Honda NWZ150 ra mắt với động cơ hybrid, trang bị màn hình TFT và radar chống va chạm, giá bán chưa tới 70 triệu đồng

Wuyang-Honda NWZ150 đang tạo ra một cơn sốt lớn trong phân khúc xe tay ga 150cc khi kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hybrid và hệ thống an toàn hiện đại bậc nhất. Với mức giá quy đổi khoảng hơn 68 triệu Việt Nam đồng, mẫu xe này sở hữu hàng loạt công nghệ có thể khiến những chiếc xe đắt tiền hơn cũng phải dè chừng.

Honda NWZ150 sở hữu kiến trúc điện tử tối ưu giúp giảm dòng điện chờ, cho phép khởi động mượt mà dù xe nằm kho 80 ngày.

Công nghệ hybrid và bài toán kinh tế thông minh

Điểm nhấn cốt lõi trên chiếc Wuyang-Honda NWZ150 chính là khối động cơ xi-lanh đơn làm mát bằng dung dịch eW15 được tích hợp hệ thống hybrid WHEV. Không chỉ đơn thuần là gắn thêm một hệ thống phụ, nhà sản xuất đã cấu trúc lại toàn bộ hệ thống điện tử của xe.

Dòng điện chờ được ép xuống mức cực thấp chỉ 0.8mA, cho phép xe nằm kho suốt 80 ngày mà vẫn có thể khởi động ngay lập tức chỉ với một lần bấm điện.

Khi hệ thống hybrid can thiệp, sức mạnh tổng hợp của xe được đẩy lên mức 13.2kW và mô-men xoắn 17N·m. Đặc biệt tại vòng tua máy 4000 vòng/phút, xe có thể tạo ra lực kéo mạnh hơn 30% so với động cơ xăng truyền thống. Những thông số này mang lại lợi ích thực tế khổng lồ khi đi lại trong đô thị đông đúc.

Khả năng tăng tốc từ 0 đến 60 km/h chỉ mất 4.5 giây, vượt xe từ 30 đến 70 km/h trong 4.6 giây, giúp những cú thốc ga thoát kẹt xe hay leo dốc hầm chung cư trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Đáng chú ý, mức tiêu hao nhiên liệu tổng hợp giảm 3%, kết hợp bình xăng 8.2 lít mang lại tầm hoạt động lên tới 350 km. Đây là một lợi thế kinh tế rất lớn, đánh trúng tâm lý thích những mẫu xe vận hành bền bỉ và tiết kiệm xăng của phần đông người dùng.

Xe sở hữu thiết kế hệ thống đèn LED toàn phần, kính chắn gió chỉnh điện và gương chiếu hậu tối ưu tính khí động học.

An toàn vượt trội và đồ chơi công nghệ ngập tràn

Nếu hệ thống hybrid giải quyết hoàn hảo bài toán kinh tế, thì danh sách công nghệ an toàn trên NWZ150 lại khơi gợi sự thèm khát của những người yêu thích sự hiện đại. Xe được trang bị màn hình cảm ứng TFT 7 inch hiển thị đa sắc màu. Màn hình này không chỉ có giao diện sắc nét mà còn rất thực dụng khi hỗ trợ thao tác vuốt chạm ngay cả khi người dùng đeo găng tay hoặc đi dưới trời mưa lớn.

Hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS dĩ nhiên là những trang bị tiêu chuẩn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của hệ thống radar sóng milimet phía sau mới là điểm gây choáng ngợp nhất trên một mẫu xe 150cc.

Radar này sở hữu góc quét rộng 150 độ, khoảng cách giám sát lên tới 100 mét và có thể theo dõi cùng lúc 20 mục tiêu di chuyển. Nó hoạt động đồng bộ với ba hệ thống cảnh báo BSD, LCW và RCW để đảm bảo sự an toàn tối đa cho người lái.

Chưa dừng lại ở đó, xe còn tích hợp camera hành trình độ phân giải 1080P trước sau, hình ảnh phía sau sẽ tự động hiển thị trực tiếp lên mặt đồng hồ TFT mỗi khi người lái bật đèn xi-nhan chuyển hướng. Đây thực sự là một trang bị vô giá để đối phó với tình trạng giao thông đô thị luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro va chạm.

Khối động cơ 150cc kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất 13.2kW, tăng cường khả năng bứt tốc và giảm 3% lượng tiêu thụ nhiên liệu.

Trải nghiệm lái cao cấp và thách thức nếu cập bến Việt Nam

Nhằm mang lại sự thoải mái tuyệt đối cho người dùng, nhà sản xuất đã hào phóng trang bị kính chắn gió chỉnh điện với hành trình lên xuống 116mm, góc chỉnh vô cấp 9 độ cùng chức năng ghi nhớ vị trí cực kỳ thông minh.

Lốp xe bán nhám kết hợp hệ thống giảm xóc sau bơm khí nitơ mang lại cảm giác vận hành êm ái, đầm chắc khi phải đi qua những đoạn đường xấu. Bên cạnh đó, các tiện ích thiết thực như sưởi tay lái ba mức độ hay cổng sạc nhanh Type A và Type C công suất 24W cũng được trang bị đầy đủ.

Không gian cốp chứa đồ 25 lít trên bản hybrid tuy phải nhường chỗ một phần cho hệ thống pin nhưng vẫn dư sức đáp ứng nhu cầu chứa đồ cơ bản.

Đây là một mẫu xe ngập tràn đồ chơi công nghệ với màn hình TFT 7 inch cảm ứng, mở khóa qua NFC, kết nối Bluetooth, camera hành trình DJI và radar phía sau hỗ trợ cảnh báo va chạm. Hệ thống an toàn cao cấp bao gồm phanh ABS hai kênh, hệ thống TCS, cùng nhiều tiện ích như sưởi tay lái, cổng sạc Type A+C 24W.

Giả thuyết nếu mẫu xe này được nhập khẩu về thị trường Việt Nam, nó chắc chắn sẽ tạo ra một cuộc đối đầu nảy lửa. Khách hàng Việt Nam vốn cực kỳ chuộng công nghệ mới, đặc biệt là những dòng xe tay ga tích hợp nhiều trang bị an toàn hiện đại và có mức giá tốt.

Hệ thống radar chống va chạm, màn hình cảm ứng cỡ lớn cùng hệ truyền động hybrid tiết kiệm xăng sẽ là những vũ khí tối thượng giúp Wuyang-Honda NWZ150 đe dọa trực tiếp tới thị phần của những cái tên gạo cội như Honda SH 160i hay Yamaha NVX 155.

Dù vậy, rào cản lớn nhất chính là mức giá bán sau khi cộng thêm các loại thuế phí nhập khẩu chắc chắn sẽ đội lên cao hơn nhiều so với con số 68 triệu đồng ban đầu.

Hơn nữa, tâm lý chuộng xe tay ga từ thương hiệu Honda toàn cầu thay vì xe của các liên doanh nội địa sẽ là một thách thức lớn mà Wuyang-Honda buộc phải chứng minh bằng chính chất lượng thực tế và độ bền bỉ của chiếc NWZ150.