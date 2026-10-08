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Giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 10/2026

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Cập nhật chi tiết giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 10/2026.

Honda Vision là mẫu xe tay ga phổ thông có thiết kế nhỏ gọn và trẻ trung. Phần đầu xe được tạo hình ba chiều đi kèm đèn LED trang trí và cụm đèn trước nổi bật. Logo 3D cách điệu trên thân xe mang đến cảm giác trẻ trung, năng động.

Mặt đồng hồ kết hợp kim analog truyền thống và màn hình LCD giúp người điều khiển xe theo dõi thông số vận hành trực quan và tạo điểm nhấn hiện đại.

Honda Vision 2026 sử dụng khung dập hàn laser thế hệ mới eSAF do Honda phát triển. Kết cấu này giúp giảm trọng lượng xe nhưng vẫn đảm bảo độ cứng và độ bền, nhờ đó xe vận hành linh hoạt hơn khi di chuyển trong phố.

Honda Vision 2026 được làm mới với bộ sưu tập màu sắc mang phong cách hiện đại. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Về tiện ích, Honda Vision có hộc đựng đồ với dung tích lớn, được trang bị khóa thông minh Smart Key. Cổng sạc USB Type-C được tích hợp sẵn, giúp người dùng sạc điện thoại ngay trong lúc di chuyển.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ eSP thông minh thế hệ mới với thiết kế nhỏ gọn, 110cc, 4 kỳ, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop), giảm thiểu ma sát và khả năng đốt cháy hoàn hảo.

Honda Vision 2026 vẫn sử dụng động cơ eSP 110cc. (Ảnh: Honda Việt Nam)

Bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 10/2026

Theo khảo sát, trong tháng 10/2026, giá xe Honda Vision 2026 tiếp tục bán ra thị trường với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, Thể thao, Cao cấp và Đặc biệt.

So với tháng 9, giá niêm yết xe Honda Vision trong tháng 10 vẫn ổn định. Trong đó, phiên bản Tiêu chuẩn có mức giá đề xuất thấp nhất 31.506.545 đồng, phiên bản Cao cấp 33.175.637 đồng, bản Đặc biệt giá 34.550.182 đồng và bản Thể thao có giá cao nhất 36.808.363 đồng.

Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (Đơn vị: VND)
Honda Vision phiên bản Tiêu chuẩn Trắng đen 31.506.545
Honda Vision phiên bản Cao cấp Đỏ xám 33.175.637
Honda Vision phiên bản Đặc biệt Nâu xám 34.550.182
Honda Vision phiên bản Thể thao Bạc đen/Đen/Xám đen 36.808.363

Lưu ý, giá xe mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm của đại lý và khu vực bán xe. Người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để biết mức giá chính xác nhất.

THEO HOÀNG LAN/VTC NEWS

VTC News

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