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Công ty thành viên của Tập đoàn Thành Công sắp khởi công tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ hơn 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội

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Ngày 09/10 tới đây, Công ty cổ phần du lịch thương mại Cổ Loa – đơn vị thành viên của Tập đoàn Thành Công sẽ tổ chức khởi công Dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại Đông Anh, Hà Nội.

Đây là một trong những dự án tiêu biểu được khởi công nhằm chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026); 1016 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm 150 năm Danh xưng Đông Anh (10/1876 – 10/2026) và là Tổ hợp khách sạn 5 sao đầu tiên tại khu vực phía Bắc sông Hồng.

Dự án được quy hoạch tại khu vực Cầu Đôi, xã Đông Anh, bên sông Hoàng Giang và trên trục Quốc lộ 3, thuận tiện kết nối với cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, Vành đai 3 và Vành đai 4. Từ đây, dự án có khả năng tiếp cận đồng thời trung tâm Hà Nội, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), các khu công nghiệp lân cận cùng nhiều điểm đến văn hóa, lịch sử và du lịch ở phía Bắc Thủ đô.

Công ty thành viên của Tập đoàn Thành Công sắp khởi công tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ hơn 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 1.

Dự án Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi của Tập đoàn Thành Công được quy hoạch tại vị trí kết nối thuận lợi ở Đông Anh.

Thuộc khu nghỉ dưỡng cao cấp The Five Hotel & Resort Evara, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 120 triệu USD (khoảng hơn 3,1 nghìn tỷ đồng) diện tích xây dựng gần 10.000 m². Hạng mục chính của dự án là hai tòa tháp cao 25 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng gần 80.000 m². Tòa tháp A được định hướng phát triển trở thành khách sạn 5 sao vận hành bởi thương hiệu quốc tế cao cấp; trong khi tòa tháp B tích hợp văn phòng và căn hộ dịch vụ hạng sang. 

Khi đi vào vận hành, dự án dự kiến cung cấp hơn 350 phòng khách sạn, 330 căn hộ dịch vụ, 5000 m² văn phòng bao gồm các không gian tổ chức sự kiện, hội nghị, triển lãm, co-working và business lounge phù hợp với nhu cầu sống và làm việc linh hoạt, hiện đại.

Bao quanh hai tòa tháp là hệ tiện ích được phát triển để hoàn thiện trải nghiệm của mỗi hành trình. Những khoảng vườn xanh và đường đi dạo mở ra không gian thư giãn giữa nhịp sống đô thị; khu vui chơi trẻ em, bể bơi, gym, sân chơi pickleball và đặc biệt sân tập golf cao cấp có sẵn sẽ đáp ứng nhu cầu của những khách hàng theo đuổi phong cách sống năng động; trong khi spa, massage và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe mang đến những khoảng thời gian nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng.

Công ty thành viên của Tập đoàn Thành Công sắp khởi công tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại dịch vụ hơn 3.000 tỷ đồng tại Hà Nội - Ảnh 2.

Phối cảnh Tổ hợp khách sạn, văn phòng và thương mại dịch vụ Cầu Đôi tại Đông Anh, Hà Nội.

Giai đoạn tiếp theo của vòng cung Cầu Đôi được chủ đầu tư đăng ký đầu tư với định hướng phát triển dịch vụ thương mại dài hạn. Tại đây, mô hình Outlet Village sẽ lần đầu tiên được phát triển tại một dự án ở Đông Anh và Hà Nội.

Dự án được kì vọng sẽ góp phần nâng tầm dịch vụ lưu trú, đón tiếp du khách và đối tác quốc tế, đồng hành cùng những cơ hội giao thương đang mở ra tại phía Bắc sông Hồng, Hà Nội.

Đức Nam

Việt Nam hàng ngày

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