Chọn MINI: Điều gì khiến một chiếc xe xứng đáng với bạn?

Mỗi mong muốn dẫn đến một lựa chọn MINI khác nhau. Từ Countryman đa dụng, Cooper cá tính đến Convertible giàu cảm xúc, giá trị của một chiếc xe được cảm nhận qua cách nó đồng hành cùng bạn mỗi ngày.

Vậy đâu là chiếc MINI phù hợp với nhịp sống của bạn?

MINI Countryman: Linh hoạt từ phố thị đến những chuyến đi xa

Trong tuần, chiếc xe đồng hành cùng công việc, những cuộc hẹn và nhu cầu di chuyển của gia đình. Cuối tuần, đó lại là không gian dành cho bạn bè, hành lý và những hành trình ngẫu hứng. Với người muốn cân bằng giữa công năng và phong cách cá nhân, MINI Countryman là lựa chọn đáng cân nhắc.

Khoang hành lý có thể mở rộng lên tới 1.450 lít khi gập hàng ghế sau giúp Countryman sẵn sàng cho những chuyến đi nhiều hành trang. Từ vali của cả gia đình đến vật dụng cho một cuối tuần dã ngoại, không gian linh hoạt mang đến sự thuận tiện để bạn thoải mái lên kế hoạch cho hành trình tiếp theo.

Cân bằng giữa công việc và những chuyến hành trình ngẫu hứng cuối tuần cùng MINI Countryman đa dụng

Nếu muốn thêm sự phấn khích sau vô-lăng, MINI John Cooper Works Countryman đưa hiệu năng lên vị trí ưu tiên. Với công suất 317 mã lực và khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong 5,4 giây, phiên bản này mang đến trải nghiệm lái thể thao đầy hứng khởi trong dáng hình SUV đa dụng.

Countryman dành cho người cần một chiếc xe đảm nhiệm nhiều vai trò. JCW Countryman dành cho người muốn kết hợp sự linh hoạt ấy với niềm vui khai thác sức mạnh sau vô-lăng.

MINI Cooper: Cá tính theo cách của bạn

Một chiếc xe có thể khiến bạn muốn ngắm nhìn thêm lần nữa trước khi rời đi, hay khiến bạn mong chờ cả những chuyến di chuyển thường ngày. Đó là sức hút của MINI Cooper: thiết kế giàu cá tính cùng cảm giác lái đặc trưng, mang đến sự thú vị trên những cung đường quen thuộc.

MINI Cooper 3-Cửa phù hợp với người yêu kiểu dáng gọn gàng và muốn thể hiện dấu ấn riêng. Từ những cuộc hẹn trong phố đến chuyến đi ngẫu hứng cuối ngày, chiếc xe hòa vào nhịp sống năng động của chủ nhân.

Với người thường xuyên đi cùng bạn bè hoặc gia đình, MINI Cooper 5-Cửa mang đến sự thuận tiện khi ra vào hàng ghế sau và thêm không gian cho hành khách, đồng thời giữ nét thiết kế cùng chất lái đặc trưng của Cooper.

Lựa chọn giữa 3-Cửa và 5-Cửa vì thế bắt đầu từ một câu hỏi gần gũi: bạn thường tận hưởng hành trình một mình, cùng một người bạn hay với cả gia đình?

MINI Cooper: Outfit chuẩn gu, xế cưng chuẩn phong cách. Vừa đủ nhỏ gọn xuống phố, vừa đủ cá tính để tôn lên gu thẩm mỹ độc bản

MINI Convertible: Mở mui, mở cảm hứng

Một buổi sáng đẹp trời, một cung đường ven biển hay chuyến đi cuối tuần đầy ngẫu hứng — có những khoảnh khắc khiến bạn muốn mở mui và tận hưởng mọi điều xung quanh.

MINI Convertible mang đến trải nghiệm ấy với thiết kế mui xếp mềm có thể đóng hoặc mở trong lúc đang di chuyển với vận tốc tối đa 30 km/h. Khi mui xe mở ra, ánh nắng, làn gió và khung cảnh trở thành một phần của hành trình, tạo nên cảm giác tự do đầy cuốn hút.

Với người yêu trải nghiệm lái xe mở, sức hấp dẫn của Convertible nằm ở sự thư thái trên một cung đường đẹp, niềm vui sau vô-lăng và cảm hứng khám phá những điểm đến mới.

Nếu đó là điều bạn mong chờ ở chiếc xe tiếp theo, MINI Convertible là lựa chọn đáng để trực tiếp trải nghiệm.

MINI Convertible: Đón bình minh ven biển hay chill cùng hoàng hôn - Tận hưởng từng khoảnh khắc theo cách của riêng bạn

Thêm lý do để sở hữu chiếc MINI bạn yêu thích

Chương trình ưu đãi trong tháng cho bạn thêm lý do để sở hữu chiếc MINI yêu thích

Khi đã tìm thấy mẫu xe phù hợp, ưu đãi và những quyền lợi trong quá trình sử dụng sẽ giúp bạn cân nhắc đầy đủ hơn trước khi quyết định.

Chương trình ưu đãi tháng 10 mang đến mức ưu đãi lên tới:

- 400 triệu đồng cho MINI Countryman và MINI JCW Countryman ALL4.

- 240 triệu đồng cho MINI Convertible.

- 200 triệu đồng cho MINI Cooper 3-Cửa và 5-Cửa.

Bên cạnh đó, chương trình còn có các quyền lợi như camera hành trình MINI Advanced Car Eye 3.0 Pro, gói dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp trên đường (RSA) trong 3 năm và bộ sạc nhanh chính hãng dành cho các mẫu xe thuần điện, tùy mẫu xe và điều kiện áp dụng.

Từ trang bị hỗ trợ hành trình đến dịch vụ đồng hành trong quá trình sử dụng, những quyền lợi này góp phần tạo nên trải nghiệm sở hữu MINI trọn vẹn hơn.

Chọn chiếc MINI dành cho bạn

Sự linh hoạt của Countryman, cá tính của Cooper hay cảm hứng tự do cùng Convertible — mỗi lựa chọn mang đến một cách tận hưởng hành trình riêng.

Bảng giá cùng ưu đãi đặc biệt cũng là một yếu tố đáng để cân nhắc. Sự phù hợp với nhịp sống, niềm vui cầm lái và những quyền lợi trong suốt quá trình sở hữu sẽ giúp bạn tìm được chiếc MINI xứng đáng với lựa chọn của mình.

Liên hệ showroom MINI để đặt lịch lái thử, cảm nhận mẫu xe bạn yêu thích và tìm hiểu những ưu đãi đang áp dụng.