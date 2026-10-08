MB tiên phong triển khai công chứng điện tử và đăng ký biện pháp bảo đảm toàn trình

Ghi dấu ấn trên thị trường là ngân hàng tiên phong chuyển đổi số, MB luôn lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động, từ thiết kế đến vận hành sản phẩm, dịch vụ. Không chỉ số hóa dịch vụ, MB còn góp phần tái định nghĩa sản phẩm tài chính khi tiên phong triển khai các quy trình cấp tín dụng tự động. Tại MB, luồng quy trình này có những lợi ích nổi bật như không giấy tờ, không quầy giao dịch, không chờ đợi, song vẫn còn một điểm chạm vật lý tại khâu công chứng và đăng ký biện pháp bảo đảm với tài sản đảm bảo là bất động sản. Giờ đây, bài toán này đã được MB giải quyết bằng giao dịch công chứng điện tử và đăng ký biện pháp bảo đảm toàn trình trên môi trường số.

MB đã tạo dấu mốc quan trọng khi tiên phong triển khai công chứng điện tử với nghiệp vụ thế chấp tài sản bảo đảm, mang lại nhiều lợi ích cho cả ngân hàng và khách hàng.

Trao đổi với báo chí, đại diện MB cho biết, ngay từ khi công chứng điện tử có hiệu lực, cùng với chủ trương rất sớm của UBND thành phố Hà Nội về việc tiếp nhận hồ sơ công chứng điện tử trong giải quyết các thủ tục hành chính, MB đã chủ động nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các văn phòng công chứng, trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội để triển khai thành công giao dịch công chứng điện tử đầu tiên với nghiệp vụ thế chấp tài sản đảm bảo.

Cụ thể, ngày 16/4/2026, giao dịch công chứng điện tử hợp đồng thế chấp đầu tiên dành cho khách hàng vay vốn tại MB đã được thực hiện nhanh chóng, chính xác, nhận được đánh giá tích cực nhờ tính thuận tiện, minh bạch và tiết kiệm thời gian.

Tiếp nối thành công đó, MB tiếp tục ghi dấu ấn khi hoàn tất các giao dịch công chứng điện tử kèm đăng ký biện pháp bảo đảm toàn trình trên môi trường số tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, giúp giảm thời gian chờ đợi và tiết kiệm chi phí đi lại.

Nhân viên MB hướng dẫn khách hàng giao dịch trên nền tảng số

Ngoài công chứng điện tử trực tiếp, MB còn là một trong các ngân hàng đầu tiên triển khai thành công giao dịch công chứng điện tử trực tuyến với hai đầu cầu Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Công chứng điện tử trực tuyến không chỉ xóa bỏ khoảng cách địa lý, tiết kiệm toàn bộ chi phí và thời gian di chuyển so với phương thức truyền thống trước đây, mà còn giúp quy trình thực hiện giao dịch nhanh gọn, minh bạch, đảm bảo an toàn pháp lý, tạo nên sự chủ động cho khách hàng.

Việc triển khai thành công các giao dịch công chứng điện tử và đăng ký biện pháp bảo đảm toàn trình trên môi trường số cho thấy năng lực công nghệ và khả năng thích ứng nhanh của MB. Đây cũng là giải pháp nhằm góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng theo hướng số hóa toàn diện, minh bạch, an toàn và hiệu quả.

Đại diện MB cho biết, để có kết quả đó, MB đã được hỗ trợ rất kịp thời từ các cơ quan nhà nước trong việc hướng dẫn, phối hợp triển khai cả pháp lý, mẫu biểu và giải pháp công nghệ.

"Thời gian tới, MB sẽ tiếp tục bám sát các chỉ đạo của NHNN, Sở Tư pháp và trung tâm phục vụ hành chính của các địa phương khác để nhanh chóng mở rộng triển khai công chứng điện tử với nghiệp vụ thế chấp tài sản đảm bảo trên phạm vi toàn hệ thống; đồng thời tiếp tục mở rộng sang các nghiệp vụ khác để phục vụ khách hàng tốt hơn," đại diện MB nhấn mạnh.

Cũng theo đại diện MB, đây là bước đi chiến lược nhằm rút ngắn thời gian xử lý, tối ưu chi phí vận hành và đặc biệt là hiện thực hóa mục tiêu cung cấp dịch vụ toàn trình số cho hoạt động cấp tín dụng, kiến tạo trải nghiệm khác biệt cho khách hàng.