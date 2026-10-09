Giá bạc sáng 9/10 tại DOJI, Ancarat, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank

Sáng ngày 9/10, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 2,091 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,156 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 55,76 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 57,493 triệu đồng/thỏi (bán ra), bật tăng trở lại sau khi giảm mạnh phiên chiều qua, thời điểm thấp nhất đạt 54,6 triệu đồng/thỏi.

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 2,097-2,163 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 55,92 - 57,68 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 2,136 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,221 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt 2,472 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿

Trên thị trường thế giới, giá bạc giữ mức 60,1 USD/ounce, có khả năng kết thúc tuần ở mức thấp hơn khi các nhà đầu tư đánh giá những diễn biến ở Trung Đông và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá bạc thế giới hiện ở mức 1,869 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá bạc trong nước 280.000 đồng.

Giá giao dịch thực tế tại mỗi thị trường, bên cạnh các yếu tố vĩ mô và tỷ giá, còn chịu tác động trực tiếp từ quan hệ cung – cầu tại chính thị trường đó.

Việc chênh lệch giữa giá vàng, bạc trong nước và thế giới đang thu hẹp là một biểu hiện rõ nét của yếu tố này. Khi thị trường trong nước hạ nhiệt, nhu cầu mua giảm trong khi lượng khách hàng có nhu cầu bán lại gia tăng, các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc sẽ phải điều chỉnh giá mua – bán phù hợp để cân đối cung cầu, duy trì thanh khoản cho thị trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh.﻿

Giá bạc thế giới đang chịu sức ép khi biên bản cuộc họp Fed củng cố khả năng lãi suất Mỹ có thể tăng trở lại vào cuối năm. Đồng USD mạnh lên cùng lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ đi lên khiến chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý không sinh lợi suất tăng, kéo bạc giảm mạnh.

Điểm đáng chú ý là thị trường lao động Mỹ chưa phát đi tín hiệu đủ mạnh để buộc Fed thắt chặt ngay trong tháng 10. Tháng 9, nền kinh tế chỉ tạo thêm 29.000 việc làm, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng; tỷ lệ thất nghiệp ở 4,2%, thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,1%. Cùng với đó, số việc làm tháng 7 và 8 bị điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000.

Tuy nhiên, những tín hiệu yếu này chưa đủ đảo chiều kỳ vọng chính sách. Nhà đầu tư đang hướng tới số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, đấu giá trái phiếu Kho bạc 30 năm và chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 10. Đặc biệt, CPI tháng 9 công bố vào tuần tới có thể trở thành phép thử quan trọng đối với triển vọng lãi suất.

Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, bạc có cơ hội phục hồi nhờ kỳ vọng Fed bớt cứng rắn. Ngược lại, CPI cao hoặc lợi suất dài hạn tăng tiếp sẽ gia tăng áp lực bán, khiến bạc khó tìm lại đà tăng trong ngắn hạn.