàng hóa qua eo biển Hormuz cũng vẫn ở mức cao, ngay cả khi dòng chảy dầu từ Trung Đông được ước tính đã phục hồi về mức trước chiến tranh.

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

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