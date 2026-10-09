Mazda2 giá chưa đến 400 triệu, thực tế tại đại lý có thể còn thấp hơn

Cuộc đua giảm giá giai đoạn quý IV/2026 ngày càng trở nên sôi động. Trong phân khúc hạng B, Mazda2 là cái tên mới nhất gia nhập đường đua này. Trước đó đã có những cái tên quen thuộc như Toyota Vios, Hyundai Accent, Mitsubishi Attrage,...

Mazda2 1.5L AT còn 394 triệu đồng sau khi áp dụng ưu đãi. Ảnh: ST

Mazda2 quyết đấu doanh số

Trong tháng 10, Thaco Auto tung ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Đáng chú ý, mức ưu đãi này được đơn vị phân phối cho biết sẽ tùy thuộc vào từng phiên bản và thị trường. Sau khi áp dụng khuyến mại, phiên bản tiêu chuẩn AT còn 394 triệu đồng, giảm 24 triệu đồng.

Với mức giá khởi điểm dưới 400 triệu đồng, Mazda2 tạo áp lực lên các đối thủ cùng phân khúc lẫn các dòng xe cỡ A như Kia Morning (325 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (từ 360 triệu đồng) hay VinFast VF 5 (496 triệu đồng). Thaco Auto cho biết giá bán 394 triệu đồng chưa bao gồm quà tặng và ưu đãi của đại lý.

Việc "tất tay" về giá cho thấy nỗ lực của Mazda trong cuộc chiến doanh số. Theo số liệu bán hàng mới nhất, Mazda2 đạt doanh số 482 xe trong tháng 8, thấp hơn Toyota Vios (656 xe) nhưng nhỉnh hơn Honda City (279 xe) lẫn Hyundai Accent (151 xe). Cộng dồn 8 tháng đầu năm, Mazda2 cán mốc 3.634 xe, xếp sau 2 đối thủ đồng hương Toyota Vios với 6.173 xe và Honda City với 4.835 xe.

Mazda2 gây sức ép lên nhóm xe cỡ A với giá bán mới. Ảnh: ST

Mazda2 có gì?

Mazda2 đang bán tại Việt Nam được nhập khẩu từ thị trường Thái Lan. So với đời cũ, phiên bản mới nhất có viền lưới tản nhiệt màu đen, la-zăng thay đổi kiểu dáng. Nội thất cũng được tinh chỉnh đôi chút, chủ yếu là chất liệu ghế và trang bị ở các phiên bản.

Sức mạnh của Mazda2 đến từ động cơ SkyActiv 1,5L. Khối động cơ này sản sinh công suất 110 mã lực, mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Xe dùng hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động cầu trước.

Bên cạnh biến thể sedan, Thaco Auto còn phân phối biến thể hatchback với tên gọi Mazda2 Sport. Dòng xe này hiện có 2 phiên bản là Luxury và Premium, đi kèm giá bán lần lượt 537 triệu và 544 triệu đồng.