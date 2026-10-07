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Lượng dầu thô của Iran đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu ngoài khơi Đông Nam Á có dấu hiệu giảm nhanh, trong bối cảnh lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ khiến nguồn cung dầu mới từ Vịnh Ba Tư không thể tiếp cận khu vực này.

Theo dữ liệu theo dõi của United Against Nuclear Iran (UANI), khoảng 9 triệu thùng dầu thô Iran đã được chuyển giao thông qua các hoạt động chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác (STS) ngoài khơi Malaysia trong tháng 9. Lượng dầu này được rút từ kho dự trữ tích lũy trước khi lệnh phong tỏa có hiệu lực.

UANI ước tính hiện còn khoảng 10 triệu thùng dầu thô Iran được lưu trữ nổi tại khu vực ngoài khơi phía Đông Malaysia (EOPL).

Theo tổ chức này, đây là một trong những nguồn dầu dự trữ bên ngoài Iran còn có thể được sử dụng để duy trì nguồn cung cho khách hàng trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu mới bị hạn chế.

UANI cho biết không có dầu thô mới nào của Iran vượt qua tuyến phong tỏa do Mỹ thiết lập kể từ ngày 14/7. Trong khi đó, lượng dầu đã được đưa ra khỏi Vịnh Ba Tư trước thời điểm này vẫn có thể được chuyển giữa các tàu chở dầu và giao cho người mua.

"Do không có dầu thô nào của Iran vượt qua tuyến phong tỏa, lượng dầu dự trữ nổi ngoài khơi của Iran ở Biển Đông đang nhanh chóng cạn kiệt", UANI cho biết.

Theo UANI, xuất khẩu của Iran đã giảm mạnh trong những tháng gần đây. Tổ chức này chỉ ghi nhận 3 tàu chở dầu Handymax vượt qua tuyến phong tỏa trong tháng 9, vận chuyển tổng cộng khoảng 1,52 triệu thùng LPG và methanol của Iran.

Theo cách tính của UANI, sản lượng xuất khẩu được ghi nhận khi tàu vượt qua tuyến phong tỏa do Mỹ tuyên bố, thay vì thời điểm tàu nhận hàng tại cảng. Phương pháp này nhằm phản ánh thực tế một số tàu có thể đã nhận hàng nhưng không thể rời khỏi vùng biển Iran.

Dữ liệu của UANI cho thấy lượng xuất khẩu theo cách tính trên giảm từ trung bình 966.133 thùng/ngày trong tháng 7 xuống 49.677 thùng/ngày trong tháng 8 và 50.789 thùng/ngày trong tháng 9.

Trong tháng 9, Trung Quốc, khách hàng mua dầu thô lớn nhất của Iran trong lịch sử, không nhận thêm thùng dầu xuất khẩu mới nào của Iran theo phương pháp tính của UANI.

Dữ liệu giám sát vệ tinh của tổ chức này cũng cho thấy không có hoạt động bốc dỡ dầu thô tại các cảng xuất khẩu của Iran trong tháng 9. Các hoạt động bốc dỡ được ghi nhận chủ yếu liên quan đến LPG, naphtha và dầu nhiên liệu.

Trong bối cảnh nguồn cung mới bị hạn chế, lượng dầu Iran đang được lưu trữ ngoài khơi Malaysia trở thành nguồn cung quan trọng hơn đối với thị trường Trung Quốc.

UANI cho biết đã ghi nhận 8 vụ chuyển dầu giữa các tàu tại khu vực EOPL trong tháng 9. Trong đó, 6 vụ liên quan đến dầu thô Iran và 2 vụ liên quan đến LPG.

Tổng lượng dầu thô được chuyển trong các hoạt động này được UANI ước tính khoảng 9 triệu thùng. Số dầu sau đó được vận chuyển đến các nhà máy lọc dầu độc lập của Trung Quốc.

Trong trường hợp không có thêm dầu thô được bổ sung vào các kho nổi này, khả năng duy trì nguồn cung cho Trung Quốc sẽ ngày càng phụ thuộc vào lượng dầu dự trữ hữu hạn đang nằm ngoài Iran.